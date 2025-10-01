Thời điểm hiện tại, Trần Vỹ Đình đang là cái tên hot bậc nhất Cbiz. Anh khiến cả cõi mạng rần rần nhờ hình tượng tổng tài hoàn mỹ không một điểm chê trong bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Tất cả các khán giả xem phim đều công nhận rằng việc ekip sản xuất lựa chọn mỹ nam 39 tuổi là quyết định hoàn toàn đúng đắn, khi mà anh quả thực đã đưa Thẩm Hạo Minh xé truyện bước lên màn ảnh.

Triệu Lộ Tư cũng phải hoang mang khi thấy Trần Vỹ Đình quá gầy so với thời điểm họ đóng phim chung.

Diện mạo khác lạ của Trần Vỹ Đình khiến cư dân mạng bị sốc.

Dẫu vậy mới đây, những hình ảnh quá khác biệt của Trần Vỹ Đình ngoài đời so với trên phim khiến netizen bị sốc. Cụ thể, khi xuất hiện trong buổi livestream tuyên truyền cùng Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình mang dáng vẻ gầy gò hơn hẳn trên màn ảnh. Điều này khiến phong độ nhan sắc của anh chàng tụt giảm không ít. Thậm chí, ngay cả chính Triệu Lộ Tư cũng cảm thấy bất ngờ, thậm chí còn phải hỏi lại "Anh Vỹ Đình đây sao? Anh là ai thế hả?"

Hiện tại, chưa rõ vì sao trông Trần Vỹ Đình lại hốc hác như vậy. Tuy nhiên theo một số netizen, có khả năng đây là do filter mà thôi. Bởi lẽ cách đây không lâu, trông anh vẫn cực kỳ phong độ trong loạt ảnh leak từ phim trường Cửu Môn. Số khác thì nói đùa rằng chắc vì Thẩm Hạo Minh ly hôn với Hứa Nghiên nên mới trở nên "tàn tạ" như vậy.

Trần Vỹ Đình ngoài đời trông khác hẳn với hình tượng tổng tài hoàn hảo trên phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Tuy nhiên netizen cho rằng không phải anh xuống sắc mà nguyên nhân nằm ở filter.

Bình luận của netizen về nhan sắc của Trần Vỹ Đì

nh: - Do app nó bóp cái mặt bố em hay sao á, chứ bố em mới ở phim trường đợt quay Cửu Môn vẫn ngon trai lắm mọi người à. - Ủa sao ổng ốm nhanh vậy? Nhớ mấy bữa trước leak bên Cửu Môn vẫn đẹp mà. - Là filter đúng ko cả nhà, chứ sao ốm nhanh vậy được. Hôm trước mới thấy video mặc quân phục vẫn còn ổn áp lắm. - Vì chị đòi ly hôn nên ảnh gầy vậy đó. - Hậu ly hôn tôi sụt 10kg. Tội anh. - Sao trông anh tàn tạ vậy. - U là trời. Quay Cửu Môn cái siết cân hay gì mà như bộ xương khô rồi anh ơi.

Nói thêm về Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, đây là phim ngôn tình hiện đại do Trần Vỹ Đình và Triệu Lộ Tư đóng chính. Tác phẩm này có kịch bản được xây dựng dựa trên tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều, xoay quanh câu chuyện của cặp đôi Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh.

Cô nàng Hứa Nghiên sinh ra trong một gia đình khó khăn, từ nhỏ lại phải lớn lên với nhiều uất ức khi cha mẹ thiên vị chị gái. Sau rất nhiều nỗ lực, Hứa Nghiên vượt qua nhiều khó khăn để trở thành MC có tiếng, còn quen được tổng tài xuất thân hào môn Thẩm Hạo Minh.

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng đang cực hot trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, vì hai gia đình không môn đăng hộ đối nên Hứa Nghiên phải tìm cách để làm giả gia thế của mình. Ở chiều ngược lại, Thẩm Hạo Minh vốn biết hết mọi chuyện nhưng vờ như bị lừa, bởi chính anh cũng muốn lợi dụng Hứa Nghiên cho mục đích riêng.

Hôn nhân của hai người được xây dựng trên sự lừa dối, thế nên cuối cùng nó đã đổ vỡ. Chỉ là trong thời gian chung sống, hạt giống tình yêu đã nảy nở trong trái tim của cả đôi bên. Thẩm Hạo Minh sau này quyết định theo đuổi lại vợ cũ, để rồi cùng nhau, họ vun đắp nên một gia đình hạnh phúc thực sự.