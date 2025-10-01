Alice in Borderland 3: Hồi kết kịch tính nhưng thiếu dấu ấn để đời

Alice in Borderland 3 (Tựa Việt: Thế Giới Không Lối Thoát) ra mắt trên Netflix vào ngày 25 vừa qua với 6 tập phim, tiếp tục do Shinsuke Sato đạo diễn. Sau hai mùa đầu trung thành với bản gốc truyện tranh, mùa 3 mở rộng câu chuyện bằng một hành trình hoàn toàn mới với lá Joker. Arisu và Usagi tưởng như đã thoát khỏi Borderland và có cuộc sống bình thường, nhưng khi Usagi biến mất, Arisu nhận ra những ký ức về trò chơi sinh tử vẫn còn đó và anh buộc phải quay lại. Điểm khác biệt quan trọng của mùa 3 là tuyến truyện tập trung vào các nhân vật mới, vốn đều có xuất thân và bi kịch riêng, từ đó phản ánh nhiều lát cắt xã hội. Kento Kaku vào vai giáo sư Ryuji Matsuyama, người nghiên cứu về sự sống và cái chết, đồng thời kéo Usagi trở lại Borderland. Tina Tamashiro xuất hiện trong vai Rei Morikage, một người chơi từng sống sót và trở thành đồng minh của Arisu. Risa Sudou hóa thân thành Sachiko Makino, một nạn nhân bạo lực gia đình mang theo vết thương tâm lý vào trò chơi. Kotaro Daigo trong vai Nobuaki Hida và Koji Ohkura trong vai Tetsu Shimazaki đem đến màu sắc khác biệt cho nhóm sống sót, trong khi Hiroyuki Ikeuchi với vai Kazuya thể hiện hình ảnh một yakuza nhiều mâu thuẫn. Ngay khi phát hành, Alice in Borderland mùa 3 đã nhanh chóng vươn lên top 1 Netflix toàn cầu, nằm trong top 10 ở Mỹ và nhiều quốc gia khác. Sự trở lại đầy thành công này càng khẳng định vị thế của Alice in Borderland như một trong những series sinh tồn nổi bật nhất châu Á trên nền tảng Netflix.

Công thức sinh tồn cũ vẫn thành công

Alice in Borderland mùa 3 mở đầu với một áp lực hiển nhiên, bởi hai mùa đầu tiên đã tạo được tiếng vang lớn trên toàn cầu và biến loạt phim này thành một trong những sản phẩm Nhật Bản thành công nhất trên nền tảng Netflix. Nếu phần một mang đến sự bất ngờ bởi ý tưởng trò chơi sinh tử độc đáo và phần hai làm rõ tầng nghĩa triết lý về sự tồn tại của con người, thì phần ba lại phải đối mặt với thách thức khó khăn hơn, đó là không còn một khung truyện gốc đầy đủ để bám theo. Phần lớn nội dung lần này lấy cảm hứng từ ngoại truyện Retry cùng một vài trò chơi rải rác trong manga chưa được chuyển thể, tuy nhiên khoảng trống sáng tạo vẫn rất lớn và buộc biên kịch cùng đạo diễn phải tự mở rộng thế giới Borderland theo cách riêng. Đây vừa là cơ hội làm mới thương hiệu, vừa là rủi ro lớn dẫn đến sự chênh lệch về chất lượng so với những mùa trước.

Điểm mạnh của mùa ba nằm ở tham vọng hình ảnh và quy mô trò chơi. Các nhà làm phim không ngần ngại đưa người xem đến những địa danh mang tính biểu tượng của Tokyo và biến chúng thành chiến trường sinh tử khốc liệt. Trò chơi mưa tên lửa ngay tập mở màn đã định hình bầu không khí hoành tráng, kết hợp với âm nhạc dồn dập của Yutaka Yamada để gợi lại sự căng thẳng quen thuộc. Tiếp đó là những màn đấu mang tính biểu tượng như trò đánh bài phân chia người và xác sống hay thử thách trên tàu điện, vừa khơi gợi tính giải trí cao, vừa đẩy nhân vật vào tình thế phải cân não. Chính sự khai thác đa dạng này khiến người xem tiếp tục bị giữ chặt trong nhịp điệu gấp gáp của bộ phim. Khác với hai mùa trước, số lượng người chơi giảm đi đáng kể trong mỗi trò khiến trọng tâm dồn vào sự sống còn của từng cá nhân, từ đó khiến người xem dễ dàng gắn bó và cảm nhận rõ rệt cái giá của mỗi quyết định.

Thế nhưng khi không còn khung truyện gốc đủ chắc chắn, sự loạng choạng trong nhịp kể và cách xây dựng trò chơi bộc lộ rõ ràng. Một số thử thách được tạo dựng với luật lệ rối rắm, thay đổi liên tục đến mức đánh mất logic vốn là linh hồn của Borderland. Người xem nhiều lúc buộc phải chấp nhận các diễn biến như sự sắp đặt gượng ép thay vì thừa hưởng cảm giác khám phá chiến lược thông minh. Ngược lại, có trò lại quá đơn giản, chỉ phô diễn tính nguy hiểm thuần túy mà không còn sự giằng co giữa lý trí và bản năng sinh tồn, điển hình là những trò chơi đòi hỏi thể lực của Usagi. Khi yếu tố chiến lược bị mờ nhạt, loạt phim này sẽ đánh mất phần nào sức hút vốn có, bởi chính những cú bẻ lái logic bất ngờ mới là thứ khiến người xem mê mẩn ở hai mùa đầu.

Nhiều gương mặt mới nhưng khai thác chưa trọn vẹn

Mùa ba của Alice in Borderland có thể coi là một nỗ lực tái tạo thương hiệu bằng việc thay đổi gần như toàn bộ dàn nhân vật, nhưng có vẻ điều này không thành công như kỳ vọng. Ở khía cạnh tích cực, khán giả ít nhiều được tiếp xúc với những gương mặt mới như Rei hay Ryuji, mang tạo hình khác biệt và phần nào khơi gợi sự tò mò ngay từ lần đầu xuất hiện. Thế nhưng sự mới mẻ này nhanh chóng tan biến bởi cách khai thác nông cạn, thiếu đầu tư chiều sâu. Các nhân vật phụ hầu hết chỉ được xây dựng bằng vài đoạn hồi tưởng chóng vánh ngay trước khi bước vào sinh tử, vừa gượng gạo vừa thiếu tự nhiên. Điều đó khiến động cơ hành động trở nên hời hợt, khán giả khó tìm thấy sự đồng cảm hay nỗi đau mất mát khi họ ra đi.

Ryuji là ví dụ điển hình với sự xuất hiện ban đầu như một đối thủ tiềm năng với động cơ khó đoán, nhưng càng về sau lại càng mờ nhạt, không còn giữ được sự bí ẩn vốn được kỳ vọng. Banda, vốn được giới thiệu như người có vai trò quan trọng khi kéo Arisu và Usagi trở lại thế giới trò chơi cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng thừa thãi. Nhân vật này gần như không tạo ra được bước ngoặt nào đủ sức thay đổi cục diện và điều đó khiến toàn bộ cấu trúc câu chuyện mất đi sự đối trọng cần thiết. Thực tế, loạt phim cần một phản diện đủ mạnh để buộc các nhân vật chính phải bộc lộ hết khả năng và nội tâm, nhưng mùa ba lại thiếu vắng hoàn toàn một gương mặt xứng đáng gánh vác vị trí đó.

Đi sâu hơn vào tuyến trung tâm, sự phát triển của Arisu và Usagi cũng gây nhiều tranh cãi. Việc chia tách hai nhân vật tưởng như sẽ mở ra cơ hội để khắc họa hành trình cá nhân rõ nét hơn nhưng kết quả lại chưa cân bằng. Arisu có những khoảnh khắc bứt phá, chứng minh sự trưởng thành vượt bậc từ một cậu thanh niên vô định trở thành người đàn ông dám gánh trách nhiệm và đưa ra quyết định sinh tử. Tuy nhiên, đối trọng của cậu là Usagi lại không được xử lý tốt. Nhân vật nữ chính tiếp tục lặp lại hình mẫu quen thuộc, xoay quanh sức mạnh thể chất và lòng nhân ái vốn đã nhiều lần khai thác ở hai phần trước. Sự thiếu đổi mới này khiến cho vai trò của Usagi trở nên mờ nhạt, không đủ sức giữ mạch cảm xúc cho mối quan hệ trung tâm. Nguy hiểm hơn, những hành xử thiếu logic của Usagi lại càng mang về nhiều sạn cho bộ phim.

Một trong những chi tiết gây nhiều tranh luận chính là việc Usagi nhanh chóng tin tưởng một người đàn ông xa lạ chỉ sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Quyết định này không những phi lý mà còn đi ngược lại tính cách thận trọng vốn có từ trước, khiến mạch truyện trở nên gượng gạo. Không dừng lại ở đó, Usagi còn đưa ra những lựa chọn quan trọng mà không hề chia sẻ cùng Arisu. Việc thiếu sự đồng hành và chia sẻ khiến cả hai đánh mất sự gắn kết vốn là trụ cột cảm xúc của loạt phim. Thay vì một cặp đôi cùng nhau vượt qua thử thách, khán giả lại chứng kiến những hành động khó hiểu từ phía Usagi, từ đó làm suy yếu tính thuyết phục của toàn bộ mạch phim.

Chấm điểm: 3.5/5

Alice in Borderland mùa ba khép lại với một cảm giác vừa thỏa mãn vừa hụt hẫng. Sáu tập phim được xây dựng với tiết tấu nhanh, các trò chơi vẫn đủ kịch tính để giữ khán giả ngồi yên trước màn hình, nhưng sự mới mẻ không còn rõ nét như hai mùa đầu. Dễ dàng nhận ra bộ phim đang đi theo mô típ mở rộng kịch bản bằng các nhân vật mới, lồng ghép thêm trường đoạn phê phán bản chất xã hội loài người, đồng thời kết thúc bằng một thông điệp mang tính toàn cầu hóa. Tuy vậy, Alice in Borderland mùa ba vẫn có lợi thế riêng nhờ khai thác tốt hình ảnh Tokyo hậu tận thế, đầu tư vào quy mô trò chơi và giữ được tinh thần tàn khốc đặc trưng. Dù phần nhân vật chưa thật sự trọn vẹn và đôi lúc gây hụt hẫng, bộ phim vẫn vượt trội hơn nhiều tác phẩm mở rộng mà Netflix sản xuất trong thời gian qua. Đây có thể coi là một lựa chọn giải trí vừa đủ cho những ai đã gắn bó từ đầu với thương hiệu này, bởi nó đáp ứng được nhu cầu theo dõi tiếp hành trình của Arisu và Usagi, đồng thời hé mở những góc nhìn mới về ranh giới sinh tử trong thế giới Borderland mà chúng ta thắc mắc bấy lâu nay.