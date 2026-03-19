Tài khoản của nhân viên ngân hàng SN 2002 phát sinh giao dịch 3 tỷ đồng: Công an khẩn trương rà soát dữ liệu chuyển khoản

Ngày 17/03, Công an xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên đã tiếp nhận tin báo của anh Trần Quang Đạt (SN 2002) là nhân viên kinh doanh tại ngân hàng MB chi nhánh Kinh Bắc (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về việc do nhầm lẫn đã chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng một cá nhân số tiền 3 tỷ đồng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Thụy Anh đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ như xác minh thông tin tài khoản chuyển tiền, phối hợp với ngân hàng MB và các đơn vị liên quan, rà soát, đối chiếu dữ liệu để xác định chính xác người nhận được tiền chuyển nhầm.

Qua xác minh, Công an xã Nam Thụy Anh xác định anh Trần Quang Đạt trong quá trình thực hiện giao dịch qua tài khoản ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 3 tỷ đồng vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1995, trú tại xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên. Công an xã đã mời các bên liên quan đến trụ sở để làm việc, xác nhận thông tin và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm một cách công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Cán bộ Công an xã hỗ trợ công dân bàn giao lại số tiền nhận chuyển nhầm

Tại buổi làm việc, anh Đạt đã bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an xã và chị Xuân vì hành động trung thực, nghĩa tình.

Qua sự việc trên, Công an xã Nam Thụy Anh khuyến cáo người dân khi phát hiện nhận được tiền hoặc tài sản không rõ nguồn gốc cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc trình báo ngay với cơ quan Công an, tuyệt đối không tự ý sử dụng để tránh vi phạm pháp luật. Đồng thời, khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin để hạn chế sai sót.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên﻿