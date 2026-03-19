Giá vàng hôm nay 19/3: 'Bốc hơi' gần 170 USD/ounce, lùi xa mốc 5.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay lao dốc không phanh do đồng USD mạnh lên và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về lạm phát, củng cố dự đoán rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures nhận định: " Giá năng lượng cao hơn do xung đột leo thang liên tục đang đổ thêm dầu vào lửa lạm phát. Đây là một lý do khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không cắt giảm lãi suất, từ đó gây áp lực lên giá vàng ".

Trước những khó khăn ngày càng gia tăng, nhiều nhà phân tích thị trường cho rằng vàng không có hướng đi rõ ràng. Kim loại quý đã dần mất đi sức hấp dẫn của vai trò “nơi trú ẩn an toàn” và dường như vai trò này đã bị đồng USD chiếm lấy.

Đồng thời, giá dầu tăng cao tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát, có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) với cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày phải duy trì lập trường chính sách tiền tệ trung lập lâu hơn dự kiến.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng thế giới hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 19/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng (mua) - 183 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng (mua) - 183 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.831 USD/ounce, giảm 169 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank phân tích: “ Lý do nắm giữ tài sản hữu hình trong dài hạn vẫn còn nguyên vẹn; tuy nhiên, những lo ngại về lạm phát gia tăng làm tăng lợi suất trái phiếu dài hạn và hỗ trợ đồng USD mạnh hơn, điều này đã tạo ra những trở ngại ngắn hạn, khuyến khích việc chốt lời sau một thời kỳ tăng trưởng mạnh kéo dài ”, ông nói.

Mặc dù vàng tiếp tục đối mặt với áp lực bán ra trong ngắn hạn, các nhà phân tích vẫn chưa hoàn toàn bi quan về kim loại quý này. Một số nhà phân tích cho rằng, vàng có thể thu hút nhu cầu trú ẩn an toàn trở lại nếu cuộc chiến ở Iran kéo dài.

Một số chuyên gia vẫn cho rằng kim loại quý còn dư địa tăng giá nếu tiếp tục giữ được các mốc hỗ trợ quan trọng. Trong khi đó, một số chuyên gia khác lại cảnh báo khả năng điều chỉnh vẫn hiện hữu, trong tuần có thể xuất hiện biến động khi Fed tổ chức cuộc họp chính sách tiền tệ.