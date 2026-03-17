Nhiều người chuyển khoản mua vàng xong bị báo "sai nội dung", cần thao tác để "hoàn tiền": Công an cảnh báo thủ đoạn tinh vi

Theo công an Gia Lai, thời gian gần đây, giá vàng liên tục biến động mạnh, đặc biệt trong giai đoạn diễn biến quân sự leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động, khiến nhu cầu mua vàng của người dân tăng mạnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ “mua muộn - giá tăng”, tình trạng giá vàng tăng giảm liên tục, các đối tượng lừa đảo xây dựng nhiều kịch bản mua bán vàng online đầy tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức mua vàng, bạc online.

Các đối tượng lập các trang fanpage, Zalo, TikTok, Telegram, website giả mạo các thương hiệu vàng uy tín. Từ đó, chúng chạy quảng cáo “đặt mua vàng online”, “giữ suất mua vàng giới hạn trong ngày”, thậm chí cam kết giá tốt hơn thị trường để nhận đặt cọc, chuyển khoản trước rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tiền. Khi người dân liên hệ, các đối tượng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân và số lượng vàng cần mua để “làm hóa đơn”.

Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai

Để tạo lòng tin, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh thật chụp tại cửa hàng vàng. Nhưng dùng thủ đoạn chèn mã QR chuyển khoản giả mạo hoặc hóa đơn giả.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, đối tượng thông báo “chuyển khoản sai nội dung” và yêu cầu nạn nhân thực hiện các thao tác “hoàn tiền”. Thực chất, đây là chiêu trò dẫn dụ nạn nhân chia sẻ màn hình, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng và làm theo hướng dẫn để rút, chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản cho đối tượng lừa đảo.

Ngoài ra, một số đối tượng còn lừa đảo bằng các thủ đoạn như: Bán vàng giả, bạc kém chất lượng, không đúng tuổi, không đủ trọng lượng; gửi hàng khác so với thỏa thuận hoặc gửi bưu kiện rỗng; giả mạo nhân viên giao hàng, yêu cầu thanh toán thêm phí.



Hơn nữa, hiện nay các đối tượng còn lợi dụng công nghệ AI để tạo hình ảnh, video giả cửa hàng vàng bạc; làm bình luận giả, đánh giá 5 sao nhằm tạo uy tín; chat tư vấn tự động, trả lời chuyên nghiệp như người thật.

Công an Gia Lai cảnh báo các dấu hiệu nhận biết lừa đảo:

+ Giá bán rẻ bất thường so với thị trường.

+ Yêu cầu chuyển tiền, đặt cọc trước nhưng không có hợp đồng, hóa đơn rõ ràng.

+ Không cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

+ Thông tin cửa hàng không rõ địa chỉ, không có giấy phép kinh doanh.

+ Thúc giục mua nhanh với lý do “giá vàng sắp tăng”.

Cơ quan Công an khuyến cáo, người dân lưu ý những điều này để phòng tránh rủi ro:

- Giao dịch vàng tại các cơ sở kinh doanh vàng được cấp phép, có địa chỉ rõ ràng, uy tín.

- Không tin vào các lời chào bán vàng giá rẻ bất thường trên mạng xã hội.

- Kiểm tra kỹ thông tin fanpage, website; cảnh giác với các trang mới lập, ít tương tác hoặc tên gần giống thương hiệu nổi tiếng.

- Không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước cho người bán không rõ danh tính.

- Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Công an Gia Lai﻿