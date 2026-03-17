“Tiện tay” mua vàng ở cửa hàng tiện lợi: Ban đầu chỉ định mua đồ ăn vặt, thế nào lại thành chi 180 triệu mua vàng

Nhắc đến chuyện mua vàng, chắc hẳn đa số mọi người sẽ nghĩ ngay đến các tiệm vàng bạc đá quý. Đương nhiên, đó là điểm đến quen thuộc. Nhưng tại Hàn Quốc, thực trạng lại có phần rất khác.

Ở xứ sở kim chi, không chỉ có các tiệm kim hoàn bán vàng. Bây giờ đến cả cửa hàng tiện lợi cũng có "cây bán vàng" tự động.

Nhu cầu mua vàng của dân văn phòng tăng cao, cửa hàng chớp thời cơ

Một nữ nhân viên văn phòng tại Seoul (Hàn Quốc) đã kể lại rằng trên đường tan làm, cô chỉ định ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, nhưng cuối cùng lại chi tới 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng) để mua vàng.

Câu chuyện nghe có vẻ khó tin, nhưng lại đang phản ánh một xu hướng mới tại Hàn Quốc: Vàng không còn là thứ chỉ xuất hiện ở tiệm kim hoàn, mà đã bước thẳng vào các cửa hàng tiện lợi - nơi vốn gắn liền với mì gói, nước ngọt và những món đồ tiêu dùng nhanh.

Theo ghi nhận từ thị trường bán lẻ, cơn sốt mua vàng đang lan rộng trên nhiều kênh bán hàng, từ truyền hình mua sắm tại nhà cho đến hệ thống cửa hàng tiện lợi. Đáng chú ý, nhóm khách hàng chủ lực lại không phải những nhà đầu tư trung niên, mà chính là người trẻ, đặc biệt là dân văn phòng trong độ tuổi 30. Đây là nhóm có thu nhập ổn định, và đã bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc tiết kiệm, tích sản.

Các chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn tại Hàn Quốc nhanh chóng nắm bắt xu hướng này và nhập cuộc bán vàng. GS25 đã tung ra hàng loạt sản phẩm vàng theo chủ đề năm mới, trong đó có các loại vàng miếng với trọng lượng khác nhau, thậm chí cả bạc thỏi. Những sản phẩm có giá trị cao như vàng 37,5g được bán với giá khoảng 10,1 triệu won (khoảng 180 triệu đồng) đã nhanh chóng cháy hàng ngay trong giai đoạn đặt trước.

Không chịu đứng ngoài cuộc, CU - một chuỗi cửa hàng tiện lợi khác, cũng mở rộng danh mục sản phẩm vàng sau khi chứng kiến lượng vàng được mua trong các dịp lễ trước đó. Thậm chí, những sản phẩm đắt tiền nhất như vàng nguyên chất phiên bản giới hạn cũng liên tục rơi vào tình trạng hết hàng. Trong khi đó, Seven-Eleven cũng ghi nhận doanh số tăng mạnh, với hàng trăm đơn vị vàng được bán ra chỉ trong thời gian ngắn.

Mua vàng không còn là chuyện "to tát"

Tại Hàn Quốc, trải nghiệm mua vàng dường như đã trở nên "bình dân hóa" hơn bao giờ hết. Người trẻ có thể mua những miếng vàng nhỏ chỉ từ 0,1g đến dưới 2g, với mức giá từ vài chục nghìn won (tương đương khoảng 1-4 triệu đồng), giống như mua một món quà hoặc 1 chiếc túi xách.

Những sản phẩm này thường được thiết kế bắt mắt, đi kèm thông điệp chúc mừng sinh nhật, tốt nghiệp hoặc mang ý nghĩa phong thủy, khiến việc mua vàng không chỉ mang tính đầu tư mà còn mang yếu tố cảm xúc.

Một điểm đáng chú ý là hành vi mua vàng của người trẻ đang thay đổi. Nếu trước đây vàng thường gắn với trang sức như dây chuyền, nhẫn hay vòng tay, thì hiện nay xu hướng chuyển sang tích trữ vàng miếng, bạc thỏi với mục tiêu đầu tư rõ ràng. Các chuyên gia cho rằng điều này phản ánh tâm lý phòng thủ trước rủi ro kinh tế, khi lạm phát kéo dài và giá trị tài sản truyền thống trở nên khó đoán định.

Tại Hàn Quốc, có bao nhiêu kênh mua hàng online lẫn "offline", thì có bấy nhiêu kênh mua vàng

Không chỉ tại cửa hàng tiện lợi, xu hướng bán vàng đa kênh cũng đang lan rộng. Các chương trình bán vàng qua truyền hình và livestream trên sàn thương mại điện tử liên tục ghi nhận lượng đơn hàng tăng vọt. Có những buổi phát sóng bán vàng 50g với giá hơn 10 triệu won (khoảng 180 triệu đồng) hoặc bạc 1kg khoảng 6 triệu won (khoảng 110 triệu đồng) đã "cháy hàng" chỉ trong chưa đầy một giờ.

Thực tế, dữ liệu thị trường cho thấy giá vàng tại Hàn Quốc đã tăng mạnh trong thời gian ngắn, góp phần kích thích nhu cầu mua vào. Chỉ trong khoảng 3 tháng cuối năm 2025 - đầu năm 2026, giá vàng đã tăng hơn 34%, củng cố niềm tin của người tiêu dùng rằng đây là một kênh giữ giá trị hiệu quả. Đồng thời, các tổ chức quốc tế cũng ghi nhận nhu cầu vàng tại Hàn Quốc tăng mạnh, đặc biệt trong nhóm nhà đầu tư cá nhân trẻ.

Chính những biến động này đã tạo ra một "cuộc cách mạng" trong ngành bán lẻ. Từ chỗ chỉ bán nhu yếu phẩm, các cửa hàng tiện lợi giờ đây đang dần trở thành điểm giao dịch tài sản, nơi người tiêu dùng có thể mua vàng và bạc thỏi. Việc vàng xuất hiện cạnh mì ăn liền hay đồ uống không còn là điều lạ lẫm, mà trở thành biểu tượng cho cách người trẻ đang tiếp cận tài chính theo hướng linh hoạt và thực tế hơn.

Có thể nói, việc mua vàng tại cửa hàng tiện lợi không chỉ là một hiện tượng nhất thời, mà là dấu hiệu của một sự thay đổi lớn trong hành vi tiêu dùng và đầu tư. Khi áp lực kinh tế gia tăng, người trẻ không còn chờ đợi những quyết định tài chính lớn, mà bắt đầu từ những khoản nhỏ, dễ tiếp cận. Và biết đâu, trong tương lai, việc "tiện tay mua vàng" sẽ trở thành một thói quen tài chính mới của cả một thế hệ.

(Nguồn: Seoul Economic Daily)