Chiều 17/3: Giá vàng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Cập nhật đầu giờ chiều, giá vàng SJC tại các thương hiệu đồng loạt tăng khoảng 400 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng, trở lại mốc 180 - 183 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì mức giá 180,1 – 183,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng tăng khoảng 400 nghìn đồng/lượng so với ghi nhận gần nhất. SJC hiện giao dịch tại ngưỡng 179,7 – 182,7 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết tại mức 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu đang mua vào - bán ra vàng nhẫn trơn tại khoảng giá 180 - 183 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 9h00, so với mức giá đầu giờ sáng, giá vàng miếng trong nước đã điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 500.000 đồng/lượng. Cụ thể, vàng miếng SJC từ mức 180,1 – 183,1 triệu đồng/lượng hiện phổ biến quanh 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng ở nhiều doanh nghiệp. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải vẫn duy trì mức giá 180,1 – 183,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, mức giảm dao động trong khoảng 400.000 – 700.000 đồng/lượng tùy thương hiệu. Vàng nhẫn SJC hiện lùi về vùng 179,3 – 182,3 triệu đồng/lượng. DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch tại ngưỡng 179,6 – 182,6 triệu đồng/lượng.

Cập nhật đầu giờ sáng, giá vàng miếng SJC được các nhà vàng đồng loạt niêm yết ở mức 180,1-183,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong phiên giao dịch hôm qua ngày 16/3, giá đã tăng nhẹ khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng vàng nhẫn ghi nhận biến động trái chiều ở các thương hiệu. Hiện, SJC giao dịch ở ngưỡng 179,8 - 182,8 triệu đồng/lượng; trong khi DOJI niêm yết tại mức 180,1 - 183,1 triệu đồng/lượng; PNJ và Phú Quý tại mức 180 - 183 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 500 nghìn đồng/lượng trong hôm qua.

Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải lại điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn xuống mức 179,6 - 182,6 triệu đồng/lượng (giảm 400 nghìn đồng/lượng ngay trước giờ kết phiên).

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai khi lo ngại rằng lạm phát do xung đột tại Trung Đông có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn đã lấn át các yếu tố hỗ trợ từ đồng USD suy yếu và nhu cầu tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

Giá vàng giao có thời điểm xuống còn 4.993,42 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19/2. Hiện, giá đang dao động quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Đồng USD đã hạ nhiệt sau khi chạm mức cao nhất trong 10 tháng, qua đó khiến vàng – vốn được định giá bằng đồng bạc xanh – trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

"Giá dầu tăng thường kéo theo lạm phát gia tăng. Nếu lạm phát cao hơn, các ngân hàng trung ương sẽ không còn động lực cắt giảm lãi suất như cách đây khoảng sáu tháng, và điều này gây bất lợi cho giá vàng", ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định.

"Tuy vậy, tôi vẫn rất lạc quan về triển vọng của vàng trong bối cảnh những diễn biến đang xảy ra trên toàn cầu. Vẫn còn nhiều dòng tiền đứng ngoài thị trường chờ tham gia, và tôi vẫn kỳ vọng giá vàng có thể lên tới 6.000 USD/ounce", ông nói thêm.

Vàng vốn được coi là kênh trú ẩn trước lạm phát và bất ổn kinh tế, nhưng thường kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, do chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lãi tăng lên.

Giá dầu giảm trong phiên đầu tuần nhưng tính từ đầu năm đến nay vẫn tăng hơn 60%. Cuộc xung đột giữa Mỹ – Israel với Iran hiện đã bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới – bị đóng cửa.

Trong tuần này, thị trường cũng theo dõi loạt thông tin quan trọng như dữ liệu Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ, quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell, cùng số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ.

Giới phân tích dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào thứ Ba và thứ Tư. Các dữ liệu kể từ cuộc họp trước cho thấy triển vọng cơ bản của nền kinh tế Mỹ không có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, Fed cũng đang trong quá trình chuyển giao lãnh đạo sang ông Kevin Warsh, người được Tổng thống Donald Trump đề cử.