Tiền lương không đủ trả tiền nhà, cô gái 28 tuổi quyết định nghỉ việc: Nước đi tiếp theo không ai ngờ đến

Thông thường, nếu lương không được như kỳ vọng, chúng ta hoặc là sẽ tìm 1 công việc khác trả lương cao hơn; hoặc tìm thêm việc phụ để kiếm đồng ra đồng vào. Đó là những quyết định thường thấy và cũng khá dễ hiểu.

Tuy nhiên, Sally Seaton - Cô gái 28 tuổi người Anh, lại có một nước đi hoàn toàn táo bạo đến mức gần như không ai xung quanh cô có thể tin nổi.

Nghỉ việc vì lương "thấp ổn định"

Sally dùng 2 từ “ổn định” để miêu tả công việc văn phòng của mình: Lương thấp một cách ổn định. Chính vì thế, cố phải đối mặt với một thực tế không dễ dàng: Tiền lương không đủ để chi trả chi phí nhà ở. Giá thuê nhà ngày càng tăng, trong khi thu nhập gần như không theo kịp, tất cả đều khiến Sally rơi vào vòng luẩn quẩn tài chính mà cô khó tìm được lối thoát.

Để đối mặt với tình trạng này, Sally - dù gần 30 tuổi, vẫn chọn sống cùng bố mẹ. Ban đầu, cô coi đây chỉ là giải pháp tạm thời để tiết kiệm tiền cho mục tiêu mua nhà trong tương lai. Nhưng càng để dành, Sally càng nhận ra giấc mơ đó ngày càng xa vời. Giá nhà và tiền thuê nhà tại nhiều khu vực ở Anh tăng nhanh đến mức khoản tiền tiết kiệm của cô gần như không bao giờ có thể theo kịp.

Trong hoàn cảnh đó, Sally bắt đầu nhận ra một nghịch lý: Nếu thuê nhà để sống tự lập, cô gần như không còn lại gì để chi tiêu, bởi tiền lương đã bị tiền nhà và các chi phí kèm theo “nuối chửng”. Nhưng nếu tiếp tục sống cùng gia đình để tiết kiệm tiền đặt cọc mua nhà, tương lai cũng không hề “sáng lạn” hơn vì giá bất động sản vẫn liên tục tăng.

Tình trạng này khiến cô dần cảm thấy bế tắc. Ở tuổi mà nhiều người đã bắt đầu mua nhà hoặc xây dựng cuộc sống riêng, Sally vẫn chưa thể sống tự lập vì rào cản tiền bạc. Cô bắt đầu tự hỏi liệu mình sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa mới có thể tự lo được nơi ở cho bản thân.

Trong lúc đó, một ký ức từ chuyến du lịch trước đây bất ngờ trở lại trong suy nghĩ của cô. Hai năm trước, Sally từng có chuyến đi dài ngày đến Thái Lan. Trải nghiệm tại đây để lại ấn tượng sâu sắc: Chi phí sinh hoạt rẻ hơn nhiều so với Anh, đồ ăn ngon và nhịp sống cũng thoải mái hơn. Khi đó, cô chỉ xem chuyến đi như một kỷ niệm đẹp. Nhưng khi cuộc sống ở quê nhà ngày càng trở nên áp lực, ý nghĩ thay đổi môi trường sống bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn.

Seaton bắt đầu cân nhắc một lựa chọn táo bạo: thay vì tiếp tục mắc kẹt trong vòng xoáy chi phí ở Anh, cô có thể chuyển đến một nơi có chi phí sinh hoạt thấp hơn để bắt đầu lại. Ý tưởng này ban đầu khiến cô khá lo lắng, bởi nó đồng nghĩa với việc phải thay đổi mọi thứ. Tuy nhiên, càng suy nghĩ, cô càng nhận ra rằng nếu tiếp tục con đường cũ, tình hình tài chính của mình có lẽ cũng khó thay đổi.

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Seaton bắt đầu thử sức với công việc viết lách tự do. Cô tìm kiếm những khách hàng đầu tiên, nhận các dự án nhỏ và dần xây dựng nguồn thu nhập từ công việc freelance. Khi đã có những hợp đồng đầu tiên, cô cảm thấy mình có đủ cơ sở để thử một hướng đi mới.

Cuối cùng, Seaton quyết định nghỉ việc và chuyển đến Bangkok, Thái Lan. Đây là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Việc rời bỏ một công việc ổn định luôn đi kèm nhiều rủi ro, nhưng với Seaton, ở lại trong hoàn cảnh cũ dường như còn đáng sợ hơn.

Cuộc sống sang trang

Sau khoảng 2 tháng ở Bangkok, điều khiến Sally bất ngờ nhất chính là chi phí sinh hoạt thấp hơn rất nhiều so với Anh. Cô thuê căn hộ một phòng ngủ với giá khoảng 500 USD mỗi tháng, (khoảng 12,5 triệu đồng). Mức giá này chỉ bằng một phần nhỏ so với tiền thuê nhà ở nhiều thành phố tại Anh.

Chi phí ăn uống cũng rẻ hơn đáng kể. Có những bữa ăn tại các quán địa phương chỉ khoảng 1 USD, (khoảng 25.000 đồng). Điều này giúp cô nhận ra rằng cùng một khoản thu nhập, mức sống tại đây lại thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi chuyển đến Thái Lan, thu nhập của Sally thực tế không cao hơn trước. Làm freelancer khiến nguồn thu đôi khi không ổn định. Tuy nhiên, do chi phí sinh hoạt thấp hơn nhiều, cô vẫn có thể duy trì cuộc sống dễ chịu hơn so với khi còn ở Anh.

Lối sống của cô cũng thay đổi theo hướng tối giản. Sally không còn sở hữu ô tô và cũng không phải gánh nhiều khoản chi phí cố định như trước. Thay vào đó, cô tập trung vào công việc viết lách tự do, khám phá thành phố mới và tận hưởng nhịp sống chậm rãi hơn.

Sau khoảng 8 tháng sống tại Bangkok, Sally nhận ra quyết định nghỉ việc ngày trước đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Trước đây, cô cảm thấy mình chỉ đang làm việc để tồn tại. Còn bây giờ, cô đã có cảm giác mình thực sự đang sống.

Sally cho rằng lựa chọn của mình không phải con đường phù hợp với tất cả mọi người. Việc rời bỏ một đất nước, một môi trường sống quen thuộc để bắt đầu lại ở một đất nước khác luôn đi kèm nhiều rủi ro. Tuy nhiên, câu chuyện của cô cho thấy đôi khi vấn đề tài chính không chỉ nằm ở việc kiếm nhiều tiền hơn, mà còn ở môi trường sống và chi phí sinh hoạt xung quanh.

Đối với Sally, quyết định rời bỏ công việc vì không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà ban đầu có vẻ cực đoan. Nhưng chính quyết định đó lại mở ra một hướng đi hoàn toàn mới cho cuộc đời cô.

(Nguồn: BI)