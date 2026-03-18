Tối ngày 18/3, giá vàng bất ngờ giảm sâu xuống dưới 4.900 USD/ounce

Theo Kitco News, thị trường vàng đang chật vật tìm cơ hội hồi phục sau khi mất mốc hỗ trợ quan trọng 5.000 USD/ounce. Sau khi chịu áp lực bán tháo ổn định qua đêm, kim loại quý này lại tiếp tục đối mặt với những "cơn gió ngược" mới khi lạm phát tại Mỹ không ngừng gia nhiệt, với giá sản xuất tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng trước.

Theo công bố từ Bộ Lao động Mỹ vào thứ Tư, Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) toàn phần đã tăng 0,7% trong tháng 2, sau khi đã tăng 0,3% vào tháng 1. Dữ liệu lạm phát mới nhất này cao hơn nhiều so với dự báo tăng 0,3% từ các nhà kinh tế.

Tính trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn toàn phần đã nhảy vọt lên mức 3,4%. Đây là mức tăng theo năm lớn nhất kể từ tháng 2/2025 (thời điểm giá cũng tăng 3,4%).

PPI lõi (loại bỏ chi phí thực phẩm và năng lượng dễ biến động) đã tăng 0,5% trong tháng trước, nối tiếp đà tăng 0,8% của tháng 1. Chỉ số lạm phát sản xuất lõi cũng mạnh hơn kỳ vọng, khi các dự báo đồng thuận trước đó chỉ ở mức 0,3%. Báo cáo cho biết trong vòng 12 tháng qua, PPI lõi đã tăng 3,5%.

Thị trường vàng vốn đã chịu áp lực từ trước khi dữ liệu lạm phát được công bố và hiện đang đối mặt với làn sóng bán tháo mạnh mẽ hơn.