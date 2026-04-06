Ngày 4/4/2026, Công an xã Lục Ngạn (Tỉnh Bắc Ninh) cho biết đã phối hợp hỗ trợ giải quyết một vụ chuyển nhầm tiền, giúp ngân hàng thu hồi lại số tiền 200 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 16h22 phút ngày 30/3, trong quá trình thực hiện giao dịch, Ngân hàng Sacombank chi nhánh Quảng Ninh đã chuyển nhầm số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản của anh Bùi Anh Quân (sinh năm 1984, trú tại thôn Lim, xã Lục Ngạn).

Ngân hàng nhận lại 200 triệu đồng chuyển nhầm từ anh Bùi Anh Quân.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, đại diện ngân hàng đã liên hệ với Công an xã Lục Ngạn để đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để tìm người nhận tiền.

Qua việc thường xuyên tiếp cận thông tin từ cơ quan công an, anh Bùi Anh Quân đã chủ động đến trụ sở Công an xã trình báo, phối hợp cùng đại diện ngân hàng làm việc và hoàn trả toàn bộ số tiền chuyển nhầm.

Ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự hợp tác của các bên, đại diện ngân hàng đã gửi thư cảm ơn tới Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an xã Lục Ngạn và cá nhân anh Bùi Anh Quân.

Công an xã Lục Ngạn cũng biểu dương hành động trung thực, trách nhiệm của anh Quân, đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc các ứng dụng thanh toán điện tử nhằm đảm bảo an toàn tài sản.