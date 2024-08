Ngày 23/8, Suga - rapper nhóm BTS đã chính thức trình diện tại đồn cảnh sát, tiếp nhận điều tra vụ việc uống rượu lái xe. Thời gian qua, Suga và BTS trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận vì scandal kể trên.

Trong lúc đang tạm ngưng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ quân sự dưới tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng, Suga đã bị cảnh sát “bắt quả tang" say rượu lái xe. Ngôi sao toàn cầu đứng trước nguy cơ “điêu đứng” sự nghiệp vì dư luận ngày càng gay gắt hơn khi loạt bằng chứng bị tung ra trước truyền thông.

Suga trình diện điều tra vụ việc uống rượu lái xe ngày 23/8

Nam idol cúi đầu xin lỗi, cam đoan hợp tác điều tra

Suga bị yêu cầu rời nhóm, một bộ phận fan thậm chí còn gửi xe tải biểu tình nhiều ngày ngay trước cổng tập đoàn HYBE. Tuy nhiên, ngay trong ngày Suga phải ra cảnh sát trình diện, các Army - fandom BTS đã khởi xướng một project trái ngược. Loạt banner in thông điệp ủng hộ, bày tỏ tình yêu với Suga đã được treo trước cửa tập đoàn.

Loạt banner in thông điệp ủng hộ, bày tỏ tình yêu với Suga được treo trước cửa tập đoàn HYBE

Những banner này in thông điệp như sau: “BTS luôn luôn là 7", "Army sẽ ở phía sau các cậu khi các cậu cất tiếng nói. Chúng mình sẽ luôn ở bên cạnh các cậu”, “We love you, Min Yoongi”; "Khi đôi bàn tay đã từng nắm lấy mình thật chặt nay dần trở nên yếu mềm. Hãy thở một hơi thật dài và nhắm mắt lại, cậu hãy nghỉ ngơi một chút nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi”,...

Fan đẩy hashtag ủng hộ Suga giữa tâm bão

Ngoài ra, các Army còn đẩy hashtag yêu thương Suga thành xu hướng trên nền tảng X (Twitter). Những động thái này được coi là "đòn đáp trả" làn sóng ghét bỏ Suga thời gian qua. Fandom BTS hiện chia rẽ thành nhiều chiều hướng. Người đòi loại bỏ Suga, nhưng phần đông vẫn đề cao việc BTS phải giữ trọn đội hình 7 người. Nhiều fan liên tục thực hiện chiến dịch “đòi công bằng" cho nam thần tượng.

Army tập trung đẩy nhạc Suga on top trên các BXH quốc tế ngay trong ngày nam idol tiếp nhận điều tra

Bên cạnh đó, Army tập trung đẩy nhạc Suga on top trên các BXH quốc tế ngay trong ngày nam idol tiếp nhận điều tra. Với sự đồng lòng của cộng đồng fan, ca khúc The Last chính thức đạt #1 iTunes US sau 8 năm phát hành. Agust D - nghệ danh solo của Suga quay lại BXH Global Digital Artist Ranking Chart ở vị trí #5. Các ca khúc của Suga, gồm toàn bộ 10 tracks thuộc album đầu tay D-DAY xuất hiện trên iTunes của 95 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Army tập trung mọi nguồn lực để ủng hộ thần tượng giữa bão tẩy chay, việc này làm dấy lên nhiều tranh cãi

Army tập trung mọi nguồn lực để ủng hộ thần tượng giữa bão tẩy chay, nhằm chứng minh sự đoàn kết, một lòng yêu quý Suga. Tuy nhiên, hành động này cũng khiến cư dân mạng tranh cãi. Bởi lẽ, việc Suga vi phạm pháp luật, phải trình diện điều tra là trách nhiệm phải chịu.

Fan ủng hộ idol bất chấp lý do, điều này sẽ làm dấy lên một hệ luỵ. Khi nghệ sĩ dù làm sai vẫn có người bênh vực, sẽ rất khó để nhận thức rõ vấn đề. Thời gian qua, một bộ phận fan cực đoan của BTS khiến dư luận phẫn nộ vì bênh vực Suga mù quáng, đến mức tấn công cả những thần tượng không liên quan.