Sự thật về trò chơi anh Tây to cao phải chịu thua phụ nữ Việt Nam: Có 1 bí quyết đặc biệt

Điều gì thực sự khiến du khách nước ngoài chịu thua trong trò chơi này?

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh nam du khách nước ngoài thử sức với trò đẩy gậy trong chuyến du lịch tại Mộc Châu đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, vị khách có vóc dáng cao lớn, khỏe mạnh, tham gia màn so tài với một phụ nữ bản địa. Tuy nhiên, chỉ sau vài nhịp giằng co, anh bị đẩy lùi và phải chịu thua trong tiếng cổ vũ của những người xung quanh.

Khoảnh khắc này khiến nhiều người thích thú bởi nhìn qua, đẩy gậy dường như là trò chơi rất đơn giản: hai người cùng cầm một cây gậy, ai khỏe hơn thì thắng. Nhưng thực tế, đây không chỉ là màn “đọ sức”. Đằng sau vòng tròn thi đấu nhỏ là sự kết hợp giữa sức bền, thế đứng, kỹ thuật giữ trọng tâm và kinh nghiệm của người chơi.

Đoạn video nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội

Trò chơi dân gian khiến du khách muốn nhập cuộc

Đẩy gậy là trò chơi dân gian quen thuộc trong đời sống văn hóa của nhiều dân tộc ở Việt Nam, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, trước đây trò chơi này thường được tổ chức trong các ngày lễ, Tết; về sau trở thành môn thể thao quần chúng, thu hút nhiều tầng lớp, lứa tuổi tham gia bởi cách tổ chức đơn giản nhưng không khí thi đấu sôi động.

Với du khách, sức hút của đẩy gậy nằm ở chỗ trò chơi không cần đạo cụ cầu kỳ. Chỉ cần một cây gậy tre hoặc gỗ thẳng, một vòng tròn thi đấu và hai người chơi là có thể bắt đầu. Trong không gian lễ hội, người dân và du khách thường đứng quanh vòng đấu, reo hò cổ vũ mỗi khi hai bên ghì gậy, dồn lực, nhích từng bước.

Cổng Du lịch Lào Cai cũng giới thiệu đẩy gậy là một trong những trò chơi dân gian hấp dẫn du khách thời hiện đại. Đây không chỉ là hoạt động để xem, mà còn là trải nghiệm để du khách trực tiếp tham gia, cảm nhận rõ hơn không khí lễ hội và tinh thần cộng đồng của người dân bản địa.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Luật chơi nghe đơn giản nhưng không dễ thắng

Về cơ bản, đẩy gậy có luật chơi khá dễ hiểu. Hai người đứng đối diện trong một vòng tròn, mỗi người cầm một đầu gậy. Khi có hiệu lệnh, cả hai dùng sức và kỹ thuật để đẩy đối phương. Người thua là người bị đẩy ra khỏi vòng, chân chạm vạch giới hạn hoặc mất thăng bằng.

Theo Luật đẩy gậy ban hành kèm Quyết định 23/2005/QĐ-UBTDTT, sân thi đấu là hình tròn, gậy thi đấu được quy định cụ thể về chiều dài, đường kính, chất liệu và màu sắc nhằm bảo đảm công bằng, an toàn. Trong các lễ hội hoặc hoạt động du lịch cộng đồng, luật chơi thường được giản lược để du khách dễ hiểu, dễ thử sức hơn, nhưng người chơi vẫn cần tuân thủ hướng dẫn của người điều hành.

Chính vì luật nghe đơn giản nên nhiều người dễ nghĩ chỉ cần vóc dáng to khỏe là có lợi thế tuyệt đối. Tuy nhiên, khi bước vào vòng đấu, người chơi mới nhận ra giữ thăng bằng và kiểm soát thân người quan trọng không kém sức mạnh. Nếu đứng sai tư thế hoặc dồn lực quá vội, người to cao vẫn có thể bị đối phương đẩy lùi.

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Bí quyết đặc biệt không nằm ở cánh tay

Điểm thú vị của đẩy gậy là người chơi không thể chỉ dùng lực tay. Bí quyết nằm ở cách phối hợp toàn thân: chân tạo trụ, hông giữ lực, lưng và vai truyền lực, còn tay là điểm kiểm soát gậy. Người có kinh nghiệm thường không lao lên ngay từ đầu mà giữ thế chắc, quan sát nhịp di chuyển của đối thủ rồi mới chọn thời điểm phát lực.

Tư thế đứng là yếu tố rất quan trọng. Người chơi thường mở rộng hai chân, một chân trước, một chân sau để tạo thế trụ. Trọng tâm hạ thấp, đầu gối hơi khuỵu, thân người chắc nhưng không cứng. Nếu đứng thẳng hoặc chỉ dùng phần thân trên, người chơi rất dễ mất thăng bằng khi đối phương bất ngờ đẩy ngược lại.

Đây cũng là lý do một phụ nữ bản địa có thể khiến nam du khách nước ngoài khỏe mạnh phải chịu thua. Với người dân địa phương, đẩy gậy không phải trải nghiệm mới lạ trong chuyến đi, mà là hoạt động quen thuộc trong lễ hội và đời sống cộng đồng. Sự dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng, kinh nghiệm cầm gậy và sự bình tĩnh giúp họ có lợi thế rõ rệt trước người lần đầu thử sức.

Ảnh Báo Quảng Ninh

Với du khách yêu thích du lịch cộng đồng và văn hóa vùng cao, đẩy gậy là trải nghiệm đáng thử. Tuy nhiên, nên tham gia với tinh thần giao lưu, không đặt nặng thắng thua. Trước khi chơi, du khách nên khởi động nhẹ cổ tay, vai, lưng, đầu gối; chọn giày dép có độ bám và nghe kỹ hướng dẫn. Những người đang đau lưng, đau khớp hoặc vừa sử dụng rượu bia không nên tham gia.