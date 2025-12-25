Sự thật phũ phàng của tuổi 35

Ở tuổi 35, nhiều người đã kiếm được tiền đều đặn. Lương ổn, công việc không quá bấp bênh, cuộc sống nhìn chung không thiếu trước hụt sau. Nhưng sự thật là rất nhiều người chỉ “ổn” khi lương vẫn về đúng hẹn mỗi tháng. Hễ dòng tiền chậm lại một chút, cảm giác an tâm biến mất ngay.

Vấn đề nằm ở chỗ tiền vào bao nhiêu không quan trọng bằng việc tiền ở lại được bao lâu. Nhiều người kiếm khá nhưng tiêu hết, thậm chí tiêu trước, rồi trông chờ vào lương tháng sau để bù. Khi thu nhập tăng, chi tiêu cũng tăng theo. Nhà to hơn, xe tốt hơn, cuộc sống đắt đỏ hơn, nhưng khoản tiền để dành thì vẫn mỏng. Nhìn bề ngoài có vẻ ổn, nhưng thực tế chỉ cần một biến cố nhỏ là đã thấy lo.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Giữ được tiền không có nghĩa là sống khổ hay thắt lưng buộc bụng. Đó là biết tách tiền ra rõ ràng: tiền để sống hằng ngày, tiền để phòng khi có chuyện, và tiền cho kế hoạch dài hạn. Khi mọi thứ dồn hết vào một nguồn - lương tháng - bạn đang tự đặt mình vào thế phụ thuộc. Ở tuổi 35, sự an toàn tài chính không nằm ở việc tháng này kiếm được bao nhiêu, mà nằm ở việc nếu tháng sau ít tiền hơn, bạn có còn xoay xở được không.

Đến một lúc, câu hỏi cần tự hỏi không phải là “làm sao kiếm thêm”, mà là “với số tiền mình đang có, mình sống được bao lâu nếu có chuyện xảy ra”. Trả lời được câu hỏi đó, tài chính của bạn mới thật sự vững hơn ở tuổi 35.