Mẹ Hà Nội chia sẻ: 2025 gần kết thúc và tôi nhận được bài học tài chính lớn nhất đời mình - điều mà không trường lớp nào dạy

Năm 2025 khép lại bằng một buổi tối gần cuối tháng 12, khi tôi ngồi trước chiếc bàn ăn quen thuộc và mở lại cuốn sổ ghi chép chi tiêu đã theo mình suốt 12 tháng. Tôi , một bà nội trợ 41 tuổi , sống tại Hà Đông, Hà Nội – chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại kiên trì ghi từng khoản thu chi như một “kế toán gia đình”.

Nhưng năm 2025 là một năm đặc biệt: giá thực phẩm tăng, tiền học tăng, điện nước leo thang, còn thu nhập thì bình lặng như mặt nước hồ Tây mùa đông. Nếu không ghi lại, tôi sẽ chẳng bao giờ biết tiền trong nhà chảy đi đâu.

Và chính trong buổi tối tổng kết ấy, tôi nhận ra một bài học tài chính lớn nhất , một điều mà không trường lớp nào dạy, và nếu không trải qua năm 2025, có lẽ tôi cũng chẳng bao giờ hiểu được.

Tiền không tự biến mất - nó chỉ đi theo thói quen của mình

Khi gom hết 12 tháng số liệu lại, tôi bất ngờ thấy một điều: tiền không mất đi vì những khoản lớn như tôi vẫn tưởng, mà vì những thói quen nhỏ , lặp đi lặp lại suốt năm – thứ chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ giáo trình tài chính nào.

Ví dụ, tháng 3 tôi tiêu vượt ngân sách chỉ vì đi chợ… quá nhiều lần. Tháng 6 chi tăng vọt vì bừa bộn trong tủ lạnh khiến thực phẩm hỏng hàng tuần. Tháng 9 thì mất thêm gần triệu vì mua vài món “cho vui”, dù chẳng món nào dùng đến. Từng khoản rất nhỏ, nhưng khi nằm cạnh nhau trong bảng tổng hợp cuối năm, chúng hiện lên rõ như sự thật không thể chối bỏ.

Tôi nhận ra: tài chính gia đình không phụ thuộc vào mức lương, mà phụ thuộc vào thói quen. Tiền đi đâu, chỉ cần nhìn vào hành vi là biết.

Tổng kết chi tiêu 2025 của gia đình tôi

Tôi tóm lại toàn bộ năm trong một bảng biểu đơn giản – thứ đã khiến tôi thức tỉnh hơn bất kỳ khóa học tài chính nào:

Khoản mục Chi trung bình/tháng Chi cả năm Nhận xét cuối năm Tiền chợ 3.200.000 38.400.000 Biến động mạnh, do thói quen đi chợ dày Ship – Cafe – Chi vụn 1.100.000 13.200.000 Nhiều khoản không cần thiết Mua sắm nhỏ lẻ 800.000 9.600.000 40% ít dùng hoặc không dùng Học phí – sinh hoạt con 2.400.000 28.800.000 Ổn định Điện, nước, gas 1.300.000 15.600.000 Tăng nhẹ 2025 Tổng chi cả năm — 105.600.000 —

Nhìn tổng số chi gần 106 triệu , tôi giật mình không phải vì tổng tiền, mà vì gần 30% nằm ở những khoản hoàn toàn có thể kiểm soát .

Và đó là lúc bài học lớn nhất hiện ra.

Ba điều tôi đã làm được trong 2025

Năm 2025 không chỉ có khó khăn. Khi nhìn lại, tôi tự hào vì mình đã làm được ba điều mà trước đây nghĩ rằng “khó như lên trời”.

1. Tôi đã biết theo dõi tiền đi đâu, từng đồng một.

Chỉ riêng việc ghi chép xuyên suốt giúp tôi hiểu được mô hình chi tiêu của gia đình – điều mà suốt 10 năm trước tôi không làm được.

2. Tôi thay đổi được 2 thói quen gây thất thoát lớn nhất.

Việc giảm tần suất đi chợ và quản lý tủ lạnh không chỉ giúp tiết kiệm 6,8 triệu mà còn giảm bừa bộn và stress trong bếp – thứ tôi không ngờ tới.

3. Tôi bắt đầu coi tài chính gia đình như một “dòng chảy”, không còn coi tiền là thứ tự nhiên chảy đi.

Hiểu được dòng chảy này giúp tôi bớt lo lắng và chủ động hơn khi chi tiêu.

Ba điều tôi đã làm chưa tốt và buộc phải sửa từ 2026

Dù vậy, tổng kết năm cũng cho tôi thấy ba điểm yếu mà nếu không sửa, năm 2026 sẽ chẳng khá hơn.

1. Tôi vẫn để cảm xúc dẫn dắt chi tiêu.

Khoảng 9,6 triệu mua sắm nhỏ lẻ cả năm là con số quá lớn với nhiều món không cần thiết.

2. Tôi không lập quỹ dự phòng riêng.

Tiền vẫn để chung, khiến mỗi lần có việc bất ngờ là tôi xoay xở rất vất vả.

3. Tôi chưa có kế hoạch chi theo quý.

Chi theo tháng là chưa đủ. Giai đoạn tăng học phí, tăng giá điện hoàn toàn có thể đoán trước, nhưng tôi không chuẩn bị trước – khiến ngân sách từng tháng bị xô lệch.

Từ 106 triệu chi tiêu – tôi rút ra một bài học duy nhất

Khi đóng cuốn sổ lại, tôi hiểu rằng: Không phải năm 2025 dạy tôi cách tiết kiệm tiền – mà nó dạy tôi cách hiểu chính mình.

Tiền đi theo thói quen. Thói quen đi theo tư duy. Và tư duy chỉ thay đổi khi ta chịu đối mặt với những con số thật.

Không trường lớp nào dạy tôi điều này.

Không giáo trình nào chỉ tôi cách nhìn vào tủ lạnh, tần suất đi chợ, hay những khoản nhỏ “không đáng bao nhiêu” nhưng cộng lại thành hàng triệu đồng.

Chỉ có đời sống , những chật vật rất thật, những hóa đơn bé – lớn lẫn lộn, và những buổi tối ngồi cộng lại từng con số, mới dạy tôi bài học lớn nhất: Tài chính gia đình không bắt đầu bằng tiền – mà bắt đầu bằng chính những điều mình làm mỗi ngày.

Và khi hiểu điều ấy, tôi biết mình đã bước sang năm 2026 với tâm thế khác hoàn toàn.