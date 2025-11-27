SOOBIN mất ngủ sau khủng hoảng “thoát fan”

Chỉ còn hai ngày nữa là đêm diễn cuối All-ROUNDER tại TP.HCM diễn ra, nhưng cộng đồng fan SOOBIN (KINGDOM) đã rộn ràng tranh cãi xung quanh tin đồn ca sĩ trẻ Lê Bin Thế Vĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu. Sự phản ứng gay gắt của fan buộc SS Label và chính SOOBIN phải lên tiếng để trấn an.

SOOBIN đối mặt với khủng hoảng "thoát fan" trước thềm concert sắp tới

Câu chuyện bắt đầu từ mạng xã hội Threads, nơi lan truyền thông tin rằng Lê Bin Thế Vĩ, thí sinh bị loại khỏi show Tân Binh Toàn Năng, sẽ là khách mời bất ngờ tại đêm concert All-Rounder D-3. Theo tin đồn, nam tân binh sẽ song ca cùng SOOBIN bản hit Giá Như.

Nhiều người hâm mộ không hài lòng với sự xuất hiện của Lê Bin Thái Vĩ

Ngay lập tức, thông tin này gây ra phản ứng trái chiều. Nhiều fan bày tỏ sự không đồng tình, cho rằng một nghệ sĩ mới, ít thành tựu, không nên đứng chung sân khấu với SOOBIN, nhất là trong concert đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Một số người thậm chí tuyên bố sẵn sàng trả vé concert.

Tình hình càng căng thẳng khi fan liên tục yêu cầu SS Label đưa ra phản hồi chính thức. Công ty sau đó chỉ phát đi thông báo chung chung rằng mọi tin đồn chưa được xác thực, khiến cộng đồng fan tiếp tục hoài nghi: “Công ty không xác nhận, cũng không phủ nhận. Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu họ muốn nói gì,” một số fan chia sẻ. Không đưa ra phương thức giải quyết thỏa đáng, nhiều fansite đã tuyên bố đóng cửa, không ủng hộ idol nữa - như “thêm dầu vào lửa” drama vốn đã rất căng thẳng.

Fan chất vấn công khai SOOBIN trên MXH

Trong thông báo ngày 26/11, SS Label khẳng định toàn bộ setlist và kịch bản concert đều được SOOBIN cùng giám đốc âm nhạc, đạo diễn và ê-kíp sản xuất thống nhất kỹ lưỡng. Mọi khách mời đều được cân nhắc cẩn thận để phù hợp tinh thần nghệ thuật của chương trình. Với All-ROUNDER, dự án SOOBIN dành 15 năm tâm huyết, ê-kíp luôn tôn trọng quyết định và mong muốn của nghệ sĩ.

Đến ngày 27/11, SOOBIN chia sẻ chút tâm sự vào trong nhóm broadcast, thừa nhận bị mất ngủ, suy nghĩ lung tung trước áp lực ngày một dâng cao. “Thực sự mấy hôm trước tui còn đang rất hưng phấn luôn ấy. Sao tui làm gì cũng chông gai vậy trời”, nam ca sĩ bày tỏ sự thất vọng.

SOOBIN bộc bạch tâm sự với FC, cho biết mất ngủ trước áp lực lớn

Ngoài ra, anh thể hiện sự trân trọng đối với công ty chủ quan SS Label, các anh em đồng nghiệp và đội ngũ ekip đã không quản ngày đêm góp sức cho đêm nhạc All-ROUNDER cuối cùng. Đếm ngược 2 ngày, SOOBIN hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ để lưu giữ kỷ niệm đẹp bên người hâm mộ.

Phản ứng từ netizen sau dòng tâm sự của SOOBIN cũng tạo nên luồng ý kiến nhiều chiều: một số fan thể hiện sự đồng cảm, nhắn nhủ nam ca sĩ giữ gìn sức khỏe, tập trung vào đêm diễn; một bộ phận khác cảm thấy nhẹ nhõm vì SOOBIN đã trực tiếp lên tiếng, hy vọng mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Nguyên văn đoạn tin nhắn của SOOBIN: