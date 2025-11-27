Hủy phát sóng Lễ trao giải MAMA 2025 sau thảm kịch hỏa hoạn tại Hongkong (Trung Quốc)

Trưa 27/11, lễ trao giải MAMA 2025 phát đi thông báo về hàng loạt điều chỉnh trong chương trình dự kiến diễn ra ngày 28-29/11 tại Hongkong (Trung Quốc), sau vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng khiến thành phố rúng động. Theo thông báo chính thức, sự kiện vẫn được tổ chức tại Sân vận động Kai Tak như kế hoạch, song toàn bộ quy mô và không khí chương trình sẽ được điều chỉnh theo hướng trang trọng để tưởng niệm các nạn nhân. Ban tổ chức xác nhận thảm đỏ sẽ bị hủy, chương trình mở màn bằng một phút mặc niệm và toàn bộ hiệu ứng lửa hay các hiệu ứng đặc biệt mang tính ăn mừng sẽ được loại bỏ.

Lễ trao giải MAMA 2025 được tổ chức tại Hongkong (Trung Quốc)

Dàn sao năm nay gây chú ý - nhất là sự hiện diện của G-DRAGON

Thời điểm phát sóng cũng được lùi lại, thay cho hình thức phát sóng trực tiếp như dự kiến ban đầu. Hiện tại, nhiều ngôi sao đã di chuyển đến Hongkong (Trung Quốc) để thực hiện lịch trình theo kế hoạch.

Những thay đổi lớn này diễn ra trong bối cảnh Hongkong (Trung Quốc) đang chịu cú sốc chưa từng có vì vụ cháy khủng khiếp tại khu tổ hợp chung cư Wang Fuk Court (quận Tai Po) vào chiều 26/11. Ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng leo thang lên Cấp 5 - mức cảnh báo cao nhất. Đây được xem là một trong những thảm họa hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hongkong (Trung Quốc) trong nhiều thập kỷ. Tính đến sáng 27/11, ít nhất 44 người đã thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa; khoảng 279 người được báo cáo mất tích và hàng chục nạn nhân khác phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ cháy tại Hongkong (Trung Quốc) gây rúng động toàn châu Á với thương vong lớn

Vụ cháy gây chấn động mạnh trên toàn châu Á. Nhiều hoạt động giải trí, sự kiện văn hóa - trong đó có MAMA 2025 đã bị hủy hoặc điều chỉnh nhằm thể hiện sự thương tiếc đối với thảm kịch.