Tối 10/11, SOOBIN đã cho ra mắt MV Mục Hạ Vô Nhân, đồng thời đánh dấu cột mốc kỷ niệm 15 năm làm nghề. Vì thế, sản phẩm âm nhạc mới này được coi như cánh cửa mở ra những chân trời mới trên hành trình sự nghiệp của nam ca sĩ. Mục Hạ Vô Nhân từng được SOOBIN đem đi biểu diễn tại 2 đêm SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER hồi tháng 5 vừa qua, kết hợp cùng bố là NSND Huỳnh Tú và Binz.

Sau 18 giờ phát hành, MV đã thu về 370 nghìn lượt xem, hứa hẹn sẽ tăng dài dài trong thời gian tới. Điều làm nên sự khác biệt là Mục Hạ Vô Nhân là cầu nối âm nhạc dân gian và hiện đại mà SOOBIN nỗ lực xây dựng nên. Xuyên suốt ca khúc là giai điệu Xẩm bao trùm lấy từng ngõ ngách. Xẩm được phổ biến hóa ở khu đồng bằng và trung du Bắc Bộ, phản ánh tiếng nói của người dân về những khía cạnh trong cuộc sống. Mục Hạ Vô Nhân cũng lấy bối cảnh ở địa điểm tương tự, mở ra chiều không gian văn hóa - truyền thống lâu đời mà vẫn pha trộn nét đương thời.

Mục Hạ Vô Nhân - SOOBIN x Binz x NSND Huỳnh Tú

Càng xem càng luận ra nhiều ẩn ý, mỗi khung hình đều mang một thông điệp

Mục Hạ Vô Nhân theo chân 2 thanh niên - SOOBIN và Binz - giả danh làm thầy bói để đi trêu chọc thôn nữ. Giấu đầu thì hở đuôi, càng ngày 2 chàng trai càng bị cuốn vào vòng xoáy “lấy độc trị độc” của dân làng. Đúng như cái tên ca khúc, Mục Hạ Vô Nhân dịch từng từ là Mắt Thấy Không Người - Nhìn Xuống Chẳng Thấy Ai, thái độ kênh kiệu, ngạo mạn. SOOBIN và Binz chỉ chăm chăm đuổi theo cái đẹp mà không màng mọi thứ xung quanh, tầm nhìn hạn hẹp nên không thấu tỏ được con người.

Ở phần lyrics, một vài câu hát cũng làm rõ thêm thông điệp Mục Hạ Vô Nhân. “À đố anh lên chốn chợ trời… Khoắng một vài ả nàng tiên” - Giả mù để lừa người đẹp nhưng cuối cùng 2 ông thầy bói giả mạo lại thực sự bị mù, mù mờ trong sự háo sắc, dục vọng của mình.

Ngay lúc đó, nữ chính Lan Thy đi ngang qua bức tranh Đông Hồ Bịt Mắt Bắt Dê thì 3 cô gái hiện ra từ bức tranh, cải trang theo phong cách body painting - một loại hình nghệ thuật thị giác. Chi tiết 3 cô gái nhìn nhau cười khúc khích, vẫy tay đã nhìn thấy sự giả dối của 2 thầy bói, ấy thế mà 2 người lại không nhìn ra. SOOBIN và Binz chỉ muốn thấy những gì muốn thấy - Lan Thy - còn những sự vật, hiện tượng xung quanh đều không nhận biết nổi. Vốn dĩ 2 người này đã không coi ai ra gì, đúng nghĩa của Mục Hạ Vô Nhân. Ánh nhìn và điệu cười mỉm của Lan Thy ngay từ đầu đã cho thấy “ai là gà, ai là thóc”.

3 cô gái body painting báo hiệu công cuộc phản đòn của dân làng

Từ đây, một loạt hiện tượng kỳ lạ diễn ra khi 2 người đuổi theo Lan Thy vào chợ Trời. 3 cô gái bên cạnh bức tranh Đông Hồ đã báo hiệu trước rằng, cả làng đều đã tỏ tường mánh khóe “3 xu” của 2 ông thầy bói. Vì vậy, dân chúng chung tay góp sức để phản đòn 2 tên “ngoại lai”. Hàng loạt sự việc vô lý xuất hiện như trồng cây chuối múa lân, người thì bay lên trời khi thả diều, xe cộ cũng leo lên nóc nhà nằm chơi… Những hình ảnh này người mù dĩ nhiên không thể thấy nhưng sao SOOBIN và Binz vẫn hoảng hốt, trầm trồ? Chỉ một vài chiêu trò, 2 ông thầy càng giả mù càng bị lộ ra.

Nhiều hiện tượng quái dị được dân làng bày ra để đánh lừa 2 kẻ háo sắc

2 ông thầy chuyển hướng đến 2 người phụ nữ: một cô mình cá đầu người, cô còn lại thì mình người đầu cá. Dù dáng vẻ, hình dạng kỳ dị nhưng cả SOOBIN lẫn Binz vẫn để lộ biểu cảm thèm thuồng, xuýt xoa. Họ chỉ để tâm đến cái đẹp, đến những gì họ muốn là khuôn mặt xinh xắn, đôi chân nuột nà mà không để vào mắt những khuyết điểm, sự bất thường khác. Hình ảnh cô gái đầu cá là cách SOOBIN ẩn ý người yêu cũ giúp anh “mở mang” rất nhiều.

Người phụ nữ bị coi là một món hàng rao bán ngoài chợ

Dù thân người đầu cá nhưng 2 ông thầy bói chỉ chăm chăm nhìn vào thứ họ muốn nhìn

SOOBIN chưa gì đã tơ tưởng đến hôn nhân với “mỹ nhân ngư”, để rồi ảnh cưới lại bị cho luôn vào xe rác. Điều này ám chỉ những kẻ hám tài sắc, cả thèm chóng chán. Một chi tiết hài hước, châm biếm mà không phải ai cũng nhận ra là tấm hình cưới được tạo ra bởi AI nhưng lại nằm chỏng chơ trong chiếc xe rác. Ý đồ của ekip đã quá rõ ràng: mọi sáng tạo sẽ chỉ nên vứt đi nếu lạm dụng AI.

AI không có cửa trong MV

Ở đây, thân phận người phụ nữ được phác họa như một loại thủy sản ngoài chợ, người bê người vác không khác gì món hàng bị đem rao bán. Mải mê một hồi, SOOBIN và Binz cũng chẳng còn đoái hoài tới những cô gái nửa cá nửa người. Đây cũng là thực trạng xã hội không chỉ riêng ở thời xa xưa mà thời hiện đại vẫn còn tiếp diễn: người phụ nữ bị coi thường, tư tưởng trọng nam khinh nữ được truyền từ đời này sang đời khác.

Lan Thy lại “nhử” thêm một lần nữa: cô ngồi đợi xem chỉ tay nhưng 2 ông thầy bói tiện tay sờ mó, vuốt ve. Lan Thy hoán đổi mình với một người phụ nữ kém sắc hơn, không phải “nàng tiên” trong mắt thầy bói. Thế là SOOBIN với Binz sợ quá, chạy “bay màu”, bỏ của chạy lấy người. Biển “xem tướng người mù” lộ ra dòng chữ đằng sau là “cá tươi sống”.

SOOBIN với Binz sợ quá, chạy “bay màu”, bỏ của chạy lấy người

Cảnh chuyển về đêm, danh tính thật sự của SOOBIN và Binz đã lộ diện: 2 kẻ ăn chơi trác táng, tổ chức múa hát mua vui. Ngay lúc này, Lan Thy đã phát hiện ra sự thật. MV tái hiện hình ảnh “thầy bói xem voi” khi SOOBIN và Binz chạm vào “đôi hàng mi cong cong như bồ câu” nhưng lại sờ vòi voi. Thậm chí bị voi phun nước vào người vẫn “hương thơm nhiêu đó, anh ngây ngất lòng người”.

Thân thế thật sự của 2 ông thầy bói bị nhìn thấu

Thầy Bói Xem Voi

Thêm hàng loạt sự kiện phi lý xảy ra ở bất cứ nơi nào 2 người đặt chân đến, nhưng tuyệt nhiên không để tâm tới. Bây giờ, cả làng như một phim trường, người này kẻ nọ cùng nhau triển khai trò lừa lọc. Dân chúng được huy động đông đảo để cải trang thành lá sen, con rùa, đống rơm… Hàng chục người phân vai cho nhau, người dưới hồ rình rập, người quay phim dưới nước, người cải trang nào là xe máy, quả dưa hấu, thân cây, hòn đá… Dân làng hiệp lực tạo thành một phim trường trong phim trường. Biết bị lừa nhưng SOOBIN và Binz vẫn nhất quyết đi theo tiếng gọi tình yêu.

Cả 2 bị cả làng đưa vào tròng “ngôi nhà”, bị xoay như chong chóng trong chính sự lừa lọc cả 2 đầu têu ra. Không sử dụng kỹ xảo VFX, ekip có dụng ý để dân làng tự làm kỷ xảo thủ công là xoay căn nhà cho đúng với xã hội cũ. Ở cuối MV, Buster Keaton, đạo diễn với cách làm phim y hệt, được ghi credit rõ ràng. Nét đặc trưng trong hài câm của Buster Keaton là chuỗi hành động liên tiếp khiến nhân vật chính mất kiểm soát, chỉ còn phản ứng một cách máy móc, tạo nên tiếng cười tự nhiên cho khán giả.

Cả làng như một phim trường, người này kẻ nọ cùng nhau triển khai trò lừa lọc

Bố của Lan Thy, NSND Tự Long, quát mắng 2 con người giả dối từ sáng tới khuya: “Ai ơi, ăn ở cho lành”. Câu nói này cũng được cài cắm xuyên suốt ca khúc. Tự Long răn đe SOOBIN và Binz bất chấp mọi thứ vì tội háo sắc nhưng đổi lại vẫn là 2 cặp mắt hướng án nhìn đến Lan Thy. Sau đó, vở kịch của dân làng hạ màn.

Đến cả khi bị mắng té tát từ sáng đến đêm, 2 ông thầy bói vẫn chưa chừa

Cuối MV, 2 thầy bói mới nhận ra và thoát khỏi cái “mù” của mình. Khi họ cởi bỏ chiếc kính, dân làng mỉa mai “ối dời ơi” và kéo đàn như để phơi bày sự giả dối, trêu chọc thái độ, kênh kiệu của hai nhân vật. NSND Huỳnh Tú - người đồng hành với hai người này ở đầu MV - quay lại mỉa mai họ, như để nhấn mạnh rằng sự hám sắc, hám tài của hai người đã đến mức khiến cả những người đi cùng còn phải chê bai, phải cười cợt trước “cái mù lòa” của họ.

Khi bộ quần áo thầy bói bị lột ra, lớp nhân cách giả tạo cũng biến mất, chỉ còn lại bản chất ăn chơi, hám sắc, đúng như những hành vi bị phát hiện trong đêm hôm đó. Cú tát từ cô gái, cùng lời mỉa mai của NSND Huỳnh Tú, trở thành cú “tát” lớn nhất, nhục nhã nhất, và là kết quả xứng đáng cho kẻ vì sắc đẹp mà lừa gạt mọi người xung quanh. Mọi chuyện được khép lại bằng thông điệp xuyên suốt: “Ai ơi, ăn ở cho lành”, nhắc nhở rằng cuối cùng, đạo đức và lương tâm vẫn là thước đo công bằng nhất.

Cú tát từ cô gái, cùng lời mỉa mai của NSND Huỳnh Tú, trở thành cú “tát” lớn nhất, nhục nhã nhất

Một bữa tiệc văn hóa dân gian đúng nghĩa, nhiều giá trị - di sản đất nước được tôn vinh

Mục Hạ Vô Nhân hằn in qua những hình ảnh gần gũi, đời thường như quán trà đá, tiệm tạp hóa ngày xưa; hay background là tấm chiếu cói, mảnh sành - những chi tiết tưởng nhỏ bé nhưng đủ để đánh thức ký ức tuổi thơ và khiến người xem thấy bồi hồi.

Mục Hạ Vô Nhân hằn in vào những hình ảnh gần gũi với người dân Việt Nam

MV đưa khán giả về với khung cảnh làng quê Bắc Bộ hiện lên sống động với tranh dân gian Đông Hồ, như Bịt Mắt Bắt Dê, Lý Ngư Vọng Nguyệt. Trong bức tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt, hình ảnh cá chép đớp trăng trong tranh không đơn thuần thể hiện vẻ đẹp nghệ thuật, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó là khát vọng tới sự hoàn mỹ, mong cầu viên mãn và tròn đầy trong cuộc sống. Đồng thời, bức tranh cũng là một lời nhắc nhở rằng cuộc đời vốn dĩ chứa đựng nhiều điều hư ảo, con người không nên chạy theo những thứ phù phiếm mà quên đi giá trị chân thật của bản thân.

Lý Ngư Vọng Nguyệt nhắc nhở rằng cuộc đời vốn dĩ chứa đựng nhiều điều hư ảo, con người không nên chạy theo những thứ phù phiếm

Bức tranh Bịt Mắt Bắt Dê tượng trưng cho sự mù quáng, thiếu nhận thức: người chơi chỉ chăm chăm vào mục tiêu mà không thấy thực tế xung quanh, dễ bị dẫn dắt hoặc mắc lỗi. “Bắt dê” trong trò chơi không chỉ là mục tiêu mà còn là bài học về hậu quả của hành vi thiếu suy xét: ai mù quáng sẽ dễ mắc sai lầm, bị người khác bắt quả tang hoặc thất bại. Ngoài ra, trò chơi này còn ẩn dụ cho sự công bằng, bởi khi bịt mắt, mọi người đều bình đẳng, không ai có lợi thế nhờ địa vị hay sức mạnh, và chỉ dựa vào kỹ năng, khéo léo và sự tinh ý để thành công. Ngoài ra, chúng ta có thể hiểu đây chính là toàn bộ dân làng đang dựng nên một vở kịch để đi bắt hai con “dê xồm”.

Bịt Mắt Bắt Dê trong MV có 2 tầng nghĩa

Không chỉ dừng lại ở tranh dân gian, MV còn khéo léo lồng ghép các nghệ thuật truyền thống khác: nghệ thuật khảm gốm với các mảng màu rực rỡ, múa lân sôi động, thả diều bay lượn trên bầu trời làng, hay múa rối nước qua hình ảnh người dân cải trang dưới mặt hồ. Những trò chơi, hoạt động này được xử lý theo kiểu “vè nói ngược” - diều thả người (người thả diều bay theo diều), lân múa trên nóc nhà, lân múa người (người trồng cây chuối múa lân), xe ô tô và xe máy thì lại bay lên mái nhà - tạo nên sự phi lý vừa hài hước vừa trào phúng, thể hiện tính cách mưu mẹo và sự tinh quái của người dân.

Các điển tích dân gian và phong tục cũng được nhắc lại một cách sáng tạo: thầy bói xem voi, bói chỉ tay, kết hợp với nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nguyệt, đàn nhị, đàn đáy, trống tay, tạo nên nền nhạc vừa dân gian vừa hiện đại. Từng âm thanh, từng hành động đều góp phần xây dựng bức tranh văn hóa sinh động, vừa gợi nhắc về quá khứ, vừa tôn vinh những giá trị vẫn còn nguyên vẹn trong đời sống tinh thần của người Việt.

Nghệ thuật Xẩm đặc trưng bởi những câu hát kể chuyện, nhịp điệu lắc lư được SOOBIN khéo léo kết hợp với những chất liệu hiện đại, giữ nguyên chất ngâm truyền thống trong giọng hát nhưng thêm vào các nhịp điệu, hòa âm điện tử làm nổi bật trào phúng, mưu mẹo, tình huống phi lý của câu chuyện.

Nghệ thuật Xẩm đặc trưng bởi những câu hát kể chuyện, nhịp điệu lắc lư được SOOBIN khéo léo kết hợp với những chất liệu hiện đại

Qua MV, SOOBIN đã tạo ra một cầu nối tinh tế giữa truyền thống và hiện đại. Anh vừa giữ gìn những giá trị cốt lõi của âm nhạc dân gian, vừa biến xẩm trở nên gần gũi và thân thuộc với thính giả trẻ, giúp loại hình này “sống lại” trong bối cảnh âm nhạc hiện đại đầy sôi động. Đồng thời, việc đưa âm nhạc dân gian vào một sản phẩm chất lượng cao như MV còn là cách tôn vinh văn hóa Việt Nam, khẳng định rằng các giá trị truyền thống không chỉ tồn tại trong quá khứ mà còn có thể hòa nhập, phát triển và được trân trọng trong nghệ thuật đương đại.

Đứng đằng sau những thước phim châm biếm đậm tính điện ảnh này là bộ đôi Phương Vũ, Hoàng Đăng (Antiantiart), và đặc biệt còn có sự góp mặt của Trương Huyền Đức - chuyên gia kỹ thuật đứng sau loạt hình ảnh ấn tượng của A80. Ý tưởng, thông điệp và màu sắc phim mang đậm dấu từ 2 “quái kiệt” thuộc đội ngũ Antiantiart. Trong khi đó, từng cú lia máy với góc quay trào phúng, dí dỏm lại được thể hiện qua đôi bàn tay của Trương Huyền Đức.

Phương Vũ

Trương Hồng Đức

Nhìn tổng thể, MV không chỉ là câu chuyện hài hước của hai thầy bói háo sắc, mà còn là lễ hội văn hóa thu nhỏ, nơi nghệ thuật dân gian được “hồi sinh” qua hình ảnh, âm thanh, trò chơi và các chi tiết đời thường, mang lại trải nghiệm giải trí giàu tính nhân văn.

Trong bối cảnh người trẻ đã và đang có hứng thú tới kho tàng lịch sử văn hoá nhờ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Chị Đẹp Đạp Gió, Em Xinh Say Hi hay những nghệ sĩ trẻ như Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi… những sản phẩm “đánh trực diện” vào những điều tinh hoa nhất của quê hương nước nhà vẫn là thức quà mới lạ thu hút sự chú ý lớn. Làn sóng hướng về nguồn cội đang khơi dậy mạnh mẽ và được dự đoán sẽ tiếp tục phủ sóng trong tương lai.

Netizen xuýt xoa với sự đầu tư lớn, ai cũng thắc mắc: “Chi phí làm ra MV là bao nhiêu?”

Ngay khi MV xuất hiện, khán giả đã phải trầm trồ, xen lẫn xuýt xoa trước mức độ đầu tư hoành tráng mà ekip mang tới. Từng khung hình đều được thực hiện tỉ mỉ, không một chi tiết thừa: từ bối cảnh rộng lớn của làng quê Bắc Bộ, chợ Trời nhộn nhịp, những hình ảnh mang đậm tính dân gian văn hóa. Chưa dừng lại ở đó, MV còn huy động hàng trăm diễn viên quần chúng thành dân làng, cải trang thành vô số sự vật - hiện tượng kỳ quái.

Điểm nhấn tiếp theo không thể bỏ qua là dàn cast đình đám, quy tụ NSND Huỳnh Tú - bố của SOOBIN, NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, cùng các nghệ nhân nhạc cụ dân gian. Sự xuất hiện của những gương mặt này không chỉ tăng sức nặng văn hóa cho MV, mà còn tạo ra những tình huống trào phúng, hài hước, làm nổi bật câu chuyện hai thầy bói háo sắc.

Trước những yếu tố này, nhiều người xem phải đặt nghi vấn: “Một MV hoành tráng, bối cảnh rộng như vậy, quần chúng đông đảo, dàn nghệ sĩ nổi bật… SOOBIN phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới thực hiện xong? Phải chạm đến ngưỡng tiền tỷ, chi phí chắc chắn không hề nhỏ?" Những câu hỏi này không chỉ phản ánh sự thích thú, mà còn là lời công nhận về sự đầu tư nghiêm túc của ekip, khiến người xem vừa thán phục vừa tò mò về con số thật phía sau hậu trường. Dù không công bố số tiền chính thức, những gì mắt thấy tai nghe cũng đủ cho thấy mức đầu tư lớn cả về tiền bạc lẫn tâm huyết, xứng đáng với một sản phẩm âm nhạc kỷ niệm 15 năm ca hát của SOOBIN.