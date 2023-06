Sống thọ không khó chút nào, làm 5 điều này mỗi sáng có khi còn tốt hơn uống thuốc bổ!

Sau một đêm nghỉ ngơi và tự phục hồi của cơ thể, buổi sáng là thời điểm tràn đầy năng lượng nhất, trạng thái tốt nhất, chỉ có nắm bắt giai đoạn này và đặt nền tảng tốt chúng ta mới có thể nâng cao hiệu quả làm việc và học tập, đồng thời nuôi dưỡng sức khỏe để hướng tới mục tiêu trường thọ.



Do đó, nếu bạn kiên trì thực hiện tốt 5 điều sau đây sau khi thức dậy vào buổi sáng, ước mơ sống thọ sẽ không còn quá xa vời.

1. Vươn vai, giãn cơ

Trong trạng thái ngủ chúng ta khó tránh khỏi có tư thế không phù hợp cho các cơ và xương, dẫn đến ngày hôm sau tỉnh dậy thân thể không thoải mái, lúc này nên vươn vai, giãn cơ, như vậy có thể cử động tay chân, đồng thời đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, để các khớp, cơ và bộ phận khác được thư giãn nhất định.

Shynee Narang, một huấn luyện viên yoga nổi tiếng người Ấn Độ chia sẻ: “Trong khi ngủ, nhiệt độ cơ thể giảm xuống do thời gian dài không hoạt động, khiến các cơ bị co rút và siết chặt. Do đó, duỗi người vào buổi sáng là điều cần làm”.

Các động tác vươn vai vào buổi sáng giúp giảm viêm và bôi trơn các khớp, do đó giảm đau khớp và cơ. Nó kích hoạt hệ thống thần kinh đối giao cảm và tăng lưu thông máu trong cơ thể. Bên cạnh đó, việc này cũng tăng cường năng lượng cho bạn trong ngày, cô Narang khẳng định.

Không chỉ như vậy, trong quá trình co duỗi kết hợp với phương pháp hít thở sâu, có thể đả thông kinh mạch, kích hoạt nội tạng, cuối cùng thúc đẩy quá trình trao đổi chất.



2. Uống một cốc nước ấm

Casey Kelley, chuyên gia dinh dưỡng, người sáng lập và giám đốc y tế của Case Integrative Health (Hoa Kỳ) cho biết: "Khoảng 60% cơ thể con người bao gồm nước, thay đổi một chút dựa trên độ tuổi, giới tính và mức độ hydrat hóa". Cơ thể cũng cần nước để bôi trơn các khớp, điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, vận chuyển chất dinh dưỡng và bài tiết chất thải qua nước tiểu và đổ mồ hôi...".

Tuy nhiên, cơ thể bạn mất nước một cách tự nhiên mỗi ngày thông qua các quá trình bình thường như đi tiểu, đổ mồ hôi và thậm chí là thở ra. Khi ngủ, bạn không thể uống nước nhưng cơ thể bạn vẫn tiếp tục sử dụng nước, khiến cơ thể mất nước suốt đêm mà không được bổ sung. Do đó, uống nước khi bạn mới thức dậy vào buổi sáng chắc chắn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe.

Ngoài ra, một số nam giới còn có thói quen hút thuốc, dễ làm tổn thương mạch máu, vì vậy khuyên bạn nên uống một ly nước ấm sau khi thức dậy sớm, một mặt có thể thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đồng thời pha loãng máu để duy trì lưu thông máu bình thường.



3. Nằm trên giường vài phút trước khi đứng dậy

Nhịp sống của xã hội ngày nay ngày càng nhanh, một số người còn có thói quen thức khuya, buổi sáng sau khi thức dậy thời gian càng vội vã nên có hành vi ngồi, đứng dậy ngay. Nhìn bề ngoài, cách làm này có thể hiểu được, nhưng như mọi người đều biết, việc ra khỏi giường ngay sau khi thức dậy có tác động rất lớn đến cơ thể.

Bởi vì cơ thể con người đang ở trạng thái ngủ, khi cơ thể con người nằm thẳng sẽ có một lượng lớn máu chảy đi khắp cơ thể, nếu bạn ngay lập tức đứng lên, máu không thể về kịp não sẽ làm tăng áp lực lên mạch máu của não, cuối cùng làm tăng huyết áp và thậm chí gây chóng mặt và đau đầu.

Đặc biệt là những người lớn tuổi và bản thân mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não thậm chí có thể làm tăng nguy cơ đột tử nếu làm hành động đứng lên ngay sau khi thức dậy. Để giữ gìn sức khỏe, sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn nên tiếp tục nằm trên giường trong vài phút, sau đó từ từ ngồi dậy, để ngăn ngừa các vấn đề trước khi chúng xảy ra.



4. Ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng

Có thể bạn đã nghe nhiều đến câu ngạn ngữ "ăn sáng như vua, ăn trưa như hoàng tử và ăn tối như kẻ ăn mày", nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ăn sáng. Điều đó là bởi vì sau một đêm ngủ, thức ăn đã tiêu hết, nếu không ăn sáng không chỉ cảm thấy đói mà tích tụ dịch vị tiết ra axit có thể làm hỏng niêm mạc dạ dày.Và sau đó gây viêm dạ dày, loét dạ dày cùng các bệnh khác.

Một bữa ăn cân bằng, đầy đủ chất dinh dưỡng vào buổi sáng không chỉ giúp no bụng mà còn bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người, giúp tăng cường sức đề kháng bệnh tật.

5. Tập thể dục vừa phải

Buổi sáng sau khi thức dậy, bạn cũng có thể thực hiện một số bài tập nhẹ nhàng như yoga, đi bộ… Một mặt có tác dụng tiêu hao lượng đường và calo dư thừa, ổn định lượng đường trong máu, đồng thời giúp giảm cân, bồi bổ cơ thể, hỗ trợ chức năng tim phổi.

Nhưng nhắc nhở mọi người nếu có đủ thời gian thì tốt nhất nên tập thể dục sau bữa ăn sáng để tránh hạ đường huyết.

Nguồn và ảnh: Healthshot, Real Simple, Aboluowang