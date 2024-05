Nữ giới muốn sớm có em bé cần chú ý “3 tăng, 4 tránh” khi ăn uống

Tiến sĩ He Yanbing (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, nội tiết tố estrogen thấp, suy buồng trứng hoặc tử cung lạnh/nội mạc tử cung mỏng làm giảm khả năng thụ thai ở chị em phụ nữ. Trong khi đó, đây đều là những vấn đề rất phổ biến trong xã hội hiện đại.

Ngay cả khi không gặp phải những vấn đề này, việc bổ sung estrogen, bồi bổ tử cung và buồng trứng cũng là cần thiết để chị em đạt được mong muốn có em bé sớm. Để làm được điều này, bà đưa ra danh sách “3 tăng, 4 tránh” mà các chị em cần chú ý trong chế độ ăn uống hàng ngày.

3 thực phẩm cần bổ sung khi muốn sớm có em bé

Thực phẩm giàu estrogen: Tiến sĩ He khuyên nên tăng cường bổ sung các thực phẩm giàu estrogen. Ví dụ như các loại ngũ cốc họ đậu như đậu nành, đậu lăng, đậu rồng, đậu đen… Bởi chúng không chỉ tăng sinh nội tiết tố estrogen mà còn giàu protein thực vật chất lượng cao, giúp cải thiện tuần hoàn máu, điều hòa kinh nguyệt và làm dày niêm mạc tử cung. Đồng thời, chứa các khoáng chất, chất chống oxy hóa kháng viêm, kích thích rụng trứng.

Thực phẩm giàu axit folic và sắt: Axit folic và sắt là hai trong số nhiều loại vitamin cần thiết để thụ thai thành công. Bởi chúng giúp điều hòa kinh nguyệt, nuôi dưỡng niêm mạc tử cung và buồng trứng. Các loại rau lá xanh đậm, quả chín như rau ngót, rau muống, cải kale, cải xoăn, cải bẹ, cam, dưa hấu, dâu tây… chứa nhiều axit folic, vitamin C và chất sắt nên được Tiến sĩ He khuyến nghị nên ăn nhiều hơn.

Thực phẩm giàu vitamin D và C: Vitamin D được chứng minh là giúp cải thiện chức năng buồng trứng, hỗ trợ điều trị buồng trứng đa nang hoặc suy giảm chức năng buồng trứng. Ngoài tắm nắng 10 - 15 phút mỗi ngày, chị em có thể bổ sung vitamin D qua nhóm thực phẩm: cá biển sâu (cá hồi, cá trích, cá mòi…), lòng đỏ trứng, sữa… Còn vitamin C hoạt động như chất chống oxy hóa, có khả năng chống viêm, góp phần vô hiệu hóa các gốc tự do trong cơ thể - những tác nhân gây hại tế bào trứng. Vitamin C có nhiều trong rau củ quả tươi.

4 món nên tránh xa khi đang muốn có em bé sớm

Ngoài những món ăn tốt cho buồng trứng, tử cung và nội tiết tố, góp phần tăng khả năng thụ thai thì cũng có các thực phẩm gây hại tới quá trình này. Vì vậy, khi đang muốn có em bé, chị em nên hạn chế hoặc tốt nhất là tránh xa 4 món sau đây:

Rượu bia và caffeine: Rượu bia có thể tăng nguy cơ vô sinh và làm cạn kiệt vitamin B trong cơ thể - chất giúp cải thiện cơ hội mang thai và hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Còn với thức uống chứa caffeine, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng caffeine làm giảm khả năng thụ thai lên đến 50% so với những người không sử dụng. Ngoài ra, Tiến sĩ He cũng nhắc nhở nên uống ít sữa ít béo, tách béo bởi có thể gây ra sự mất cân bằng hormone trong cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng thụ thai.

Các món lạnh: Theo giải thích của Tiến sĩ He, món lạnh ở đây bao gồm cả món mang lại cảm giác lạnh khi ăn như kem, nước đá… và đồ ăn có tính hàn. Thực phẩm tính hàn cao có thể kể tới như: măng tây, đu đủ, thì là, ngó sen, rau răm, ốc, ếch, thịt vịt, cua... Bởi cơ thể phụ nữ vốn có tính hàn, ăn nhiều các món trên sẽ khiến khí lạnh tích tụ và xâm nhập vào cơ thể. Từ đó, làm lạnh tử cung và gây rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng đến chất lượng trứng, tỷ lệ thụ thai.

Nội tạng động vật: Các loại nội tạng động vật như tim, lòng, gan của lợn, bò, cừu, dê… đều chứa một lượng kim loại nặng cadmium. Lượng ít không sao nhưng khi ăn nhiều dẫn tới tổn thương các nhiễm sắc thể, khiến việc thụ thai trở nên khó khăn hơn. Thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sự phát triển của thai nhi sau này.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiến sĩ He chia sẻ, thực phẩm chế biến sẵn tiện lợi nhưng hàm lượng dinh dưỡng không cao, dễ dư thừa muối, chất béo chuyển hóa, chất bảo quản… Nếu ăn thường xuyên có thể dẫn đến suy dinh dưỡng, kéo dài thời gian rụng trứng và giảm khả năng thụ thai. Ngoài ra, thực phẩm chế biến sẵn cũng nhiều đường, làm cho lượng đường trong máu tăng đột biến. Điều này có thể gây viêm, thay đổi nội tiết tố và cản trở quá trình rụng trứng.

Nguồn và ảnh: Health News, Sohu