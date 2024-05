Sống ở biển, có mùi tanh nhưng không bơi được, loại thực phẩm này giúp tăng cường chức năng tuyến giáp, tốt cho tim mạch, đường ruột và miễn dịch

Có thể bạn đã từng ăn rong biển ở một dạng nào đó, có thể là rong biển cuộn cơm, canh rong biển hoặc đơn giản là rong biển sấy tẩm gia vị ăn như một món ăn chơi... Quả thực, rong biển đã xuất hiện trên bàn ăn của con người hàng nghìn năm nay.



Rong biển chứa protein và axit béo lành mạnh, chủ yếu là axit béo không bão hòa đa omega-3 và omega-6. Hàm lượng khoáng chất thiết yếu đáng kinh ngạc của rong biển làm cho nó trở thành một chất bổ sung lý tưởng cho chế độ dinh dưỡng của con người.

Rong biển cũng chứa nhiều vitamin tan trong chất béo và tan trong nước A, B1, B12, D, E, axit pantothenic, riboflavin và axit folic. Chúng cũng giàu carotenoid và polyphenol có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và chống ung thư mạnh mẽ. Dạng rong biển phổ biến nhất được sử dụng trong thực phẩm bổ sung bao gồm tảo bẹ, tảo xoắn, nori (rong biển khô) và wakame.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi rong biển mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Nó tăng cường chức năng tuyến giáp, cải thiện đặc tính bảo vệ tim mạch và hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về một số lợi ích đó.



Lợi ích sức khỏe của rong biển

1. Tăng cường chức năng tuyến giáp

Rong biển là nguồn cung cấp iốt tuyệt vời, một vi chất dinh dưỡng thiết yếu quan trọng cho quá trình tổng hợp hormone tuyến giáp. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ rong biển thường xuyên đặc biệt có lợi cho những người có tuyến giáp hoạt động kém.

Dù vậy, tiêu thụ quá nhiều rong biển và thực phẩm giàu iốt có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng rối loạn tuyến giáp. Giới hạn trên của iốt là 1.100mcg đối với người lớn. Mặc dù rất khó để ước tính lượng rong biển là quá nhiều nhưng có thể an toàn khi ăn một lượng nhỏ (một hoặc hai muỗng canh vài lần mỗi tuần).

Đặc biệt, người mang thai nên tránh sử dụng quá nhiều sản phẩm rong biển hoặc chọn những sản phẩm có nhãn chứa ít iốt. Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hãy thảo luận về nhu cầu iốt của bạn với bác sĩ. Nhu cầu của bạn sẽ tăng lên khi mang thai nhưng cần có sự cân bằng mong manh giữa việc có quá ít và quá nhiều.

2. Tác động đến sức khỏe tim mạch

Sức khỏe của tim phần lớn liên quan đến chế độ ăn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Những chất dinh dưỡng này có tác động tích cực đến huyết áp, cholesterol, lượng đường trong máu và trọng lượng cơ thể. Rong biển rất giàu tất cả những điều trên. Vì vậy, có thể hợp lý khi đưa rong biển vào chế độ ăn uống của bạn hoặc ở dạng bổ sung sẽ mang lại lợi ích cho tim mạch.

Dẫn chứng là một số nghiên cứu đoàn hệ trên người Nhật Bản đã phát hiện ra rằng việc ăn rong biển có liên quan nghịch với nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành và đột quỵ.

3. Giúp cải thiện miễn dịch

Rong biển đã phát triển các đặc tính chống viêm mạnh mẽ để bảo vệ chúng khỏi môi trường mà chúng tiếp xúc.

Do đó, việc sử dụng bổ sung các sản phẩm rong biển sẽ cung cấp lượng polyphenol, polysaccharide và carotenoid dồi dào có chức năng như chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh mẽ.

Mặc dù không có viên thuốc thần kỳ nào giúp kiểm soát cân nặng nhưng một số nghiên cứu cho thấy bổ sung rong biển có thể làm tăng khả năng đốt cháy chất béo.

4. Có thể cải thiện sức khỏe đường ruột

Sức khỏe đường ruột kém có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh viêm ruột, tăng huyết áp, tiểu đường loại 2 và béo phì. Nhưng rong biển là nguồn giàu chất xơ hòa tan và prebiotic - cả hai đều có tác dụng có lợi đối với hệ vi sinh vật đường ruột. Trên thực tế, các polysaccharide độc ​​đáo được tìm thấy trong rong biển đã được chứng minh là có tác dụng thay đổi tích cực hệ vi sinh vật đường ruột.

Trong khi đó, chất xơ hòa tan trong rong biển khiến nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để cân bằng sức khỏe đường ruột, đặc biệt vì chất xơ là một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất giúp hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Trên thực tế, chất xơ hòa tan cung cấp nguồn nhiên liệu chính cho vi khuẩn đường ruột.

Lưu ý khi ăn rong biển

Iốt là một chất dinh dưỡng thiết yếu chịu trách nhiệm tổng hợp các hormone kích thích tuyến giáp. Nếu không có đủ iốt, bạn sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh suy giáp; và trong thời kỳ mang thai, nó có thể dẫn đến tổn thương não của thai nhi. Tuy nhiên, giống như các nguồn dinh dưỡng biển khác, bao gồm cá và động vật có vỏ, rong biển có hàm lượng iốt cao nên sự cân bằng là điều quan trọng.

Trên thực tế, chế độ ăn kiêng có quá nhiều iốt có thể gây nguy hiểm. Mặc dù độc tính của iốt rất hiếm nhưng nó có thể dẫn đến rối loạn chức năng tuyến giáp ở những người bị rối loạn tuyến giáp từ trước hoặc đang mang thai. Nó cũng có thể gây nguy hiểm cho người già và trẻ sinh non. May mắn thay, có những sản phẩm rong biển có hàm lượng iốt thấp nằm trong mức an toàn.

Bạn cũng cần lưu ý về nguy cơ kim loại nặng có trong rong biển đặc biệt vì sự tích tụ của các kim loại này có thể dẫn đến những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe.

Trong khi đó, việc lựa chọn thực phẩm bổ sung rong biển chất lượng cao sẽ giúp ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ không đáng có.

Nguồn và ảnh: Very Well