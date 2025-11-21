Song Hye Kyo lướt qua ống kính cũng gây thương nhớ vì dáng săn mảnh, da mọng collagen: Bí quyết gói gọn trong 3 thực phẩm, 1 loại nước rẻ bèo của người Việt

Tối 19/11, lễ trao giải Rồng Xanh trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á. Dù không xuất hiện trên thảm đỏ, Song Hye Kyo vẫn gây "bão" mạng xã hội khi khoảnh khắc máy quay lia nhanh đến nữ diễn viên trên khán đài được chia sẻ rộng rãi. Nhiều ý kiến nhận xét minh tinh sinh năm 1981 "xinh đẹp tỏa sáng" giữa dàn nghệ sĩ, làn da rạng rỡ và diện mạo trẻ trung. Từ khóa "Song Hye Kyo tại Rồng Xanh" nhanh chóng lọt top tìm kiếm thịnh hành trên Weibo, cho thấy sức hút bền bỉ của nữ diễn viên ở tuổi ngoài 40.

Từ sau "The Glory", Song Hye Kyo được nhận xét có bước "thăng hạng nhan sắc", không chỉ ở thần thái và phong cách thời trang mà còn ở vóc dáng săn mảnh, làn da căng bóng tràn đầy collagen. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ bản thân duy trì thói quen ăn uống lành mạnh thay vì ăn kiêng cực đoan. Điều thú vị là nhiều món cô ưa chuộng đều rất quen thuộc với phụ nữ Việt Nam, giá thành rẻ và có thể áp dụng hàng ngày.

Đậu phụ

Song Hye Kyo ưu tiên đạm thực vật và đậu phụ là món xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn. Đậu phụ có lượng protein cao nhưng ít calo, giúp duy trì cảm giác no, hạn chế thèm ăn. Theo Healthline, đậu nành chứa isoflavone, chất chống oxy hóa giúp cải thiện độ đàn hồi da, hỗ trợ cơ thể sản xuất collagen và làm chậm quá trình lão hóa. Isoflavone cũng có thể góp phần cân bằng nội tiết tố, yếu tố quan trọng giúp phụ nữ giữ vóc dáng gọn gàng và trẻ trung.

Với giá chỉ vài nghìn đồng một bìa, đây được xem là nguồn dưỡng chất phù hợp cho những người muốn ăn uống lành mạnh mà không tốn kém.

Rau củ

Trong thực đơn của nữ diễn viên, rau củ xuất hiện trong hầu hết bữa ăn. Cô ưu tiên các loại rau giàu chất xơ và vitamin như cà chua, cà rốt, súp lơ, rau xanh đậm. Theo Webmd, rau củ là nguồn cung cấp vitamin C, thành phần cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen tự nhiên. Nhóm thực phẩm này còn chứa beta-carotene và polyphenol giúp bảo vệ da trước tác động của tia UV, giảm sạm nám và duy trì bề mặt da sáng mịn.

Hàm lượng chất xơ cao trong rau củ giúp kiểm soát cân nặng, giảm tích tụ mỡ và hỗ trợ hệ tiêu hóa, phù hợp với những người muốn giữ vòng eo thon gọn mà không phải nhịn ăn.

Cá

Song Hye Kyo hạn chế thịt đỏ và thường chọn cá làm nguồn đạm chính. Ở Hàn Quốc, cá hồi và cá thu khá phổ biến; tại Việt Nam, có thể thay bằng cá trích, cá nục, cá basa hoặc cá rô phi. Theo Healthline, cá chứa omega-3 giúp giảm viêm, giữ độ ẩm tự nhiên của da và hỗ trợ da căng bóng. Đây cũng là nguồn protein và collagen tự nhiên giúp phục hồi mô và duy trì độ đàn hồi da.

Ngoài ra, cá có hàm lượng chất béo bão hòa thấp hơn so với thịt đỏ, phù hợp người muốn giảm cân và duy trì cơ thể nhẹ nhàng, săn chắc.

Nước chanh pha loãng

Song Hye Kyo thường uống một cốc nước chanh pha thật loãng, không đường vào buổi tối. Chanh giàu vitamin C, chất giúp thúc đẩy tổng hợp collagen và chống oxy hóa mạnh mẽ. Thep Webmd, vitamin C còn hỗ trợ hệ miễn dịch, giảm viêm và tham gia quá trình chuyển hóa chất béo, phù hợp với lối sống kiểm soát cân nặng.

Khác với các công thức detox phức tạp, nước chanh pha loãng dễ áp dụng, chi phí thấp, phù hợp sử dụng hàng ngày nếu không bị bệnh dạ dày.

Chế độ ăn của Song Hye Kyo cho thấy giữ dáng không nhất thiết phải kiêng khem hà khắc. Thay vào đó, cô ưu tiên đạm sạch, chất béo tốt, rau xanh, bổ sung vitamin tự nhiên và hạn chế đường, đồ chiên rán. Kết hợp với việc ngủ đủ giấc, uống nhiều nước và vận động điều độ, nữ diễn viên duy trì được diện mạo trẻ trung và sắc vóc săn mảnh dù bước qua tuổi 40.

(Ảnh: Internet)