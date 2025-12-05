Sống chung 20 năm, nam ca sĩ bị bà xã đề đơn ly hôn

Sáng 4/12, tờ Pagesix đưa tin, nam ca sĩ người Mỹ Scott Shriner (60 tuổi, thành viên ban nhạc Weezer) vừa bị bà xã - nhà báo Jillian Shriner, đệ đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng. Được biết, Jillian Shriner bị chẩn đoán mắc ung thư hồi tháng trước. Và Jillian kết hôn với nam ca sĩ Scott Shriner vào năm 2005.

Theo nguồn tin, lý do Jillian Shriner quyết ly hôn Scott Shriner đến từ "những khác biệt không thể hòa giải" giữa cặp đôi. Trong đơn ly dị, Jillian đưa ra đề nghị rằng, cô với chồng cũ sẽ cùng nhau chăm sóc 2 người con nuôi chưa đủ tuổi trưởng thành. Bên cạnh đó, nữ nhà báo yêu cầu Scott Shriner phải đưa tiền cấp dưỡng hậu ly hôn cho cô, đồng thời từ chối trả khoản tiền này cho chồng cũ. Tính tới thời điểm hiện tại, truyền thông chưa biết được Scott Shriner - Jillian Shrine ly thân với nhau từ khi nào và liệu có tồn tại thỏa thuận tiền hôn nhân giữa 2 người họ hay không.

Scott Shriner bị vợ đệ đơn ly hôn trong sự ngỡ ngàng. Như vậy cuộc hôn nhân của cặp đôi đã chính thức chấm dứt sau 20 năm chung sống

Thông tin Jillian Shrine chủ động đệ đơn ly hôn với Scott Shriner đã khiến công chúng xôn xao, âu cũng là bởi nữ nhà báo này đã dính "phốt" cách đây khoảng nửa năm. Còn nhớ hồi tháng 4, Jillian đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi có hành vi chống đối lực lượng chức năng trong 1 vụ vây bắt tội phạm. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, sở cảnh sát Los Angeles đang phong tỏa hiện trường để vây bắt 3 nghi phạm gây ra vụ tai nạn rồi bỏ trốn trên đường cao tốc gần khu vực Eagle Rock.

Ngay giữa thời điểm hỗn loạn, Jillian đã mang vũ khí rời khỏi tư gia. Cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu nữ nhà báo bỏ vũ khí nhiều lần nhưng cô 1 mực từ chối, còn liên tục thách thức cảnh sát.

Sau cùng, lực lượng chức năng đã bắt giữ Jillian, đồng thời cáo buộc cô âm mưu giết người. Nữ nhà báo sau đó cũng được đưa đến bệnh viện để chữa trị vết thương.

Vợ cũ của nam ca sĩ Scott Shriner dính "phốt" nghiêm trọng, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng

Nguồn: Pagesix