Sơn Tùng M-TP gây bão mạng chỉ với đoạn nhạc nhá hàng 23 giây, giới trẻ còn thi nhau tự chế vũ đạo

Ngày 5/5 tới, Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức trở lại đường đua âm nhạc với siêu dự án được mở đường bởi Making My Way. Mới đây, nam ca sĩ khiến cộng đồng fan "rần rần" khi tung một phần nhạc hé lộ giai điệu reggaeton catchy, đầy vui tai. Dù chỉ mới được nhá hàng một đoạn ngắn 23 giây, Making My Way với phần lời ấn tượng "Em đánh cắp trái tim của tôi, khiến tôi như bị 'cầm tù'" đã lập tức trở thành xu hướng. Một lần nữa, Sơn Tùng cho thấy sức ảnh hưởng của ngôi sao hàng đầu, chỉ một vài động thái nhỏ cũng gây sốt.

Chỉ bằng một đoạn âm thanh ngắn, Sơn Tùng đã thu hút gần 10 nghìn video "đu trend"

Chỉ bằng một đoạn âm thanh ngắn, Sơn Tùng đã thu hút gần 10 nghìn video "đu trend" Making My Way sau 2 ngày. Hứa hẹn là một sáng tác được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, MXH tràn ngập clip dịch lời Việt cho bài hát mới của Sơn Tùng. Theo tiết lộ mới nhất, Making My Way sẽ được lên sóng với bản audio, do đó hiện tại fan vẫn chưa chắc chắn Sơn Tùng có ra mắt MV hay không.

Sơn Tùng gây bão khi chia sẻ lại clip duet cùng fan

Biểu cảm thích thú của nam ca sĩ trước trend mới do chính mình và fan tạo nên

Nhưng tất cả cứ để fan lo, kể cả tung MV hay chỉ là nhạc số, Sơn Tùng đã có vũ đạo cho bài hát mới. Với sự sáng tạo của fan, loạt video nhảy trên đoạn nhạc được hé lộ dần "xâm chiếm" TikTok. Đáng chú ý, biên đạo nổi tiếng Song Linh cũng vào cuộc, làm nên bài nhảy vô cùng đẹp mắt, hoành tráng. Sơn Tùng rất hào hứng trước trend mới do chính mình và fan tạo nên, anh gây bão MXH khi chia sẻ lại clip duet cùng hai fan trên kênh TikTok chính chủ. Những video "đu trend" Making My Way đều mang về lượng tương tác cực lớn, cho thấy sức hút khủng của giọng ca Hãy Trao Cho Anh.

Biên đạo Song Linh vào cuộc tạo nên bài nhảy hoành tráng, bắt mắt