Sơn Tùng M-TP xuất hiện khoe vẻ điển trai, hé lộ một điều khiến fan hoang mang!

Sau khi nhá hàng giai điệu ca khúc mới nhất sắp ra mắt mang tên Making My Way, trưa 29/4, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải đoạn clip mới nhất. Theo đó nam ca sĩ tung đoạn clip khoe trọn visual điển trai và không quên "nhắc nhở" người hâm mộ "pre-save" (lưu trước) sản phẩm.

Đáng chú ý, theo lời tiết lộ của Sơn Tùng M-TP, Making My Way sẽ được lên sóng với bản audio. Điều này khiến các fan tò mò liệu sau khi phát hành audio, nam ca sĩ có tung ra MV chính thức của Making My Way hay không?

Clip Sơn Tùng M-TP kêu gọi các fan "pre-save" sản phẩm Making My Way

Sơn Tùng M-TP khoe vẻ điển trai trong clip mới nhất

Nam ca sĩ kêu gọi các fan "pre-save" sản phẩm mới nhất

Và còn hé lộ sản phẩm lên sóng ngày 5/5 sẽ là phiên bản audio

Trước đó, Sơn Tùng M-TP đã hé lộ giai điệu của ca khúc Making My Way. Khác với suy đoán của các fan về một ca khúc có phần bí ẩn, giai điệu được tiết lộ lại có phần sôi động và khá catchy. Ngoài ra với phiên bản audio này, nhiều người cũng cho rằng sản phẩm sắp ra mắt sẽ được Sơn Tùng thực hiện hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Sơn Tùng hé lộ ca khúc mới