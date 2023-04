Sơn Tùng M-TP sẽ kết hợp cùng Justin Bieber trong MV mới?

Tối 25/4, Sơn Tùng M-TP gây bão MXH khi đăng tải poster công bố tên dự án trở lại - Making My Way cùng tạo hình tổng tài đầy quyền lực. Trước đó, anh khiến khán giả tò mò khi chỉ tung 3 chữ M-M-W cùng nền đen thẫm. Making My Way được thông báo như một siêu dự án đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng.

Sơn Tùng công bố dự án Making My Way

Ngay lập tức, cộng đồng fan sôi sục giải nghĩa từng dụng ý mà Sơn Tùng muốn truyền tải trong đợt trở lại này. Making My Way - “tạo lối đi riêng” như một sự báo hiệu cho việc nam ca sĩ sẽ chuẩn bị một cột mốc mới ở năm thứ 11 hoạt động âm nhạc, chắc chắn sẽ có nhiều thứ đáng mong chờ. Trên các nền tảng MXH, dân tình xôn xao lan truyền thông tin Sơn Tùng kết hợp cùng Justin Bieber trong MV mới.

Một trong những trang fan xôn xao tin Sơn Tùng hợp tác Justin Bieber

Việc ngôi sao hàng đầu Vpop kết hợp “hoàng tử nhạc Pop” thế giới sẽ khiến nhiều người ngỡ ngàng nếu là sự thật. Dù còn nhiều nghi hoặc về khả năng hợp tác của cả hai, thì nhiều fan vẫn đặt niềm tin vào Sơn Tùng. Năm 2019, nam ca sĩ gốc Thái Bình đã khiến làng nhạc trầm trồ vì kết hợp cùng Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh. Thời gian gần đây, Sơn Tùng đăng tải hình ảnh check-in tại Mỹ càng làm nhiều fan tin vào tin đồn này. Hiện tại vẫn chưa có thêm thông tin nào hé lộ về dự án sắp ra mắt của Sơn Tùng, đến ngày 5/5, mọi thứ sẽ sáng tỏ.

Trước đó, Sơn Tùng đã thành công hợp tác với Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh