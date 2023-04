Sơn Tùng M-TP hé lộ sản phẩm comeback đầu tiên trong năm 2023?

Đúng 20h ngày 23/4, Sơn Tùng M-TP bất ngờ đăng tải poster "thả thính" cho màn comeback đầu tiên trong năm 2023. Theo đó trên hình ảnh được hé lộ, "hint" được cho là sản phẩm âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP xuất hiện 3 chữ cái bao gồm chữ 3 chữ M. Dù chưa biết đây là ký tự mang ý nghĩa gì nhưng hiện tại, cộng đồng fan của giọng ca Hãy Trao Cho Anh đang vô cùng phấn khích vì sự trở lại của thần tượng.

Poster "thả thính" cho màn comeback mới nhất của Sơn Tùng M-TP

Sản phẩm âm nhạc mới lần này cũng đánh dấu màn comeback của Sơn Tùng M-TP sau gần 1 năm kể từ dự án MV đầy "sóng gió" mang tên There's No One At All. Chính vì vậy lần trở lại này của Sơn Tùng M-TP đang được rất nhiều người trông ngóng liệu anh sẽ mang đến "bom tấn" gì sau loạt bản hit gây tiếng vang trong sự nghiệp. Trước đó loạt hình ảnh Sơn Tùng M-TP được chụp tại Nhà hát Wilton, Mỹ cũng được nghi vấn đây sẽ là sản phẩm được nam ca sĩ thực hiện tại nước ngoài.