Sơn Tùng M-TP nhá hàng giai điệu Making My Way, fan rủ nhau đi học tiếng Anh ngay vì 1 lý do!

Tối 27/4, Sơn Tùng tiếp tục mang đến bất ngờ tiếp theo khi hé lộ giai điệu ca khúc mới. Sau khi công bố dự án khủng mang tên Making My Way sẽ ra mắt vào ngày 5/5, nam ca sĩ gốc Thái Bình chăm... cập nhật MXH hơn hẳn. Giai điệu được Sơn Tùng hé lộ khá bắt tai, hứa hẹn một bài hát bùng nổ sắp được lên sóng. Chưa hết khiến fan rần rần vì diện mạo tổng tài điển trai lạnh lùng trong loạt ảnh mới, thì hiện tại các SKY lại rủ nhau đi học tiếng Anh vì một lý do.

Sơn Tùng khiến fan rần rần với hình ảnh mới cập nhật

Sơn Tùng hé lộ ca khúc mới

Trái với suy đoán của fan về một ca khúc hầm hố, hiphop vì loạt ảnh teaser có phần đen tối, thì bài hát mới của Sơn Tùng lại có giai điệu sôi động, catchy và rất vui tai. Chỉ với một đoạn ngắn, dân tình có thể đoán được Sơn Tùng sẽ mang đến màu sắc reggaeton đầy mới lạ. Và có lẽ, đây tiếp tục là một bài hát hoàn toàn được viết bằng tiếng Anh.

Sơn Tùng vui vẻ chia sẻ nhạc cho fan

Nếu là một ca khúc tiếng Anh, có thể thấy rõ định hướng quốc tế mà Sơn Tùng theo đuổi

Hiện tại Sơn Tùng đang rất hào hứng chờ ngày sản phẩm đến tay khán giả. Anh chàng vui vẻ nhún nhảy theo giai điệu khiến fan theo dõi cũng vui lây. Nếu ca khúc lần này tiếp tục là một ca khúc tiếng Anh, có thể thấy rõ định hướng quốc tế mà Sơn Tùng theo đuổi ở năm thứ 11 sự nghiệp. Ngay sau khi video nhá hàng được nam ca sĩ đăng tải, các fan rất phấn khích, rủ nhau học tiếng Anh để còn... đu idol vươn tầm quốc tế!