Sơn Tùng tự làm đứt chuỗi "mỗi năm 1 MV" khi nhá hàng sản phẩm mới, nữ chính lại là Hải Tú?

Đô hot của MV Chúng ta của tương lai ra mắt vào ngày 8/3 vừa qua vẫn còn chưa hạ nhiệt thì đến những ngày cuối tháng 5, Sơn Tùng M-TP tiếp tục nhá hàng thêm 1 sản phẩm âm nhạc mới mang tên Đừng làm trái tim anh đau.

Tuy nhiên, qua loạt ảnh được tung ra, nhiều người không thể đoán nổi MV mới của Sơn Tùng sẽ đi theo phong cách nào. Tấm ảnh được tung ra đầu tiên là 1 bộ xếp hình gương mặt của 2 nam nữ chính đều được giấu đi theo cách khác nhau. Đến tối ngày 25/5, Sơn Tùng tiếp tục hé lộ tạo hình mới diện suit bảnh bao trông có hơi "công sở". Nam ca sĩ đã tung ảnh teaser với gương mặt mình được xếp lộn xộn trên trang fanpage, còn ai muốn xem hình ảnh hoàn chỉnh thì mời sang ngay TikTok của anh chàng.

Tấm ảnh đầu tiên nhá hàng sản phẩm mới

Teaser Đừng làm trái tim anh đau - Sơn Tùng M-TP

Nhiều fan đố nhau bấm dừng được ngay khi mặt Sơn Tùng hiện lên đầy đủ

Qua những mảnh xếp hình, nhiều người nhận định Sơn Tùng có kha khá nét giống của Hải Tú nên không biết đây là ảnh anh chàng hay "nàng thơ" sinh năm 1997? Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng nam ca sĩ sẽ tiếp tục mời "người mẫu độc quyền" Hải Tú xuất hiện cùng mình trong MV lần này.

Nhiều người cho rằng gương mặt Sơn Tùng khi xếp lộn xộn như thế này trông có nhiều nét giống Hải Tú

Liệu "nàng thơ" sẽ tiếp tục đồng hành cùng Sơn Tùng trong MV lần này?

Với việc phát hành Đừng làm trái tim em đau, Sơn Tùng đã tự làm đứt chuỗi mỗi năm phát hành 1 MV kéo dài 3 năm: 2021 với Muộn rồi mà sao còn, There's no one at all năm 2022, Making my way năm 2023. Là 1 những tên tuổi hàng đầu showbiz nên chắc chắn, sản phẩm âm nhạc sắp tới của Sơn Tùng sẽ tiếp tục được đón nhận nồng nhiệt.

Chúng ta của tương lai chưa hết hot thì Sơn Tùng tiếp tục nhá hàng thêm MV mới

