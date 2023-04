Chờ đợi gì vào lần trở lại của Sơn Tùng: Tham vọng "Mỹ tiến" - chọn MẤT để ĐƯỢC?

Chỉ còn ít ngày nữa, Sơn Tùng M-TP sẽ chính thức trở lại sau hơn 1 năm im ắng với dự án Making My Way, đánh dấu năm hoạt động thứ 11 trong sự nghiệp. Making My Way qua đó cũng được thông báo là sản phẩm mở đường cho một "siêu dự án" mà Sơn Tùng và ekip M-TP Entertainment ấp ủ bấy lâu.

Hơn cả một màn comeback, Making My Way của Sơn Tùng được kì vọng rất nhiều từ người hâm mộ lẫn khán giả đại chúng về một "bom tấn" đúng nghĩa mà một quãng thời gian tương đối dài Vpop vẫn chưa được chứng kiến. Và Making My Way chắc chắn cũng sẽ là một thử thách rất lớn mà Sơn Tùng đặt ra cho chính mình. Trước khi sản phẩm chính thức lên kệ vào nửa đêm 5/5 sắp tới, sự kì vọng của công chúng đang dần càng được đẩy lên cao đến đỉnh điểm.

Tự thử thách bản thân bằng 1 ca khúc hoàn toàn bằng tiếng Anh

Tối 27/4 vừa qua, sau khi giới thiệu poster, Sơn Tùng cũng đã tung một đoạn teaser phần giai điệu của Making My Way. Sau khi công bố dự án khủng mang tên Making My Way sẽ ra mắt vào ngày 5/5, nam ca sĩ gốc Thái Bình chăm... cập nhật MXH hơn hẳn. Giai điệu được Sơn Tùng hé lộ khá bắt tai, hứa hẹn một bài hát bùng nổ sắp được lên sóng. Lời bài hát có đoạn "Em đánh cắp trái tim của tôi, khiến tôi như bị 'cầm tù'" khá ấn tượng.

Trái với suy đoán của fan về một ca khúc hầm hố, hiphop vì loạt ảnh teaser có phần đen tối, thì bài hát mới của Sơn Tùng lại có giai điệu sôi động, catchy và rất vui tai. Chỉ với một đoạn ngắn, dân tình có thể đoán được Sơn Tùng sẽ mang đến màu sắc reggaeton đầy mới lạ. Và có lẽ, đây tiếp tục là một bài hát hoàn toàn được viết bằng tiếng Anh. Ngay sau khi video nhá hàng được nam ca sĩ đăng tải, các fan rất phấn khích, rủ nhau học tiếng Anh để còn... đu idol vươn tầm quốc tế!

Sơn Tùng hé lộ ca khúc mới Making My Way

Khả năng hát tiếng Anh ấn tượng của Sơn Tùng là thành quả của quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của nam ca sĩ suốt nhiều năm. Việc anh hát tiếng Anh toàn bộ trong ca khúc không chỉ thể hiện khát khao mang âm nhạc đến gần với khán giả quốc tế, mà còn là một bài học đáng quý cho người hâm mộ về việc không ngừng học hỏi. Trước đó, tiếng Anh dường như là một "chấp niệm", luôn khiến Sơn Tùng bị đặt nghi vấn dù anh đã không ngừng nỗ lực. Việc sử dụng chính điểm yếu của mình để ra mắt một sản phẩm âm nhạc là một hành động dũng cảm, đầy tính nghệ sĩ và đầy khí thế khẳng định chính mình nơi anh.

Hát tiếng Anh cũng là một cách Sơn Tùng tự thử thách chính bản thân khi anh dường như đã không còn có "đối thủ" nào khác tại làng nhạc Việt. Việc chọn hát tiếng Anh cũng là một sự liều lĩnh của Sơn Tùng khi anh sẽ phải bỏ qua một lượng khán giả trong nước không hề nhỏ để nhắm vào thị trường quốc tế. Nhưng anh vẫn chọn làm với một tâm thế quả quyết, không hối hận vì nhận thức rõ vị trí của “người tiên phong” mà anh đang dẫn đường tại thị trường nhạc Việt.

Đánh thị trường quốc tế, kết hợp với nghệ sĩ nước ngoài và bài toán đánh đổi thị trường trong nước, đưa nhạc Việt vươn tầm thế giới

Hồi tháng 3, Sơn Tùng chia sẻ loạt ảnh "check-in" tại Los Angeles và cho biết đang làm việc tại đây. Tuy nhiên, netizen lập tức "soi" ra nhiều chi tiết để khẳng định Sơn Tùng đã chụp loạt ảnh này từ hồi tháng 11 - 12/2022. Trùng hợp thay, đó cũng là khoảng thời gian mà Sơn Tùng M-TP bị truyền thông "soi" về việc vắng mặt hoàn toàn trong các show diễn mừng Giáng sinh, countdown mừng Năm mới 2023,... Sơn Tùng sang Los Angeles suốt nhiều ngày để làm gì mà "bỏ mặc" cả những hợp đồng biểu diễn lớn cuối năm? Chỉ có thể để dành cho một điều quan trọng hơn: công việc, công việc và công việc!

Theo poster, MV sẽ được ra mắt vào 0h ngày 5/5 tới đây. Chia sẻ với truyền thông, phía ekip M-TP Entertainment cho biết đây sẽ là cột mốc đánh dấu cho chặng đường mới trong sự nghiệp của Sơn Tùng M-TP. Không chỉ chọn khung giờ ra mắt vào nửa đêm, Sơn Tùng cũng cho biết Making My Way sẽ đồng loạt lên sóng ở tất cả các nền tảng Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, Amazon Music, Soundcloud, Tidal, và các nền tảng thịnh hành khác trên thế giới. Đây là động thái chưa từng nghệ sĩ nào khác của Việt Nam đã làm trước đó cho đến khi Sơn Tùng thực hiện với Making My Way. Khán giả theo dõi cách nghệ sĩ quốc tế hoạt động đều thấy đây là phong cách ra nhạc đặc trưng của họ. Muốn tiến ra quốc tế hãy hoạt động và ra nhạc như một sao quốc tế, và Sơn Tùng là một trong những sao Việt hiếm hoi thực sự đã làm được điều này.

Sơn Tùng chọn phong cách ra mắt như nghệ sĩ quốc tế.

Với quá nhiều "tín hiệu" từ việc sang nước ngoài, hát tiếng Anh cho đến những tin đồn râm ran trong cộng đồng fan, việc Sơn Tùng "bắt tay" với một nghệ sĩ quốc tế trong dự án comeback là điều không có gì khó hiểu. Thậm chí, việc kết hợp với nghệ sĩ quốc tế lần này là điều "bắt buộc", Sơn Tùng không thể nào làm thấp hơn. Màn kết hợp lớn nhất của Sơn Tùng từng làm là với Snoop Dogg trong Hãy Trao Cho Anh từng khiến Vpop "chấn động" hồi 2019. Hãy Trao Cho Anh đến hiện tại có vẻ như vẫn là một "đỉnh núi" mà chính Sơn Tùng vẫn đang tìm cách vượt qua bởi loạt thành tích quá ấn tượng từ trong nước đến quốc tế, từ tận lúc đang công chiếu cho đến những cột mốc 10-50-100 triệu view, đến hiện tại có thể xem là bài hát có thành tích ấn tượng nhất của nam ca sĩ. Với một nghệ sĩ cá tính mạnh như Sơn Tùng, chắc chắn anh sẽ không bao giờ hài lòng với Hãy Trao Cho Anh và Making My Way có vẻ như là thời điểm "chín muồi" để anh thiết lập một đỉnh cao mới.

Câu hỏi của công chúng đặt ra lúc này không phải là liệu Sơn Tùng có kết hợp với sao quốc tế không, mà sẽ là: lần này Sơn Tùng sẽ kết hợp với ai? Đã có nhiều tin đồn râm ran, chưa hề kiểm chứng về việc nhân vật kết hợp với Sơn Tùng lần này là Justin Bieber, "Hoàng tử nhạc Pop" thế hệ mới, một trong những nam nghệ sĩ đình đám nhất thế giới hiện tại. Tuy nhiên, thực hư ra sao hãy cho Sơn Tùng thêm thời gian!

Sơn Tùng vẫn là Sơn Tùng - là người luôn tạo xu hướng mới cho Vpop

Sự đầu tư và kì vọng lần này của Sơn Tùng là lớn thấy rõ. Sự chờ đợi sau hơn 1 năm là đủ lâu để không chỉ fan Sơn Tùng, mà khán giả đại chúng, sốt ruột với âm nhạc mới của nam ca sĩ. Making My Way dù chưa ra mắt, nhưng chắc chắn sẽ là sản phẩm chiếm trọn "spotlight" làng nhạc Việt ít nhất là trong tháng 5 năm nay. Tất cả các nghệ sĩ lớn nhỏ của Vpop không hẹn mà cùng đẩy thời gian ra mắt sản phẩm lên trước lịch Making My Way để tránh đụng độ "con quái vật" Sơn Tùng - bấy nhiêu đủ để chứng minh tầm ảnh hưởng khổng lồ đến từ màn comeback của Sơn Tùng.

Sơn Tùng chọn thời điểm comeback cũng có thể xem như "thiên thời - địa lợi - nhân hòa" với những nghệ sĩ Việt muốn tiến ra quốc tế. Nhờ MXH TikTok, hàng loạt bản hit Việt và nghệ sĩ Việt đã có những giai điệu viral đình đám thế giới, tiêu biểu nhất là hiện tượng See Tình đến hiện tại vẫn chưa hết hot của Hoàng Thùy Linh. Nếu như các trường hợp khác đặt vào “may rủi” thì Sơn Tùng và ekip đã có sự quan sát đủ để tìm ra chiến lược truyền thông bài bản, tìm đúng được công thức để phát huy tối đa sự lan tỏa. Sơn Tùng không ra nhạc với tâm thế "tới đâu hay tới đó", anh và ekip ra mắt lần này với quyết tâm "đánh là phải thắng" bởi một lẽ: anh cũng không còn đường nào để lui được nữa.

Với tất cả những sự đầu tư, sự tâm huyết mà Sơn Tùng dồn cho màn comeback lần này, khán giả nghe nhạc cũng khó có thể từ chối "bữa tiệc" mà nam ca sĩ chuẩn bị bày ra. Sơn Tùng chính là một trong những cái tên mà công chúng trong nước thật tâm đặt rất nhiều hi vọng vào khả năng mang nhạc Việt ra thế giới thành công.

Sơn Tùng trong chuyến đi làm việc tại nước Mỹ cuối năm 2022.

Cuộc đánh cược lớn nhất của Sơn Tùng - MẤT gì và ĐƯỢC gì?

Making My Way qua đó trở thành một ván cược lớn mà Sơn Tùng quyết định chơi "tất tay". Anh không còn con đường nào khác ngoài việc tiến lên, vượt qua cho bằng được những đỉnh cao mà chính anh đã thiết lập. Việc ra mắt một ca khúc thuần bằng tiếng Anh trong thời điểm này là một bài toán khó vì chắc chắn sự cảm thụ của phần đông khán giả trong nước sẽ khó bằng với những sản phẩm trước, những khuyết điểm trong việc không hát bằng tiếng Việt cũng sẽ bị lộ ra.

Tuy nhiên, Sơn Tùng chấp nhận thử thách mình tự đặt ra như một cách tự "phá kén", tự đưa bản thân đến một bản thể - tầm cao mới. Nếu chẳng may anh chưa thành công, sự nỗ lực và đột phá vẫn sẽ là điều công chúng ghi nhớ để tưởng thưởng. Còn một khi đã thành công, Sơn Tùng chắc chắn sẽ tạo nên một động lực mạnh mẽ, tạo cảm hứng tích cực đến cho những nghệ sĩ Việt trong việc giải quyết bài toán ra thế giới.

Sơn Tùng không chỉ là ngôi sao hạng S số 1 Vpop hiện tại mà rõ ràng, tầm nhìn của anh về việc tiến ra quốc tế cũng rất rõ ràng. Không chỉ dừng ở mức "hô hào", Sơn Tùng và ekip có những động thái, chiến lược và hành động rất rõ ràng để hiện thực hóa câu chuyện này. Dẫu vẫn còn một quãng đường dài để đi, và Sơn Tùng cũng không thể "gồng gánh" tất cả, nhưng chính vị trí người tiên phong của anh mang đến rất nhiều hi vọng và nguồn cảm hứng mạnh mẽ.