Bắt đầu được công chúng biết đến sau khi bước ra khỏi cuộc thi Vietnam Idol, Hà Nhi dần gặt hái thành công với loạt hit về người yêu cũ như Chưa Quên Người Yêu Cũ, Ai Rồi Cũng Sẽ Khác,... Tuy nhiên phải đến khi dự thi The Masked Singer, xuất sắc hóa thân thành Miêu Quý Tộc, Hà Nhi bước lên một tầm cao mới. Bước ra khỏi chương trình, Hà Nhi là một vocalist đắt show, được khán giả yêu nhạc vô cùng yêu mến.

Bước sang tuổi 30 vào năm nay, Hà Nhi luôn là một trong những cái tên được công chúng lẫn người hâm mộ sẽ tham dự vào show âm nhạc cực hot Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Sau mùa 1 vô cùng thành công của năm trước, năm nay NSX của chương trình xác nhận sẽ tiếp tục lên sóng mùa 2 dù show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vẫn đang trong những giai đoạn đầu tiên. Và một lần nữa, khán giả mong muốn thấy cái tên Hà Nhi nằm trong danh sách 1 trong 30 Chị Đẹp cùng "đạp gió rẽ sóng" trong mùa thứ 2.

Trong bài phỏng vấn gần đây với chúng tôi, Hà Nhi cũng chia sẻ về việc cô đã được NSX Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng liên hệ, song đã không thể thu xếp tham dự.

Hà Nhi đã được NSX Chị Đẹp mời cả 2 mùa!

Cụ thể, "Miêu Quý Tộc" cho biết cô đã được NSX mời cả 2 mùa nhưng đều trùng lịch công việc nên chưa thể tham gia: "Sự thật là năm ngoái Hà Nhi đã được mời tham gia chương trình và năm nay tôi cũng nhận được lời mời cho mùa 2. Tuy nhiên, năm ngoái tôi bận làm concert I See You, còn năm nay, Hà Nhi cũng bận làm concert SHE in SHINE nên không thể tham gia chương trình. Nếu còn mùa 3 thì Nhi cũng rất muốn tham gia."

Là một nữ ca sĩ có visual ấn tượng, giọng hát live nội lực cũng như khả năng nhảy nhót tương đối ổn áp, cộng thêm sự hài hước đến mức bị fan đặt biệt danh "Hà Nhây", Hà Nhi nếu tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng không khó để trở thành một đối thủ đáng gờm, hứa hẹn để lại nhiều dấu ấn cho chương trình. Tuy nhiên, việc ghi hình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tiêu tốn rất nhiều thời gian, có thể lên đến nửa năm, nên việc Hà Nhi (cũng như khá nhiều các nữ nghệ sĩ khác) chưa thu xếp tham dự được, là điều hoàn toàn có thể thông cảm.

Hẹn gặp Hà Nhi ở mùa 3 show Chị Đẹp?

Hà Nhi qua đó cũng cho biết Chị Đẹp mà cô yêu mến nhất chính là Diệp Lâm Anh, bên cạnh đó còn có cả diva Mỹ Linh và Uyên Linh: "Diệp Lâm Anh là một người tôi rất ngưỡng mộ về khả năng trình diễn và chị cũng là một người phụ nữ rất kiên cường. Sự thu hút trên sân khấu của Diệp Lâm Anh rất cao và không nhiều người làm được điều này. Bên cạnh đó, Hà Nhi còn thích chị Uyên Linh và chị Mỹ Linh vì chị Mỹ Linh rất “mặn”. Trước khi chị Mỹ Linh xuất hiện trong chương trình, ấn tượng của Hà Nhi về chị là một người nghiêm túc."

Hà Nhi đặc biệt yêu thích Chị Đẹp Diệp Lâm Anh.

Hà Nhi trong bài phỏng vấn cũng hài hước cho biết cô cũng nghĩ đến việc dự thi Miss Grand: "Thú thật là chương trình nào quậy là tôi rất thích tham gia, tôi thích những chương trình có sự vui vẻ và yếu tố giải trí cao, ngoài các cuộc thi về giọng hát. Ví dụ các chương trình như Miss Grand nếu có điều kiện tôi cũng sẽ xin thử 1 vòng, quậy tung lên cho vui rồi out cũng được. Không cần vào sâu, quan trọng là có điểm nhấn (cười)."