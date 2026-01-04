Sốc: Bản tin thời sự công bố clip nữ diễn viên 9X lái ô tô lao lên vỉa hè tông trúng loạt xe đạp và cột điện

Vụ việc nữ diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc Myojung lái ô tô tông trúng cột điện hiện đang gây xôn xao dư luận xứ kim chi. Trong diễn biến mới nhất vào tối 3/1, cơ quan điều tra cho biết nữ nghệ sĩ sinh năm 1995 có kết quả xét nghiệm dương tính khi test nhanh với chất gây nghiện.

Ngoài ra, bản tin thời sự của kênh TV Chosun vừa công bố đoạn video tại hiện trường ghi lại quá trình Myojung lái xe trong tình trạng không tỉnh táo rồi gây ra vụ tai nạn trên 1 con đường thuộc địa phận phường Hwayang, quận Gwangjin, Seoul. Trong clip vừa được công bố, nữ diễn viên 9X đang điều khiển phương tiện 1 cách bình thường thì bỗng nhiên chiếc xe đổi hướng lao thẳng lên vỉa hè trước khi tông trúng loạt xe đạp đang dựng gần đó. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi tông trúng vào 1 cây cột điện.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định đây là tình huống vô cùng nguy hiểm, bởi nếu chiếc xe lao sâu hơn thì rất có thể đã tông trúng người đi bộ trên vỉa hè.

Clip ghi lại cảnh Myojung lái xe lao lên vỉa hè tông vào loạt xe đạp đã khiến công chúng sốc nặng

Chiếc xe của nữ diễn viên sinh năm 1995 chỉ dừng lại sau khi tông trúng cây cột điện. Ảnh: Nate

Công chúng kịch liệt lên án hành vi lái xe liều lĩnh của Myojung. Ảnh: Naver

Theo kết quả kiểm tra sơ bộ, nữ nghệ sĩ được xác định không vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe. Tuy nhiên, cô cho biết: “Tôi điều khiển phương tiện sau khi uống thuốc hỗ trợ giấc ngủ do bác sĩ kê đơn”.

Cú va chạm mạnh đã làm hư hỏng 1 phần cột điện và khiến loạt xe đạp đang dựng trên vỉa hè bị đổ, đồng thời không gây ra thiệt hại về người.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Myojung và đưa nữ diễn viên tới bệnh viện để kiểm tra. Cơ quan điều tra đã gửi yêu cầu giám định lên Viện Khoa học Hình sự Quốc gia Hàn Quốc để xác định chính xác thành phần của loại thuốc mà nữ diễn viên đã sử dụng. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng tích cực điều tra về nguồn gốc của số thuốc nói trên. Dựa trên kết quả có được, cơ quan chức năng sẽ tiến hành làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn tới vụ tai nạn.

Cảnh hát hiện đang tích cực điều tra, làm rõ về tính xác thực của thông tin Myojung đã dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Ảnh: Naver

Myojung sinh năm 1995, là mỹ nhân làng hài ở showbiz xứ kim chi. Cô trở nên nổi tiếng và được khán giả đón nhận nồng nhiệt qua nhiều clip tiểu phẩm hài trên YouTube. Bên cạnh diễn hài, mỹ nhân 9X còn hoạt động với tư cách BJ kiêm người mẫu ở Hàn Quốc.

Myojung sở hữu nhan sắc vô cùng nổi bật và quyến rũ, là nghệ sĩ đa năng ở làng giải trí xứ củ sâm. Ảnh: Instagram cá nhân

Nguồn: TV Daily