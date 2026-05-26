Số ca nhập viện sau khi ăn bánh mì ở Gia Lai tăng lên 75

Ngày 25/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã có báo cáo nhanh vụ nghi ngộ độc thực phẩm, sau khi ăn bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông.

Trước đó, ngày 24/5 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai nhận được thông tin có các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì tại hộ kinh doanh nêu trên.

Theo đó, đơn vị đã phối hợp cùng phòng Văn hóa - Xã hội của phường Quy Nhơn Đông cùng với cán bộ địa phương thu thập, xác minh thông tin.

Cơ sở bánh mì thông báo nghỉ vài ngày.

Qua thu thập thông tin, lúc 17h ngày 22/5, một công ty có đặt mua bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền cho nhân viên tăng ca gồm 28 ổ bánh mì thập cẩm (chả lụa, chả da bao, thịt ba chỉ thưng, pa tê, bơ sốt trứng gà tươi, dưa món, rau ngò) và 18 ổ bánh mì chan nước (không có nhân). Đến 23h cùng ngày có 15 người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy cấp nhiều lần, nôn, buồn nôn, sốt. Sau đó 12 người đi viện và 3 người tự điều trị tại nhà.

Ngoài ra, cũng trong ngày 22/5 theo khai báo của chủ cơ sở đã bán khoảng 200 ổ bánh mì thập cẩm.

Các trường hợp sau khi ăn bánh mì đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai.

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, tính đến 14h ngày 25/5, tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị liên quan đến vụ việc là 75 trường hợp. Trong số đó có bà N.Đ.H.L chủ cơ sở nêu trên.

Đến thời điểm hiện tại sức khỏe của đa số bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng tiêu chảy, nôn, sốt, đau đầu giảm rõ rệt. Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt và ăn uống nhẹ được. Đơn vị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo quy định.

Cũng trong ngày 25/5, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cũng có văn bản gửi các cơ quan, chủ động thu dung, cấp cứu, điều trị người bệnh và triển khai các biện pháp xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại hộ kinh doanh Lâm Huyền.