Chế độ ăn kiêng "No 21 điểm" đang gây sốt: Bà mẹ 3 con U50 áp dụng giảm luôn 5kg và một nửa mỡ thừa cực nhanh, cực nhàn

Không cần tính toán calo đau đầu hay nhịn ăn kham khổ, phương pháp "No 21 điểm" do chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ đang trở thành cơn sốt nhờ tính thực tế và dễ duy trì. Một bà mẹ 3 con, 50 tuổi đã áp dụng thành công, đưa cân nặng về đầu 4 và vóc dáng thon gọn như thời con gái.

Giữa "ma trận" các phương pháp giảm cân hiện nay, việc phải cân đo đong đếm từng gam thức ăn hay tính toán calo chi tiết mỗi ngày khiến không ít người nản lòng và bỏ cuộc chỉ sau vài ngày.

Để giải quyết bài toán này, chuyên gia dinh dưỡng Gao Minmin đã chia sẻ một công thức giảm cân "siêu dễ thở" mang tên "Phương pháp No 21 điểm" . Cốt lõi của phương pháp này vô cùng đơn giản: Tổng mức độ no bụng trong một ngày không được vượt quá 21 điểm . Thay vì ép buộc bản thân vào một chế độ ăn khắc nghiệt, việc kiểm soát cảm giác no và chọn đúng loại thực phẩm sẽ giúp cơ thể tự động kích hoạt cơ chế "gầy tự nhiên".

Phương pháp "No 21 điểm" là gì?

Theo chuyên gia Gao Minmin (tại Trung Quốc), công thức này được cô đúc kết sau nhiều năm tư vấn quản lý cân nặng lâm sàng. Cô nhận ra rằng phần lớn mọi người sẽ quên ngay công thức tính calo phức tạp sau khi được hướng dẫn, dẫn đến việc bỏ cuộc giữa chừng.

Do đó, cô đã tối giản hóa mọi thứ thành một nguyên tắc dễ nhớ: Ăn như thế nào, ăn cái gì và ăn đến trạng thái nào. Việc làm chủ cảm giác no sẽ mang lại hiệu quả bền vững hơn nhiều so với việc ghi nhớ những con số calo khô khan.

Để dễ hình dung, chuyên gia đã quy đổi thói quen ăn uống hàng ngày thành các thang điểm cụ thể. Bạn có thể tự kiểm tra xem mình thuộc nhóm nào dưới đây:

Nhóm "Dạ dày không đáy" (Tổng 50 điểm): Sáng (10) + Trưa (10) + Chiều (10) + Tối (10) + Đêm (10) = 50 điểm. Những người này luôn ăn đến mức căng bụng vào các bữa chính, kèm theo quà chiều và đồ ăn đêm. Cơ thể gần như không bao giờ có cảm giác đói, khiến mỡ thừa tích tụ liên tục.

Nhóm ăn uống bình thường (Tổng 30 điểm): Sáng (5) + Trưa (10) + Chiều (5) + Tối (10) = 30 điểm. Đây là mức ăn phổ biến của đa số mọi người. Dù trông có vẻ hợp lý nhưng lượng ăn quá mức vào bữa trưa, bữa tối kết hợp với trà sữa, đồ ăn vặt đã vô tình khiến năng lượng nạp vào vượt ngưỡng cho phép.

Nhóm giảm cân lý tưởng (Tổng 21 điểm): Sáng (7) + Trưa (7) + Tối (7) = 21 điểm. Mức no 7 phần được định nghĩa là: Vừa đủ no, bụng nhẹ nhàng, không cồn cào nhưng cũng không bị đầy uỷnh . Bạn hoàn toàn có thể linh hoạt điều chỉnh điểm số giữa các bữa (ví dụ: Sáng 5, Trưa 6, Tối 10), miễn là tổng điểm cả ngày chạm mốc 21.

Hành trình lột xác của bà mẹ 3 con: Giảm từ 53kg xuống 48kg

Minh chứng sống cho phương pháp này là một bà mẹ 3 con ở độ tuổi cận kề 50, cao 1m55. Sau khi sinh bé thứ ba, dù đã nỗ lực giảm từ 65kg xuống 55kg nhưng cân nặng của chị bị chững lại ở mức 53-55kg suốt hai năm trời, tỷ lệ mỡ cơ thể chạm ngưỡng báo động là 36%.

Sau khi áp dụng quy tắc "No 21 điểm", chị nghiêm túc duy trì mỗi bữa chỉ ăn no 7 phần. Thay vì kiêng khem cực đoan, nếu quá thèm đồ ngọt, chị cho phép mình ăn đúng "một miếng" để thỏa mãn vị giác rồi dừng lại. Nếu ban ngày có ăn đồ ngọt, chị sẽ chủ động giảm bớt lượng ăn vào bữa tối để cân bằng tổng năng lượng.

Khi thấy đói bụng giữa các hiệp, chị chọn ăn hạt dinh dưỡng hoặc uống nước lọc. Chị cũng thường xuyên thả thêm vài lát trái cây giàu vitamin C vào bình nước để tăng hương vị. Về thực đơn hàng ngày, chị ưu tiên thực phẩm thô (nguyên bản) và các loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp (Low GI) như ổi, cà chua bi.

Thực đơn 3 bữa chuẩn "No 21 điểm" của bà mẹ 3 con:

Sau một thời gian kiên trì, chị đã phá vỡ mức cân nặng bị chững, giảm mượt mà xuống 48kg. Kết hợp thêm các bài tập Pilates, chị xuất sắc cán mốc 45kg, tỷ lệ mỡ cơ thể giảm từ 36% xuống chỉ còn 21%, lấy lại vóc dáng săn chắc, trẻ trung.

3 loại thực phẩm "cứu cánh" khi đói bụng

Nếu mới bắt đầu giảm cân và dễ bị cảm giác đói bủa vây, chuyên gia Gao Minmin gợi ý bạn có thể bổ sung 3 nhóm thực phẩm "vàng" sau:

Trái cây chỉ số GI thấp: Các loại quả như ổi, cà chua bi, kiwi, táo, dâu tây... rất giàu chất xơ và vitamin. Lượng ăn lý tưởng là khoảng bằng một nắm tay hoặc một bát nhỏ, giúp làm đầy dạ dày mà không gây tăng đường huyết đột ngột.

Sữa và các chế phẩm từ sữa: Uống một ly sữa vào buổi sáng hoặc tối. Những người bị chứng bất dung nạp đường lactose có thể thay thế bằng sữa chua không đường để bổ sung protein và tăng cảm giác no.

Hạt dinh dưỡng nguyên vị: Một thìa nhỏ hạt hạnh nhân, hạt óc chó hay hạt điều mỗi ngày sẽ cung cấp chất béo tốt cho cơ thể, giúp kéo dài cảm giác no. Lưu ý chọn loại sấy mộc, không tẩm ướp gia vị, muối đường.

Quy tắc "3 KHÔNG" để duy trì vóc dáng bền vững

Bên cạnh việc kiểm soát lượng ăn, chất lượng thực phẩm cũng quyết định 80% thành bại. Chuyên gia đặc biệt lưu ý thực đơn cần né xa 3 "hung thần" sau:

❌ Không đồ chiên rán: Thực phẩm tẩm bột chiên xù, chiên ngập dầu có lượng calo cao gấp đôi, thậm chí gấp ba so với thông thường.

❌ Hạn chế tối đa đồ ngọt: Đường tinh luyện là nguyên nhân chính gây biến động đường huyết, dẫn đến tích tụ mỡ bụng.

❌ Tránh xa thực phẩm chế biến sẵn: Đồ hộp, xúc xích, thịt xông khói chứa hàm lượng natri và chất béo xấu cao, gây gánh nặng cho quá trình trao đổi chất.

Giảm cân thực chất là một cuộc đua marathon quản lý thói quen lâu dài. Thay vì bỏ đói cơ thể, hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi bản thân: "Bữa này mình đã no mấy phần rồi?" . Khi đưa được mức ăn về quỹ đạo 21 điểm ổn định, cơ thể bạn sẽ tự khắc thiết lập lại trạng thái cân bằng, săn chắc và đặc biệt là không lo bị tăng cân trở lại.