Vào mùa hè, có 5 loại trái cây nhất định phải ăn: Là "vua nhu động ruột"

Với rất nhiều người, mùa hè đến mang theo hai nỗi ám ảnh lớn: một là thời tiết nắng nóng oi bức đến mất ngủ, hai là cảm giác bất lực khi bị "mắc kẹt" trong nhà vệ sinh. Nắng nóng làm mất nước gây khô ruột, kết hợp với thói quen ngồi điều hòa và uống đồ lạnh khiến hệ tiêu hóa trì trệ, làm suy giảm các làn sóng co bóp nhịp nhàng của nhu động ruột.

Khi nhu động ruột giảm tần suất, chất thải di chuyển chậm và ứ đọng tại đại tràng, bị niêm mạc ruột hút cạn nước dẫn đến phân khô cứng và gây táo bón kéo dài. Không dừng lại ở đó, nhu động ruột kém còn làm thức ăn lên men thối rữa, khiến độc tố tái hấp thu ngược vào máu gây mụn bọc sần sùi, đầy hơi phình bụng, đồng thời đánh sập hệ miễn dịch và giảm serotonin khiến tinh thần uể oải, cáu gắt.

Ảnh minh họa

Thay vì lạm dụng thuốc nhuận tràng, bổ sung 5 loại trái cây dưới đây là giải pháp tự nhiên tốt nhất để kích hoạt lại bộ máy thải độc này:

1. Mận khô

Nếu phải tìm ra một cái tên đứng đầu trong việc kích thích nhu động ruột thì đó chắc chắn là mận khô. Loại quả này sở hữu hàm lượng sorbitol tự nhiên vượt trội. Chất này hoạt động giống như một miếng bọt biển, không bị ruột hấp thụ mà hút nước từ cơ thể vào lòng ruột, làm cho phân mềm, ẩm và kích thích các cơ trơn của ruột co bóp liên tục.

Không chỉ cứu cánh cho đường ruột, mận còn rất giàu kali và magie. Vào mùa hè, khi bạn đổ mồ hôi quá nhiều dẫn đến mất muối khoáng gây uể oải, chuột rút và mệt mỏi cơ bắp, việc ăn mận sẽ giúp bù đắp điện giải nhanh chóng, hạ hỏa cho cơ thể và bảo vệ hệ tim mạch ổn định dưới thời tiết nắng nóng.

2. Thanh long đỏ

Bí quyết thúc đẩy nhu động ruột của quả thanh long nằm ở những hạt nhỏ màu đen xếp dày đặc bên trong thịt quả. Những hạt này là chất xơ không hòa tan điển hình, hoạt động như những chiếc bàn chải nhỏ cọ xát và kích thích cơ học vào thành ruột, ép các cơ đại tràng phải "thức dậy" và hoạt động để tống đẩy chất thải ra ngoài. Thanh long đỏ hiệu quả hơn thanh long trắng nhờ chứa lượng chất xơ hòa tan cao hơn.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, sắc đỏ đậm của thanh long là minh chứng cho hàm lượng betalain và flavonoid cực cao. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Ăn thanh long đỏ vào mùa hè giúp trung hòa các gốc tự do hình thành do tia UV từ ánh nắng mặt trời, từ đó bảo vệ cấu trúc collagen, nuôi dưỡng làn da sáng khỏe và ngăn ngừa sạm nám từ sâu bên trong.

3. Quả kiwi

Kiwi được mệnh danh là bậc thầy thúc đẩy nhu động ruột nhờ sở hữu loại protease đặc biệt mang tên actinidin. Kháng chất này có khả năng phân giải nhanh chóng các protein khó tiêu, hỗ trợ đắc lực cho dạ dày và ruột trong mùa hè, cũng là thời điểm hệ tiêu hóa thường xuyên bị quá tải do đồ ăn dầu mỡ hoặc nước đá lạnh. Lượng pectin và cellulose dồi dào trong kiwi giúp kết dính các chất thải và tạo độ mượt cho lòng ruột.

Một quả kiwi có thể đáp ứng đủ lượng Vitamin C cần thiết cho cả ngày. Loại vitamin này không chỉ giúp da căng mịn mà còn là "tấm lá chắn" nâng cấp hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp bạn tránh được các đợt cảm cúm, viêm họng do thói quen thay đổi nhiệt độ đột ngột khi ra vào phòng điều hòa.

4. Chuối chín kỹ

Chuối chỉ thực sự có lợi cho nhu động ruột khi vỏ đã ngả vàng và xuất hiện các đốm đen (chuối chín già). Lúc này, chuối rất giàu chất xơ hòa tan và oligosaccharide. Chúng đóng vai trò là prebiotic, là nguồn thức ăn cao cấp giúp các lợi khuẩn trong đường ruột phát triển mạnh mẽ, từ đó tự động tối ưu hóa tần suất co bóp của nhu động ruột.

Chuối cũng là trái cây rất tốt cho mùa hè. Thời tiết oi bức rất dễ kích thích các cơn bực bội, khó chịu. Chuối chứa hàm lượng cao tryptophan, chất khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành serotonin giúp làm dịu hệ thần kinh, giải tỏa căng thẳng và đem lại giấc ngủ ngon hơn vào những đêm hè nóng nực.

Ảnh minh họa

5. Quả lê

Quả lê có hàm lượng nước vượt trội trên 85% kết hợp cùng chất xơ không hòa tan (các hạt mịn li ti trong thịt quả). Khi ruột bị khô do cơ thể mất nước vào mùa hè, lòng ruột sẽ giống như lòng sông nứt nẻ khiến chất thải bị tắc nghẽn. Lúc này, nước và chất xơ từ quả lê đổ vào sẽ giống như dòng nước lũ làm khơi thông đường ruột, giúp việc đào thải diễn ra vô cùng nhẹ nhàng.

Theo y học cổ truyền, quả lê có tính mát, có công dụng thanh nhiệt, sinh tân dịch cực tốt. Ngồi điều hòa lâu mùa hè dễ bị khô họng, khát nước, ăn một quả lê (giữ lại vỏ vì vỏ lê chứa lượng chất xơ và dinh dưỡng cô đặc nhất) giúp cơ thể bù nước tức thì, làm dịu cổ họng và tiêu trừ hỏa khí tích tụ trong người.

Lưu ý khi ăn trái cây để kích thích nhu động ruột tốt nhất Để 5 loại trái cây này phát huy tối đa công dụng kích thích nhu động ruột, bạn nên ăn vào trước hoặc giữa các bữa ăn khi bụng đói để chất xơ và nước di chuyển đến ruột nhanh hơn, đồng thời nên ăn luân phiên mỗi ngày giúp hệ vi sinh tiếp cận đa dạng dưỡng chất. Đặc biệt, hãy ưu tiên ăn trái cây tươi nguyên miếng thay vì ép nước hay xay sinh tố để bảo toàn trọn vẹn lớp chất xơ chất lượng cao. Cần nhớ bắt buộc uống nhiều nước ấm vì chất xơ rất cần nước để trương nở và làm mềm phân, tránh nguy cơ gây tắc nghẽn nghiêm trọng hơn khi cơ thể thiếu nước.

Nguồn và ảnh: QQ, Eating Well, MSN