MXH rộ trend chứng minh âm tính, tôi lại nhận kết quả dương tính với COVID: Những triệu chứng tưởng quen mà lạ

Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt thông tin liên quan đến các chuyên án lớn của lực lượng Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM. Cùng với những đồn đoán lan truyền trên MXH, một số nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Tuấn Hưng cũng chủ động công khai kết quả xét nghiệm ma túy hoặc tự quay clip test tại nhà để lên tiếng trước các thông tin thất thiệt.

Ca sĩ Tuấn Hung, Duy Mạnh công bố kết quả tự test ma tuý tại nhà

Từ những bài đăng ban đầu, mạng xã hội nhanh chóng xuất hiện nhiều bình luận mang tính trêu đùa. Không ít người hài hước nói rằng, đây có thể sẽ trở thành một “trend mùa hè”, khi ai cũng giơ que test lên camera để chứng minh mình “âm tính”.

Tôi cũng chỉ lướt qua câu chuyện ấy như một người dùng mạng xã hội bình thường, xem đó như một câu chuyện gây chú ý trên newsfeed.

Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi lại cầm trên tay một chiếc que test theo cách không ngờ tới. Chỉ khác ở chỗ, trong khi nhiều người đùa vui về những kết quả “âm tính” trên mạng xã hội, que test của tôi lại hiện 2 vạch, kết quả dương tính với COVID.

Mọi chuyện bắt đầu từ những triệu chứng rất quen thuộc khi cơ thể hơi sốt, cổ họng rát nhẹ, đau mỏi người, cảm giác uể oải như bị cảm cúm. Đây là những dấu hiệu phổ biến đến mức nhiều người thường cho rằng chỉ là cảm lạnh thông thường hoặc cơ thể xuống sức khi thời tiết thay đổi.

Tôi cũng nghĩ như vậy. Các biểu hiện không quá nghiêm trọng, không sốt cao liên tục, không mất vị giác, không khó thở và cũng không có những dấu hiệu từng được coi là điển hình của COVID trong giai đoạn đầu dịch bệnh.

Với suy nghĩ chỉ bị cảm cúm thông thường, tôi ra hiệu thuốc để mua thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, sau khi nghe mô tả tình trạng, dược sĩ lại gợi ý sử dụng một bộ test nhanh tích hợp nhiều loại virus đường hô hấp với lời giải thích rằng các triệu chứng hiện nay rất dễ nhầm lẫn.

Bộ test này có thể phát hiện cùng lúc cúm A, cúm B, Adenovirus, RSV và COVID-19 những tác nhân phổ biến gây bệnh đường hô hấp, đặc biệt trong thời điểm giao mùa. Với biểu hiện đang gặp phải, tôi vẫn cho rằng khả năng cao mình chỉ mắc cúm mùa, bởi các triệu chứng gần như không có nhiều khác biệt.

Tôi làm test chủ yếu để kiểm tra cho yên tâm. Nhưng chỉ vài phút sau, kết quả hiện lên rõ ràng với 2 vạch, dương tính với COVID.

Kết quả test nhanh khiến tôi ngỡ ngàng

Điều đáng chú ý là kết quả này hoàn toàn không tương ứng với những gì nhiều người vẫn hình dung về COVID. Không có biểu hiện nặng, không có dấu hiệu đặc trưng quá rõ rệt, mà chỉ là sốt nhẹ, đau họng, đau nhức cơ thể và mệt mỏi, những triệu chứng rất dễ bị nhầm với cúm mùa hoặc cảm cúm thông thường.

Thực tế, đây cũng là điểm khiến COVID hiện nay dễ bị bỏ qua. Khác với giai đoạn đầu đại dịch, phần lớn ca mắc gần đây có biểu hiện nhẹ hơn.

Người bệnh thường gặp các triệu chứng như sốt nhẹ, đau họng, ho, nghẹt mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, đôi khi kèm rối loạn tiêu hóa nhẹ. Một số dấu hiệu từng được coi là đặc trưng như mất vị giác hoặc mất khứu giác cũng không còn xuất hiện phổ biến như trước.

Chính vì vậy, không ít người dễ nhầm COVID với cúm mùa hoặc cảm cúm thông thường. Họ tự mua thuốc điều trị triệu chứng tại nhà và chỉ nghĩ đơn giản rằng cơ thể đang “trái gió trở trời”, cho đến khi kiểm tra mới phát hiện nguyên nhân thực sự.

Theo khuyến cáo, với các ca mắc nhẹ, việc điều trị hiện nay chủ yếu là chăm sóc tại nhà. Người bệnh cần nghỉ ngơi, uống đủ nước, bổ sung dinh dưỡng, sử dụng thuốc hạ sốt hoặc thuốc giảm triệu chứng theo hướng dẫn, đồng thời theo dõi các dấu hiệu bất thường như sốt cao kéo dài, khó thở, tức ngực hoặc tình trạng mệt nặng hơn.

COVID hiện không còn là nỗi lo như những ngày cao điểm của đại dịch, nhưng điều đó không có nghĩa virus đã biến mất. Bệnh vẫn tiếp tục lưu hành trong cộng đồng, chỉ khác ở chỗ triệu chứng có thể nhẹ hơn và dễ bị nhầm lẫn hơn trước.

Trong trường hợp của tôi, sau khi xác định đúng nguyên nhân, việc điều trị cũng được điều chỉnh theo triệu chứng. Sau khoảng hai ngày nghỉ ngơi và dùng thuốc, cơn sốt giảm, cơ thể bớt mệt, các biểu hiện toàn thân gần như thuyên giảm, chỉ còn cảm giác đau họng nhẹ.

Câu chuyện này cho thấy một thực tế khá rõ về COVID ở thời điểm hiện tại có thể không còn biểu hiện dữ dội như trước, nhưng vẫn xuất hiện dưới dạng những triệu chứng rất quen thuộc, dễ khiến người bệnh chủ quan nếu chỉ dựa vào cảm giác thông thường. Chính sự “giống cảm cúm” ấy đôi khi lại là lý do khiến nhiều người bỏ qua việc kiểm tra và nhận biết bệnh muộn hơn.