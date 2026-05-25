Giữa đỉnh điểm nắng nóng: Học Tăng Thanh Hà uống loại trà "cứu" collagen, chống nắng, chống già cho da cực đỉnh

Những ngày qua, nền nhiệt độ chạm ngưỡng đỉnh điểm khiến không chỉ cơ thể mệt mỏi mà làn da cũng gánh chịu áp lực nặng nề. Tia UV gay gắt kết hợp với cái nóng hầm hập không chỉ làm da sạm đi nhanh chóng mà còn "âm thầm" bẻ gãy các sợi collagen, đẩy nhanh tốc độ lão hóa.

Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến nhiều chị em đang ráo riết tìm kiếm giải pháp giải nhiệt và bảo vệ da từ bên trong. Nếu vậy, hãy học "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà uống một thức uống vô cùng quen thuộc nhưng sở hữu công năng dưỡng nhan cực kỳ đáng nể. Đó là t rà bụp giấm (Atiso đỏ) .

Nổi tiếng là người có lối sống lành mạnh và sở hữu làn da mộc mạc, căng bóng dù đã ngấp nghé ngưỡng tuần tứ tuần, Tăng Thanh Hà luôn ưu tiên các loại thực phẩm, thức uống thuần tự nhiên. Trên trang cá nhân của mình, người đẹp không ít lần chia sẻ hình ảnh ly trà bụp giấm đỏ rực, mát lạnh đi kèm với các loại trái cây tươi.

Không phải ngẫu nhiên mà nàng ngọc nữ lại ưu ái loại trà có vị chua thanh, dịu mát này giữa những ngày hè oi bức. Trà bụp giấm từ lâu đã được xem là "liều thuốc giải nhiệt" tự nhiên tuyệt vời, giúp kích thích tiêu hóa, hạ nhiệt cơ thể cấp tốc và bù đắp lượng nước tổn hao do bài tiết mồ hôi.

Thức uống thanh mát mùa nắng nóng - "Vũ khí" bảo vệ collagen và chống nắng nội sinh cho làn da

Dưới góc nhìn khoa học, việc uống trà bụp giấm khi thời tiết nắng nóng mang lại những lợi ích vượt trội cho cấu trúc da như sau:

"Lá chắn" bảo vệ Collagen: Ánh nắng mặt trời kích thích các gốc tự do hoạt động mạnh, phá hủy cấu trúc collagen khiến da chảy xệ và hình thành nếp nhăn. Bụp giấm lại chứa hàm lượng Anthocyanin và Vitamin C khổng lồ. Đây là bộ đôi chất chống oxy hóa cực mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do, ngăn chặn quá trình sụt giảm collagen và kích thích cơ thể tái tạo tế bào da mới.

Hỗ trợ chống nắng từ bên trong: Các hợp chất thực vật trong loại hoa này giúp tăng cường sức đề kháng của biểu bì, làm giảm mức độ nhạy cảm của da khi tiếp xúc với tia cực tím, hạn chế tối đa tình trạng da bị bỏng rát, đỏ ửng hay tăng sắc tố (sạm nám).

Thải độc, ngừa mụn đón hè: Thời tiết oi bức khiến tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, dễ gây bít tắc lỗ chân lông. Với tính mát và khả năng hỗ trợ thải độc gan, trà bụp giấm giúp thanh lọc cơ thể, giảm thiểu tình trạng mụn nhọt, phát ban do "nóng trong người".

Cách pha trà bụp giấm chuẩn vị, giữ trọn dưỡng chất

Để có một ly nước thanh mát, đẹp da đúng chuẩn như Tăng Thanh Hà, bạn có thể thực hiện theo cách vô cùng đơn giản sau:

Chuẩn bị: 3–5 đài hoa bụp giấm khô (đã rửa sạch bụi bẩn).

Hãm trà: Cho hoa vào bình, rót khoảng 200ml nước sôi và hãm trong 10-15 phút để hoa tiết ra màu đỏ thẫm và vị chua đặc trưng.

Biến tấu giải nhiệt: Để dễ uống hơn, bạn có thể pha thêm một chút mật ong nguyên chất hoặc đường phèn organic. Muốn tăng hương vị tươi mát, hãy thả thêm vài lát chanh, cam hoặc lá bạc hà tươi, sau đó thêm đá viên là đã có ngay một thức uống "chống già" hoàn hảo.

Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm này, thay vì các loại nước ngọt có gas hay trà sữa nhiều đường dễ gây tăng cân và lão hóa nhanh, hãy thử chiều chuộng làn da bằng một ly trà bụp giấm mát lạnh theo phong cách của Tăng Thanh Hà nhé!

Tuy nhiên, chị em cần lưu ý rằng không nên lạm dụng trà bụp giấm thay thế nước uống hàng ngày. Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên dùng.