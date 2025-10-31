Singapore triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn hoạt động tại Campuchia

Ng Wei Liang (trái) - công dân Singapore - bị cáo buộc cầm đầu một băng nhóm điều hành đường dây lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia (Ảnh: Cảnh sát Singapore)

Theo cơ quan chức năng, nhóm tội phạm này do hai anh em ruột người Singapore - Ng Wei Liang (32 tuổi) và Ng Wei Kang (33 tuổi) - cùng một người em họ chỉ huy.

Wei Liang được cho là kẻ cầm đầu, thiết lập mạng lưới hoạt động từ năm 2024 với sự tham gia của bạn gái Christy Neo Wei En (29 tuổi) và người em họ Lester Ng Jing Hai (29 tuổi), người giữ vai trò điều hành cấp cao. Cả ba cùng 12 đồng phạm khác, trong đó có 2 người Malaysia và 1 phụ nữ Philippines, đã bị buộc tội theo Đạo luật Chống tội phạm có tổ chức và bị từ chối cho tại ngoại do nguy cơ thông đồng.

Theo SPF, nhóm này là một tổ chức lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ, chuyên gọi điện giả danh nhân viên ngân hàng hoặc cảnh sát Singapore nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Cụ thể, các đối tượng ban đầu đóng vai nhân viên ngân hàng để tạo lòng tin, sau đó chuyển cuộc gọi cho một "quan chức" giả - thường là cảnh sát hoặc đại diện Cơ quan Tiền tệ Singapore - người sẽ thuyết phục nạn nhân rằng tài khoản của họ "đang bị điều tra" và yêu cầu chuyển tiền sang tài khoản do nhóm kiểm soát để "phục vụ điều tra".

Tính đến nay, 27 công dân Singapore và 7 người Malaysia đã bị phát lệnh truy nã quốc tế do liên quan đến đường dây lừa đảo này. SPF đang phối hợp với Interpol và các cơ quan an ninh khu vực để truy bắt.

Nhiều nghi phạm trong số này từng có tiền án, tiền sự tại Singapore, trong đó có các vụ liên quan đến mại dâm, cướp có vũ trang và vi phạm quy định phòng dịch COVID-19. Một số người từng là học sinh trường danh tiếng, thậm chí có người từng thi đấu thể thao ở cấp quốc gia.

Chiến dịch truy quét quy mô lớn được cảnh sát Singapore và Campuchia tiến hành đồng loạt vào ngày 9/9, đã triệt phá nhiều địa điểm hoạt động của băng nhóm này tại Phnom Penh, chấm dứt chuỗi 438 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại ước tính hơn 41 triệu SGD.

Giới chức Singapore cảnh báo người dân không nên tin tưởng bất kỳ cá nhân nào tự xưng là quan chức hay đại diện cơ quan nhà nước qua điện thoại, đồng thời khuyến nghị xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch tài chính nào.