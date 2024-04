Show truyền hình gây tranh cãi vì phủ nhận công sức của BTS với HYBE

Mới đây, MBC và chương trình phát sóng hàng tuần Hang Out With Yoo khiến fan Kpop bất bình khi phủ nhận công sức của BTS với HYBE. Cụ thể, trong đoạn trailer giới thiệu tập mới của Hang Out With Yoo có sự tham gia của nhóm nhỏ SEVENTEEN - BSS, chương trình đã chú thích: "Tòa nhà mới của HYBE được xây nhờ công SEVENTEEN". Dòng mô tả này ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của các Army và dấy lên tranh cãi gay gắt trên các nền tảng.

Dòng chú thích này vấp phải sự phản đối dữ dội của netizen là vì hoàn toàn sai sự thật. Với HYBE, BTS là nhóm nhạc chủ lực, đưa công ty từ hoàn cảnh nợ nần trở thành tập đoàn giải trí lớn mạnh như hiện tại. Vai trò của BTS với HYBE được coi như là "xương sống" không thể thay thế.

Thành công toàn cầu của 7 chàng trai "chống đạn thiếu niên đoàn" giúp HYBE thu về lợi nhuận khổng lồ, từ đó thu mua loạt công ty giải trí vừa và nhỏ. Trong đó có cả Pledis Entertainment - công ty chủ quản của SEVENTEEN. Thương vụ thu mua năm 2020 đã đưa SEVENTEEN về dưới trướng HYBE, từ đây có thêm nhiều điều kiện đầu tư và phát triển sự nghiệp.

Sau khi BTS nhập ngũ, HYBE làm mọi cách để "giảm sự phụ thuộc". Nhưng trong báo cáo tài chính năm qua, lợi nhuận mà 7 chàng trai "cá kiếm" từ các sản phẩm đã phát hành và loạt dự án, tour solo của các thành viên vẫn chiếm phần lớn. SEVENTEEN cũng là một trong những nghệ sĩ chủ lực của 2023 nhờ doanh thu kỷ lục từ 16,2 triệu album bán ra và chạy tour châu Á Follow.

Đóng góp của nghệ sĩ nên được ghi nhận như thành tựu chung của tập đoàn. Việc MBC chú thích show "Toà nhà mới của HYBE được xây bởi SEVENTEEN" đã mang đến thị phi không đáng có. Trên MXH, các Army đang đẩy trending đòi lại công bằng cho BTS và yêu cầu phía nhà đài đưa ra phương án xử lý.

Bên cạnh đó, fandom SEVENTEEN cũng phản đối cách quảng bá show ồn ào của Hang Out With Yoo. Sắp tới, SEVENTEEN sẽ ra mắt album đặc biệt 17 Is Right Here vào ngày 29/4. Người hâm mộ lo ngại sự việc ồn ào xảy ra ngay trước thềm comeback của nhóm mang đến hiệu ứng tiêu cực vô lý.