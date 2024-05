SEVENTEEN giữ vững vị thế trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ hai tuần liên tiếp

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Billboard, album của SEVENTEN mang tên 17 is right here đã đứng ở vị trí thứ 69 trên bảng xếp hạng danh giá Billboard 200. Đây là một thành tựu đáng chú ý, nhất là khi album này từng đạt đỉnh ở vị trí thứ 5 trên cùng bảng xếp hạng.

(Ảnh: Theo Target)

Thành công của SEVENTEEN không chỉ dừng lại ở bảng xếp hạng chính. Album 17 is right here cũng duy trì sự thống trị của mình trên các bảng xếp hạng khác có thể kể đến như: Giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Album Thế giới trong hai tuần liên tiếp và xếp thứ 4 trên cả hai bảng xếp hạng Top Doanh thu Album và Top Doanh thu Album Hiện tại.

(Ảnh được chụp trong MV của Seventeen)

Hơn nữa, ca khúc chủ đề Maestro đã giữ vững trí thứ 93 trên bảng xếp hạng Toàn cầu 200 và xếp thứ 45 trên bảng xếp hạng Toàn cầu (trừ Mỹ) trong 3 tuần liên tiếp. Những thành tựu này đã đưa SEVENTEEN lên vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng Nghệ sĩ 100, nhấn mạnh tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của họ cả trong doanh số album và các nền tảng stream nhạc trực tuyến như: MelOn, Bugs, Flo, và YouTube Music.