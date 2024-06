Còn nhớ cách đây khoảng 20 năm, cơn sốt phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) đổ bộ đã giúp dàn diễn viên một bước thành sao, có thể kể đến như Minh Đạo, Trần Kiều Ân, Dương Thừa Lâm, Hạ Quân Tường, Vương Tâm Lăng... Thời điểm đó, xu hướng đóng phim xong lấn sân sang ca sĩ cũng rất được ưa chuộng, thậm chí có những người đã biến "nghề tay trái" này trở thành nghề chính cho đến hiện tại.

Trần Kiều Ân (sinh năm 1979) nổi lên từ bộ phim Hoàng Tử Ếch năm 2005. Trong phim, cô đóng vai nàng "Lọ Lem" Diệp Thiên Du có mối tình đầy lãng mạn với chàng công tử nhà giàu Đơn Quân Hạo do Minh Đạo đóng. Bộ phim đạt rating kỉ lục khiến tên tuổi của nữ diễn viên và các bạn diễn từ vô danh đến lan rộng ra khắp Trung Quốc đại lục. Sau đó, Trần Kiều Ân cùng Minh Đạo trở thành cặp đôi màn ảnh được yêu thích, tái hợp trong nhiều bộ phim sau đó.

Trần Kiều Ân nổi lên nhờ bộ phim Hoàng Tử Ếch

Nữ diễn viên kết hợp với Minh Đạo trong nhiều dự án sau đó

Ít ai biết, Trần Kiều Ân cũng từng là thành viên của 1 nhóm nhạc nữ mang tên 7 Flowers được được thành lập vào năm 2004. Ban đầu, 7 Flowers bao gồm các thành viên: Khâu Vĩ Phân, Châu Lịch Sầm, Vương Vũ Tiệp, Trần Kiều Ân, Triệu Hồng Kiều, Khuất Mân Khiết và Lại Vy Như. Sau đó, nhóm chỉ còn lại 4 thành viên và họ nổi nhanh như cồn khi tham gia phim Hoàng tử Ếch .

7 Flowers hát nhạc phim Hoàng Tử Ếch

Dù đã tan rã nhưng 7 Flowers vẫn thân thiết

Đội hình 4 thành viên nổi lên sau phim Hoàng Tử Ếch

Các ca khúc của 7 Flowers thường được sử dụng làm nhạc nền cho một số bộ phim truyền hình nổi tiếng, như Vũ Vương , Yêu Phải Nàng Thiên Kim và Hoàng Tử Ếch . Trần Kiều Ân còn đồng thời là người đồng sáng tác các ca khúc như My Dear Friend và Say You Love Me . Năm 2005, album 7 Flowers tiêu thụ hơn 40.000 bản. Đến năm 2010, nhóm chỉ còn hai thành viên là Triệu Hồng Kiều và Vy Như.

Không đứng ngoài quy luật "sớm nở tối tàn", 7 Flowers nhanh chóng tan rã khi các thành viên đều tìm được lối đi riêng. Trong đó, nổi bật nhất phải kể đến Trần Kiều Ân. Sau khi cơn sốt phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) dần nguội lạnh, nữ diễn viên sang đại lục để phát triển sự nghiệp. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với vai diễn Đông Phương Bất Bại trong bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ (2013), Độc Cô Hoàng Hậu (2019)... gần đây, nữ diễn viên tiếp tục tạo ấn tượng với vai diễn trong Mặc Vũ Dân Gian . Ở độ tuổi 45, Trần Kiều Ân vẫn được mệnh danh là "thánh hack tuổi" cực đỉnh của làng giải trí bởi nhan sắc bị thời gian bỏ quên.

Trần Kiều Ân thành công ở thị trường đại lục

Sau khi kết hôn với Alan Tằng Vỹ Xương vào năm 2022, Trần Kiều Ân đã thông báo tạm dừng sự nghiệp diễn xuất. Alan Tăng Vỹ Xương kém Trần Kiều Ân 9 tuổi, là phú nhị đại (thế hệ giàu thứ hai) tại Malaysia. Anh có khối gia sản lớn với biệt thự rộng lớn, máy bay riêng, bộ sưu tập siêu xe. Cha mẹ của Alan Tăng Vỹ Xương đều là doanh nhân nổi tiếng và sở hữu nhiều công ty, với khối tài sản lên đến hàng triệu USD.

Cô được mệnh danh là "thánh hack tuổi" của showbiz