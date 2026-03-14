Sau tuổi 40 bạn đã chọn đúng bàn chải đánh răng chưa? Bác sĩ chỉ thêm một bước để bảo vệ răng miệng, tránh rụng răng

Chăm sóc răng miệng là một phần quan trọng của vệ sinh cá nhân. Nếu lơ là việc làm sạch hằng ngày, không chỉ dễ bị sâu răng mà còn có thể khiến bệnh nha chu âm thầm xuất hiện. Tuy nhiên khi bước vào siêu thị hay cửa hàng, nhiều người thường choáng ngợp trước vô số loại bàn chải và kem đánh răng khác nhau, từ hình dạng lông bàn chải đến công dụng quảng cáo.

Một buổi sáng, chị Thu (42 tuổi, Hà Nội) giật mình khi phát hiện chân răng của mình thường xuyên chảy máu mỗi lần đánh răng. Trước đó, chị vẫn nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường vì “đánh răng mạnh quá”. Tuy nhiên sau khi đi khám nha khoa, chị mới biết mình đã bắt đầu có dấu hiệu viêm nha chu giai đoạn sớm.

Điều khiến chị bất ngờ là suốt nhiều năm qua, chị vẫn duy trì thói quen chăm sóc răng miệng giống hệt khi còn trẻ: dùng một loại bàn chải quen thuộc, đánh răng ngày hai lần và gần như không dùng chỉ nha khoa.

Các chuyên gia nha khoa cho biết, đây là tình trạng rất phổ biến. Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đánh răng đều đặn là đủ, nhưng thực tế cách chăm sóc răng miệng cần thay đổi theo từng độ tuổi. Nếu không điều chỉnh kịp thời, nguy cơ bệnh nha chu và rụng răng sẽ tăng lên đáng kể khi bước sang tuổi trung niên.

Theo một bác sĩ nha khoa Nhật Bản, các dụng cụ chăm sóc răng miệng không nên dùng "một loại suốt đời". Khi tuổi tác thay đổi, cách chăm sóc và loại bàn chải phù hợp cũng cần điều chỉnh, đặc biệt từ độ tuổi 30-40 trở đi càng phải chú ý hơn.

Vi khuẩn trong miệng có thể gây ra nhiều vấn đề răng miệng

Trong khoang miệng con người tồn tại rất nhiều loại vi khuẩn, trong đó có cả vi khuẩn gây bệnh nha chu. Những vi khuẩn này bám trên bề mặt răng và tạo thành một lớp "màng sinh học", thường được gọi là mảng bám răng.

Khi mảng bám tích tụ dần, các chất chuyển hóa do vi khuẩn tiết ra có thể kích thích nướu, gây viêm nướu và nhiều vấn đề răng miệng khác.

Bệnh nha chu đặc biệt phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Theo khảo sát của cơ quan y tế Đài Loan (Trung Quốc), hơn 90% người trên 40 tuổi có dấu hiệu bệnh nha chu ở các mức độ khác nhau, và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến người trên 35 tuổi bị mất răng.

Ngoài ra, sâu răng cũng là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Khi vi khuẩn phá vỡ lớp men răng, chúng có thể xâm nhập sâu vào bên trong, làm tổn thương cấu trúc răng và gây nhiễm trùng.

Tuy nhiên theo bác sĩ nha khoa Miyamoto Hideo, khi răng mới mọc thì bề mặt còn khá yếu nên dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi con người khoảng 18-20 tuổi, răng dần trở nên cứng chắc hơn, vì vậy nguy cơ sâu răng cũng giảm phần nào.

Từ góc nhìn này, cách chăm sóc răng miệng nên thay đổi theo từng giai đoạn tuổi tác.

Người ở độ tuổi 20: Ưu tiên phòng sâu răng

Ở độ tuổi 20, mục tiêu chính của việc chăm sóc răng miệng là ngăn ngừa sâu răng.

Các chuyên gia khuyến nghị:

Ưu tiên chọn các sản phẩm làm sạch răng có tác dụng kháng khuẩn

Chọn sản phẩm giúp tăng cường men răng và ngà răng

Về bàn chải đánh răng, nên chọn loại lông bàn chải phẳng, được mài tròn ở đầu lông, giúp làm sạch bề mặt răng hiệu quả hơn và hỗ trợ phòng sâu răng.

Đối với kem đánh răng, nên sử dụng loại có chứa fluoride, với nồng độ phù hợp cho người lớn hoặc trẻ em. Ngoài ra có thể dùng thêm nước súc miệng chứa CPC (Cetylpyridinium Chloride) để hỗ trợ ức chế vi khuẩn trong miệng.

Người ở độ tuổi 30: Bắt đầu chú ý đến nguy cơ bệnh nha chu

Bệnh nha chu mạn tính thường xuất hiện ở người trên 35 tuổi. Các bệnh như viêm nướu hay viêm nha chu đều cần đặc biệt chú ý. Nếu khi đánh răng thấy có dấu hiệu chảy máu nướu, cần cảnh giác.

Chuyên gia khuyến nghị cách chăm sóc răng miệng ở độ tuổi 30 như sau:

Buổi sáng dùng bàn chải lông tròn để làm sạch bề mặt răng

Buổi tối dùng bàn chải có đầu lông mảnh và nhọn

Loại lông bàn chải mảnh giúp dễ dàng làm sạch viền nướu và kẽ răng, từ đó giảm nguy cơ bệnh nha chu.

Ngoài ra, vi khuẩn gây bệnh nha chu thường ẩn trong mảng bám. Khi mảng bám tích tụ và tiết ra độc tố, chúng có thể gây viêm nướu, viêm nha chu và hôi miệng.

Để kiểm soát mảng bám hiệu quả, nên sử dụng kem đánh răng hoặc nước súc miệng chứa IPMP (Isopropyl Methylphenol) - hoạt chất có thể thâm nhập vào mảng bám và tiêu diệt vi khuẩn.

Sau tuổi 40: Chăm sóc nha chu trở thành trọng tâm

Khi bước sang tuổi 40, dù đã có triệu chứng hay chưa, việc phòng ngừa bệnh nha chu vẫn phải được coi là trọng tâm trong chăm sóc răng miệng.

Ngoài các biện pháp đã áp dụng từ độ tuổi 30, buổi tối nên bắt buộc dùng chỉ nha khoa hoặc bàn chải kẽ răng để làm sạch các khoảng trống giữa răng.

Theo bác sĩ nha khoa Yao Yi-yin (Bệnh viện Bộ Y tế Đài Nam, Đài Loan, Trung Quốc), chỉ nha khoa có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh nha chu. Khi sử dụng, nên để sợi chỉ ôm sát răng theo hình chữ "C", sau đó nhẹ nhàng trượt xuống kẽ răng để làm sạch mảng bám.

Trong tuần đầu tiên sử dụng chỉ nha khoa, nướu có thể bị chảy máu hoặc hơi đau. Tuy nhiên nếu tiếp tục duy trì làm sạch đúng cách, tình trạng này sẽ dần cải thiện và nướu cũng khỏe mạnh hơn.

Nếu đã xuất hiện dấu hiệu bệnh nha chu, nha sĩ khuyên nên sử dụng kem đánh răng có độ mài mòn thấp, vì nướu của người mắc bệnh nha chu thường đã bị co lại và trở nên nhạy cảm, dễ bị tổn thương bởi các hạt mài trong kem đánh răng.