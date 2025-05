Đúng 8 giờ 18 phút sáng 13/5, siêu concert K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 chính thức tung poster, xác nhận G-Dragon sẽ đến biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 21/6 tới đây. Thông tin chưa kịp nguội, K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 tiếp tục “thả xích” cái tên thứ 2 - CL. Bộ đôi leader quyền lực nhất Kpop sẽ đến Hà Nội hội ngộ fan Việt. MXH lập tức nổi bão.

Toàn bộ line-up của siêu concert nóng nhất hè này - VPBank K-Star Spark chính thức lộ diện

Sáng 14/5, K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 tung toàn bộ line-up nghệ sĩ sẽ biểu diễn tại siêu concert. Ngoài G-Dragon và CL, những cái tên còn lại gồm DPR IAN, TEMPEST và tripleS.

Với quy mô chưa từng có, K-Star Spark in Vietnam Mega Concert 2025 trở thành sự kiện âm nhạc thu hút thảo luận nhất thời gian này. Chỉ riêng việc G-Dragon xác nhận trở lại Việt Nam sau 13 năm đã đủ khiến làng nhạc chao đảo.

Biểu tượng toàn cầu và là thủ lĩnh của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG, G-Dragon là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất đến ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Không chỉ nổi bật với âm nhạc độc đáo, G-Dragon còn được xem là biểu tượng văn hóa toàn cầu nhờ tài năng sáng tác, khả năng trình diễn và gu thời trang tiên phong. Việc anh trở lại sân khấu quốc tế tại Việt Nam lần này đánh dấu một cột mốc vô cùng quan trọng và được người hâm mộ trên toàn thế giới háo hức chờ đợi.

Trưởng nhóm 2NE1 là một trong những nữ nghệ sĩ tiên phong phá bỏ giới hạn Kpop

Trong khi đó, CL chính là biểu tượng gen 2. Trưởng nhóm 2NE1 là một trong những nữ nghệ sĩ tiên phong phá bỏ giới hạn Kpop. Với cá tính mạnh mẽ, phong cách biểu diễn sắc sảo cùng chất nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân, CL đã khẳng định tên tuổi không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên các sân khấu lớn quốc tế như Coachella. Đây là lần thứ 2 CL trở lại Việt Nam trong 1 sự kiện âm nhạc quy mô khủng thế này.

DPR IAN - nghệ sĩ quen mặt với fan K-Rnb, cực kỳ đa tài, thẩm mỹ âm nhạc theo phong cách điện ảnh, tâm lý và đậm chất nghệ thuật. DPR IAN đã nhanh chóng gây tiếng vang lớn với các sản phẩm như So Beautiful, Mood và album Moodswings In To Order. Anh được đánh giá là nghệ sĩ tiên phong trong việc định hình xu hướng visual storytelling trong âm nhạc đương đại.

Hai nhóm nhạc thế hệ mới, TEMPEST và tripleS mang đến nguồn năng lượng tươi mới cùng phong cách trình diễn năng động, vũ đạo ấn tượng. TEMPEST cũng là nhóm nhạc idol người Việt Hanbin đang hoạt động. Bằng tình yêu, tự hào dân tộc, Hanbin luôn nỗ lực, bền bỉ vươn lên tại Kpop. TEMPEST luôn ưu tiên cho các sự kiện âm nhạc ở quê hương Hanbin, đây chính là lần thứ 3 nhóm về Việt Nam biểu diễn.

TEMPEST - nhóm nam có thành viên người Việt Hanbin

và TripleS cũng góp mặt tại Mega Concert K-Star Spark in Vietnam

Ravolution Asia - đơn vị tổ chức đứng sau sự kiện đưa G-Dragon - Thủ lĩnh nhóm nhạc BIGBANG huyền thoại về Việt Nam cùng dàn nghệ sĩ Kpop rất được mong đợi, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực lễ hội âm nhạc quốc tế tại Việt Nam với kinh nghiệm gần một thập kỷ kiến tạo những sân khấu quy mô lớn và không gian trình diễn đỉnh cao. Ravolution Asia tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối đưa các tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Ravolution Asia là đơn vị độc quyền Tổ chức và Phát hành vé Mega Concert K-Star Spark in Vietnam 2025.

Mega K-Pop Concert sẽ được tổ chức vào ngày 21.06.2025 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Mọi thông tin chi tiết sẽ tiếp tục được cập nhật trên các kênh chính thức của Ravolution Asia.