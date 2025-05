SOOBIN tuyển "nàng thơ", fan đứng ngồi không yên vì loạt "đặc quyền" đáng mơ ước

Nối liền những cơn sốt trước thềm concert đầu tiên, SOOBIN bất ngờ tung thông tin hé mở đặc quyền dành riêng cho khán giả nữ can đảm ứng cử làm nữ chính đặc biệt. Cụ thể, SOOBIN cho biết mỗi lần trình diễn Dancing In The Dark, khán giả lại có lý do để hồi hộp chờ em - Ai sẽ là nhân vật đặc biệt cùng sánh đôi trên sân khấu cùng anh. Tại sân khấu của SOOBIN LIVE CONCERT: ALL – ROUNDER lần này cũng không ngoại lệ.

SOOBIN tìm “nữ chính” ngay tại concert của chính mình

Chia sẻ trên trang cá nhân, SOOBIN viết: “Tại concert đầu tiên trong sự nghiệp, SOOBIN mong rằng không chỉ mỗi mình được toả sáng trên sân khấu, mà mỗi ‘công chúa’ đều có thể là những vì sao, toả sáng ngay trong chính trong concert của SOOBIN. Bất kỳ ai cũng có thể là nhân vật đặc biệt ấy – là mảnh ghép hoàn hảo cho tiết mục đáng nhớ này”.

Cụ thể, ekip ca sĩ SOOBIN sẽ mở cổng tuyển chọn 2 nữ chính đặc biệt cho SOOBIN LIVE CONCERT: ALL – ROUNDER từ 19g00 ngày 10/05/2025 đến 24g00 ngày 17/05/2025. Kết quả sẽ được giấu kín và công bố ngay trên sân khấu trình diễn đặc biệt tại sự kiện.

Challange nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các công chúa KINGDOM

Dưới phần bình luận của bài đăng thông báo tuyển chọn nữ chính, khán giả hưởng ứng bằng những bình luận mong chờ và sẵn sàng ứng tuyển để tìm cơ may được đứng trên sân khấu với thần tượng. Nhiều bình luận thể hiện sự phát cuồng vì thông tin này như “đã sẵn sàng váy áo, tinh thần để làm nữ chính của thần tượng” hay “chắc chắn nữ chính phải là tôi".

Bên cạnh đó, nhiều bình luận hài hước và kêu gọi Anh Tài BB Trần ứng tuyển làm nữ chính “đặc biệt” của SOOBIN được lan tỏa với tốc độ chóng mặt. Nhiều người để hài bình luận như “má Bảo ơi (chỉ BB Trần), thời của má đến tới”, “Tự nhiên thấy thời má Bảo tới, phải chi má đăng ký mà xuất hiện trên sân khấu thiệt chắc cười...".

Phần quyền lợi có 1-0-2 khi tham gia casting call “Nữ chính toàn năng”

Song song với thông tin tuyển nữ chính đặc biệt, SOOBIN LIVE CONCERT: ALL – ROUNDER còn hứa hẹn trở thành tâm điểm tháng 05 này khi liên tục hé mở quy mô “khủng” cùng sự đầu tư tất tay của nam ca sĩ. Cụ thể, sân khấu SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER được đầu tư hoành tráng với hệ thống LED toàn phần hiện đại để mang đến trải nghiệm hình ảnh trực quan, sống động, gây choáng ngợp với người xem trực tiếp. SOOBIN sẽ kết hợp với live band Màu Nước band cùng dàn nhạc giao hưởng, kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng “dát vàng lỗ tai” cho khán giả. Là một ca sĩ có chất giọng khỏe khoắn và kỹ thuật hát live ấn tượng, khán giả hoàn toàn có thể trông đợi sự kết hợp đặc biệt này của SOOBIN tại SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER.

SOOBIN bật mí top 4 lý do không nên bỏ lỡ concert đầu tay của anh

Đặc biệt, SOOBIN không chỉ thể hiện những ca khúc đã định danh vị trí và tên tuổi của chính mình trong sự nghiệp nghệ thuật mà anh còn biến hoá bản thân không giới hạn qua những sáng tác hoàn toàn mới. Khán giả khi tham gia SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER là những người đầu tiên được lắng nghe những sáng tác mới và chìm đắm trong công trình âm nhạc của nghệ sĩ SOOBIN cùng ekip kỳ công xây dựng. Hứa hẹn sẽ mang đến 2 đêm concert của SOOBIN sẽ là một trong những sự kiện âm nhạc bùng nổ và tạo ra nhiều cảm xúc khó quên cho khán giả trong năm nay.