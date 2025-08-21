Sau ChatGPT, hàng trăm ngàn đoạn chat riêng tư với Grok bị xuất hiện trên Google

Một phát hiện gây sốc cho thấy hơn 300.000 cuộc trò chuyện với chatbot này đã bị lập chỉ mục, cho phép bất kỳ ai cũng có thể tìm thấy chỉ với vài thao tác tìm kiếm đơn giản. Đây được xem là một trong những sự cố nghiêm trọng nhất liên quan đến quyền riêng tư của người dùng trên nền tảng AI.

Nguyên nhân xuất phát từ chính tính năng Chia sẻ. Sau mỗi cuộc trò chuyện, Grok cho phép người dùng nhấn nút này để tạo một đường link duy nhất, tưởng như an toàn để gửi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ các liên kết này không hề được bảo mật hay giới hạn quyền truy cập, mà ở trạng thái công khai.

Điều đó đồng nghĩa với việc các trình thu thập dữ liệu (web crawler) của Google đã tự động quét qua những link này và thêm chúng vào kết quả tìm kiếm. Những cuộc trò chuyện tưởng như riêng tư, giờ đây bị phơi bày cho cả thế giới.

Vụ việc của Grok xảy ra chỉ vài tuần sau khi ChatGPT cũng vướng vào một lùm xùm tương tự. (Ảnh minh hoạ)

Hệ quả của sự cố không chỉ dừng lại ở vài đoạn chat mang tính vui vẻ hay hài hước. Rất nhiều người dùng có thể đã chia sẻ thông tin nhạy cảm như số điện thoại, địa chỉ email, chi tiết về công việc, những tâm sự cá nhân, thậm chí cả trao đổi liên quan đến tình trạng sức khỏe hoặc đời sống tình cảm. Khi tất cả được công khai, nguy cơ rò rỉ dữ liệu, lạm dụng thông tin và ảnh hưởng danh dự cá nhân là cực kỳ lớn.

Điều đáng báo động là người dùng hoàn toàn không được cảnh báo rõ ràng rằng việc nhấn nút Chia sẻ đồng nghĩa với công khai hóa toàn bộ nội dung trò chuyện. Đây là một thiếu sót nghiêm trọng trong thiết kế sản phẩm. Thay vì đặt yếu tố bảo mật lên hàng đầu, tính năng lại ưu tiên sự tiện lợi, dẫn đến hậu quả khôn lường. Các chuyên gia bảo mật cho rằng đây là một lỗi hệ thống, phản ánh cách mà những nền tảng AI hàng đầu hiện nay vẫn chưa thực sự chú trọng đến việc bảo vệ dữ liệu người dùng.

Vụ việc của Grok xảy ra chỉ vài tuần sau khi ChatGPT cũng vướng vào một lùm xùm tương tự, cho thấy đây không còn là sự cố đơn lẻ mà là vấn đề mang tính toàn ngành. Nó đặt ra câu hỏi lớn về cách các công ty công nghệ đang xây dựng niềm tin với người dùng, trong bối cảnh AI ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống cá nhân lẫn công việc.

Nhiều chuyên gia nhận định, nếu không có những động thái mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và minh bạch hơn trong cách quản lý thông tin, các nền tảng AI sẽ đánh mất tài sản quý giá nhất: Lòng tin của người dùng. Và khi lòng tin sụp đổ, rất khó để bất kỳ công nghệ nào, dù tiên tiến đến đâu, có thể tiếp tục tồn tại và phát triển.

