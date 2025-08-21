OpenAI đại hạ giá ChatGPT, ra mắt phiên bản giá siêu rẻ tại Ấn Độ

OpenAI vừa tạo nên một bước ngoặt lớn trong chiến lược kinh doanh toàn cầu khi công bố ra mắt gói đăng ký ChatGPT giá siêu rẻ chưa từng có tại Ấn Độ vào thứ Ba tuần này. Gói dịch vụ mới mang tên ChatGPT Go được định giá chỉ 399 rupee mỗi tháng, tương đương 4,57 USD, trở thành sản phẩm có mức giá thấp nhất từ trước đến nay của công ty được Microsoft hậu thuẫn. Đây là một bước đột phá về mặt định giá khi so sánh với các gói hiện tại của OpenAI.

Việc lựa chọn Ấn Độ làm thị trường đầu tiên để thử nghiệm chiến lược giá cả mới không phải là ngẫu nhiên. Đây chính là thị trường lớn thứ hai của OpenAI tính theo số lượng người dùng, với hơn 800 triệu người dùng internet đang tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong tuyên bố chính thức trên trang web của công ty, OpenAI nhấn mạnh rằng gói ChatGPT Go sẽ cung cấp quyền truy cập mở rộng vào mô hình GPT-5 mới nhất cùng nhiều tính năng khác với chi phí thấp hơn đáng kể.

Nick Turley, người đứng đầu bộ phận ChatGPT, đã chia sẻ trong bài đăng trên mạng xã hội rằng gói mới này mang lại giới hạn tin nhắn gấp 10 lần, khả năng tạo hình ảnh và tải file lên cũng tăng gấp 10 lần, cùng với bộ nhớ được tăng gấp đôi so với gói miễn phí.

"Việc làm cho ChatGPT trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt tài chính là một yêu cầu chính từ người dùng!" Turley cho biết. Ông cũng khẳng định rằng công ty đang triển khai gói Go tại Ấn Độ trước tiên và sẽ học hỏi từ phản hồi của người dùng trước khi mở rộng sang các quốc gia khác.

Để hiểu rõ mức độ cạnh tranh của giá mới, cần so sánh với các gói hiện tại: ChatGPT Plus có giá 1.999 rupee mỗi tháng tại Ấn Độ hoặc 20 USD quốc tế, trong khi gói cao cấp ChatGPT Pro có giá 19.900 rupee mỗi tháng tại Ấn Độ hoặc 200 USD quốc tế.

Động thái này có bối cảnh từ cuộc gặp hồi tháng 2 giữa CEO Sam Altman và Bộ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ Ashwini Vaishnaw, khi họ thảo luận về kế hoạch tạo dựng hệ sinh thái AI chi phí thấp của Ấn Độ. Altman đã ca ngợi tốc độ áp dụng AI nhanh chóng của Ấn Độ và gọi đây là thị trường quan trọng đối với công ty.

Tuy nhiên, OpenAI cũng đang đối mặt với thách thức từ mô hình GPT-5 mới nhất được phát hành đầu tháng này. Model này đã nhận được đánh giá trái chiều, với phản hồi tiêu cực buộc công ty phải khôi phục quyền truy cập vào các mô hình GPT-4 cũ cho khách hàng trả phí.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, các đối thủ cũng đang tích cực thâm nhập thị trường Ấn Độ. Tháng trước, nền tảng tìm kiếm AI Perplexity đã hợp tác với công ty viễn thông Bharti Airtel để cung cấp cho tất cả khách hàng Airtel gói đăng ký miễn phí 12 tháng dịch vụ Perplexity Pro. Cùng thời điểm đó, Google cũng công bố chương trình tặng gói đăng ký miễn phí một năm dịch vụ Google AI Pro cho sinh viên Ấn Độ từ 18 tuổi trở lên.

Sự ra mắt ChatGPT Go tại Ấn Độ đánh dấu một thay đổi trong chiến lược của OpenAI, từ việc tập trung vào phân khúc cao cấp sang mở rộng quyền tiếp cận cho đại chúng tại thị trường có tiềm năng lớn này. Thành công hay thất bại của mô hình này sẽ quyết định việc công ty có mở rộng chiến lược định giá mới ra các thị trường khác hay không.