5 dấu hiệu của cuộc gọi khiến nhiều người mất sạch tiền trong tài khoản

Tháng 6 vừa qua, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã tiếp nhận trình báo về hai vụ lừa đảo với thủ đoạn giả danh lực lượng công an nhằm chiếm đoạt tài sản, khiến hai phụ nữ trẻ bị mất tổng cộng hơn 2,5 tỉ đồng.

Cụ thể, chị T. (sinh năm 2004, trú tại quận Hà Đông) bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Công an TP Hải Phòng.

Đối tượng thông báo rằng chị T. đang bị điều tra trong một đường dây rửa tiền và yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối. Chúng đe dọa rằng nếu tiết lộ thông tin, chị có thể bị phạt tù tới 10 năm.

Để “chứng minh trong sạch”, chị T. được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp. Vì quá lo sợ và hoang mang, chị đã chuyển tổng cộng 1,6 tỉ đồng trước khi nhận ra mình bị lừa. Sau đó, chị đã đến Công an phường Kiến Hưng (quận Hà Đông) để trình báo sự việc.

Tương tự, ngày 10.6, Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm) tiếp nhận đơn trình báo từ chị L. (sinh năm 2006, trú tại quận Hoàn Kiếm) về việc bị một đối tượng gọi điện giả danh công an. Đối tượng thông báo chị L. có liên quan đến một vụ án hình sự và yêu cầu chuyển gần 1 tỉ đồng để “hợp tác điều tra”.

Những câu chuyện này không còn là cá biệt. Thống kê của Bộ Công an cho thấy chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, đã có hơn 4.800 vụ lừa đảo qua điện thoại được ghi nhận. Các thủ đoạn ngày càng biến tướng, sử dụng cả công nghệ deepfake, giả giọng AI và các đầu số quốc tế để tăng độ tin cậy, khiến nhiều người sập bẫy.

Những kịch bản lừa đảo phổ biến nhất

Dù liên tục được cảnh báo, các cuộc gọi lừa đảo vẫn không ngừng diễn ra với những kịch bản được xây dựng bài bản, đánh thẳng vào tâm lý sợ hãi, lo lắng hoặc lòng tham của nạn nhân.

Giả mạo cơ quan công quyền (Công an, Tòa án, Viện kiểm sát): Đây là chiêu trò phổ biến và nguy hiểm nhất. Kẻ lừa đảo sẽ gọi điện, thông báo bạn có liên quan đến một vụ án nghiêm trọng (rửa tiền, ma túy, tai nạn giao thông...). Chúng gây áp lực, yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền vào một tài khoản "tạm giữ" để phục vụ điều tra.

Giả danh nhân viên ngân hàng, nhà mạng, ví điện tử: Kẻ xấu sẽ cảnh báo tài khoản của bạn đang có giao dịch bất thường, bị khóa hoặc sắp hết hạn. Sau đó, chúng sẽ yêu cầu bạn cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc hướng dẫn cài một ứng dụng "hỗ trợ" – thực chất là phần mềm gián điệp để chiếm đoạt tài khoản.

Mạo danh người thân, bạn bè: Bằng cách hack tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo), kẻ gian sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho người thân trong danh sách bạn bè, bịa ra một tình huống khẩn cấp (tai nạn, cần tiền gấp) và yêu cầu chuyển khoản ngay lập tức.

Thông báo trúng thưởng hoặc nhận quà: Với kịch bản này, kẻ lừa đảo thông báo bạn đã may mắn trúng một giải thưởng giá trị (xe máy, điện thoại...). Để nhận quà, bạn phải đóng trước một khoản "phí vận chuyển" hoặc "thuế", thường là qua thẻ cào hoặc chuyển khoản.

5 dấu hiệu của cuộc gọi lừa đảo, ai cũng nên biết

Hãy cảnh giác ngay lập tức nếu cuộc gọi có một trong những đặc điểm sau:

- Tạo áp lực tâm lý: Người gọi liên tục đe dọa, hối thúc, không cho bạn thời gian suy nghĩ hay kiểm chứng thông tin.

- Yêu cầu thông tin nhạy cảm: Tuyệt đối không có cơ quan hay tổ chức nào yêu cầu bạn cung cấp mã OTP, mật khẩu tài khoản ngân hàng, hay thông tin thẻ tín dụng qua điện thoại.

- Thúc giục chuyển tiền: Mọi yêu cầu chuyển tiền để "xác minh", "điều tra" hay "nhận thưởng" đều là lừa đảo.

- Hướng dẫn cài ứng dụng lạ: Yêu cầu cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc, truy cập vào đường link lạ hoặc quét mã QR đều tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu.

- Số điện thoại lạ: Cuộc gọi đến từ đầu số quốc tế (+88, +19...) hoặc những số điện thoại không hiển thị định danh rõ ràng.

Khi nhận được một cuộc gọi đáng ngờ, điều quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, dứt khoát dập máy mà không tranh luận hay đôi co với kẻ xấu. Tuyệt đối không làm theo bất kỳ yêu cầu nào, dù là cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền, nhấn vào đường link lạ hay cài đặt ứng dụng. Ngay sau đó, bạn cần chủ động xác minh lại thông tin bằng cách gọi đến số tổng đài chính thức của cơ quan, tổ chức mà đối tượng mạo danh, đồng thời báo cáo số điện thoại lừa đảo cho nhà mạng hoặc Cục An toàn thông tin.

Đặc biệt, trong trường hợp đã lỡ chuyển tiền, phải lập tức liên hệ với ngân hàng để yêu cầu phong tỏa giao dịch và trình báo sự việc với cơ quan công an gần nhất. Về lâu dài, để chủ động phòng tránh từ sớm, mỗi người nên bật tính năng chặn cuộc gọi rác trên điện thoại, thường xuyên chia sẻ các thông tin cảnh báo với người thân lớn tuổi, đồng thời luôn cẩn trọng trong việc bảo mật thông tin cá nhân trên mạng xã hội. Lừa đảo qua điện thoại ngày càng nguy hiểm, nhưng bằng sự cảnh giác và hành động đúng cách, mỗi chúng ta đều có thể tự bảo vệ mình và người thân.