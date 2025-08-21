Lý do khiến Apple vội vã phát hành iOS 18.6.2

Dù không mang theo những tính năng mới, bản cập nhật này vẫn được đánh giá quan trọng khi tập trung vào các bản vá bảo mật và sửa lỗi hệ thống. Điều khiến người dùng chú ý là Apple không công bố chi tiết các vấn đề đã được khắc phục, tạo cảm giác bất ngờ bởi khoảng cách giữa hai bản cập nhật quá ngắn.

Việc phát hành iOS 18.6.2 được xem như một bước đi chiến lược, cho thấy Apple đang gấp rút giải quyết những bất ổn tồn tại trước khi bước sang iOS 26 - bản nâng cấp lớn dự kiến ra mắt vào cuối mùa thu năm nay.

iOS 18.6.2 tập trung vào các bản vá bảo mật và sửa lỗi hệ thống. (Ảnh minh hoạ)

Trước đó, iOS 18.6.1 từng gây chú ý khi khôi phục tính năng đo nồng độ oxy trong máu (SpO2) trên Apple Watch Series 9, Series 10 và Apple Watch Ultra 2 tại Mỹ. Đây là tính năng từng bị vô hiệu hóa trong suốt 18 tháng vì tranh chấp pháp lý với Masimo liên quan bằng sáng chế công nghệ đo oxy.

Theo giới công nghệ, iOS 18.6.2 có thể là bản cập nhật cuối cùng trong chuỗi iOS 18. Tâm điểm hiện nay đang dồn về iOS 26, được xem là một trong những bản cập nhật hệ điều hành iPhone quan trọng nhất trong hơn một thập kỷ qua. iOS 26 sẽ áp dụng cách đặt tên theo năm phát hành, hứa hẹn tạo nên sự đồng bộ trong toàn hệ sinh thái Apple.

Một trong những thay đổi lớn của iOS 26 là giao diện Liquid Glass, giúp việc chuyển đổi giữa iPhone, iPad và Mac trở nên liền mạch hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, Apple Intelligence, bộ công cụ trí tuệ nhân tạo của Apple, sẽ được nâng cấp mạnh mẽ với các tính năng như dịch trực tiếp, Genmoji, khả năng sáng tạo đa dạng hơn trong Image Playground. Người dùng cũng sẽ được trải nghiệm loạt tính năng mới nhờ sự tích hợp ChatGPT, bao gồm hỗ trợ GPT-5, tìm kiếm trực quan và nhận diện nội dung ngay trên màn hình.

Với việc iOS 26 sẽ có mặt trên iPhone 11 trở lên, giới chuyên môn kỳ vọng đây sẽ là bản cập nhật không chỉ thay đổi trải nghiệm mà còn định hình tương lai hệ điều hành di động của Apple.