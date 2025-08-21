iPhone 17 Pro Max lộ chi tiết mới

Theo hình ảnh rò rỉ do tài khoản Majin Bu, người nổi tiếng với loạt thông tin chính xác về các thiết bị chưa công bố của Apple chia sẻ, chiếc ốp có màu đen, bề mặt gợn sóng nhẹ ở phần MagSafe và viền cạnh. Điểm nhấn là chi tiết lỗ nhỏ để gắn dây đeo, vốn chưa từng xuất hiện trên các mẫu ốp lưng chính hãng trước đây.

Ốp lưng Liquid Silicone vừa rò rỉ không chỉ gợi mở chi tiết mới lạ là lỗ gắn dây đeo, mà còn gián tiếp hé lộ nhiều điểm thay đổi trong thiết kế của iPhone 17 Pro Max.

Ốp lưng Liquid Silicone được cho là của iPhone 17 bất ngờ xuất hiện với chi tiết thiết kế chưa từng có, lần đầu tiên Apple bổ sung lỗ khoét nhỏ để gắn dây đeo. (Ảnh: MajinBu)

Đây được xem là một trong những điểm mới mẻ, hứa hẹn sẽ mở ra xu hướng phụ kiện cho thế hệ iPhone sắp ra mắt. (Ảnh: MajinBu)

Từ những hình ảnh lan truyền, phần khoét camera phía sau được mở rộng thành hình chữ nhật trải dài trọn bề ngang máy, khác hẳn cụm camera vuông quen thuộc trên các đời iPhone trước. Thiết kế này khá tương đồng với cách bố trí trên Google Pixel 9 Pro, cho thấy Apple đang thử nghiệm hướng tiếp cận mới nhằm tạo sự nhận diện khác biệt. Bên trong cụm hình chữ nhật, ba ống kính chính vẫn được đặt theo dạng tam giác nhưng lệch về phía trái. Trong khi đó, đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được dời sang bên phải và xếp dọc.

Việc thay đổi cấu trúc camera này khiến diện tích chiếm dụng ở mặt lưng lớn hơn, đồng thời đòi hỏi Apple tối ưu lại cả phần khung và ốp lưng đi kèm. Đây có thể là lý do vì sao các mẫu ốp Liquid Silicone rò rỉ lần này đều xuất hiện với phần khoét camera dài, ôm trọn toàn bộ cụm thay vì từng lỗ riêng biệt như trước.

Ngoài ra, iPhone 17 Pro Max được cho là sử dụng vỏ nhôm thay cho titan, thay đổi có thể nhằm giảm trọng lượng và chi phí sản xuất. Đi cùng đó là nâng cấp phần cứng: chip A19 Pro, RAM 12GB, camera tele 48MP, camera selfie nâng lên 24 MP. Với những cải tiến này, iPhone 17 Pro Max không chỉ thay đổi ở ngoại hình mà còn hứa hẹn nâng trải nghiệm nhiếp ảnh và hiệu năng lên một tầm mới.

Mô hình iPhone 17 Pro Max dựa trên các tin đồn thời gian qua. (Ảnh: MacRumors)

PhoneArena nhận định đây là lần đầu tiên Apple thực hiện thay đổi này và thậm chí có thể sẽ bán thêm dây đeo riêng để người dùng dễ dàng cá nhân hóa sản phẩm. Trước đó, Apple từng làm điều tương tự trên hộp sạc AirPods Pro 2 và nút bấm pop-out của iPod Touch, cho phép gắn thêm phụ kiện đeo cổ tay.

Thế hệ iPhone 17 dự kiến sẽ được Apple giới thiệu vào ngày 9/9 và Việt Nam có khả năng nằm trong danh sách những thị trường mở bán đợt đầu. Trong đó, hai phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max được đồn đoán sẽ có những thay đổi lớn về thiết kế. Máy được cho là sẽ quay lại sử dụng khung nhôm thay vì titan, cụm camera sau mở rộng thành hình chữ nhật chiếm trọn bề ngang, thiết kế gợi nhớ Google Pixel 9 Pro. Ba ống kính vẫn bố trí theo dạng tam giác ở bên trái, trong khi đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải, sắp xếp theo chiều dọc.

Về phần cứng, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ trang bị chip xử lý A19 Pro, RAM nâng lên 12GB, camera tele 48 megapixel cùng camera trước 24 megapixel, gấp đôi độ phân giải so với thế hệ trước. Những nâng cấp này hứa hẹn mang lại trải nghiệm chụp ảnh và hiệu năng mạnh mẽ hơn, tiếp tục khẳng định vị thế của Apple trên thị trường smartphone cao cấp.

Tham khảo PhoneArena