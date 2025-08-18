Tin vui cho những ai đang định mua iPhone 17 Pro Max

Chỉ còn vài tuần nữa iPhone 17 sẽ chính thức lộ diện, và không ngạc nhiên khi loạt tính năng nổi bật của dòng máy này liên tục rò rỉ. Trong đó, iPhone 17 Pro Max được dự đoán sẽ tạo nên điểm nhấn mạnh mẽ nhờ hệ thống camera sau được nâng cấp vượt trội.

Theo báo cáo mới, iPhone 17 Pro Max nhiều khả năng sẽ sở hữu những công nghệ độc quyền mà phiên bản iPhone 17 Pro không có, đặc biệt là ở cụm camera tele.

iPhone 17 Pro Max được cho là mang đến khả năng nhiếp ảnh vượt trội so với iPhone 17, iPhone 17 Pro. (Ảnh minh hoạ)

Đây là điều đáng chú ý, bởi thông thường Apple duy trì sự cân bằng tính năng giữa các mẫu Pro, dù hãng cũng từng ưu ái cho bản Pro Max. Trước đó, iPhone 15 Pro Max có zoom quang 5x, trong khi iPhone 15 Pro chỉ dừng ở 3x, còn đến iPhone 16 Pro series thì mọi tính năng lại được đồng nhất.

Giờ đây, có vẻ như Apple sẽ quay lại chiến lược “chia đặc quyền” cho Pro Max. Một nguồn tin từ tài khoản Moment Digital trên Weibo cho biết, iPhone 17 Pro Max sẽ được trang bị “camera tele mạnh nhất từ trước đến nay”. Chi tiết thông số chưa được công bố, nhưng việc chỉ nhắc đến mẫu Pro Max càng cho thấy sự khác biệt rõ rệt.

Trước đó, nhiều tin đồn khẳng định cả iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ cùng sở hữu cụm tele 48MP, kết hợp với camera chính và camera góc siêu rộng, tạo thành hệ thống ba camera 48 MP.

Trong khi đó, camera tele trên iPhone 16 Pro series chỉ dừng lại ở mức 12MP, nên nâng cấp lần này sẽ là bước tiến lớn. Đặc biệt, nếu tính năng zoom quang 8x thực sự xuất hiện trên iPhone 17 Pro Max như đồn đoán, khoảng cách giữa hai phiên bản Pro sẽ càng được nới rộng.

Tất cả sẽ được Apple xác nhận trong sự kiện tháng 9 tới đây, nơi thế hệ iPhone 17 được công bố chính thức. Khi đó, câu trả lời sẽ rõ ràng: iPhone 17 Pro Max có thật sự trở thành chiếc smartphone với camera khủng nhất hay không.