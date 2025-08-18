Trường hợp chủ xe nếu giao xe máy cho người khác sẽ bị phạt nặng lên tới 20 triệu đồng

Theo khoản 10 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, cá nhân giao xe máy hoặc các phương tiện tương tự cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 điều khiển xe tham gia giao thông (bao gồm cả trường hợp người điều khiển phương tiện có giấy phép lái xe nhưng đang trong thời gian bị tước quyền sử dụng) sẽ bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng. Trường hợp chủ xe là tổ chức, mức phạt tăng gấp đôi, từ 16 đến 20 triệu đồng.

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 56 của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải đủ tuổi, sức khỏe theo quy định của pháp luật; có giấy phép lái xe đang còn điểm, còn hiệu lực phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp, trừ người lái xe gắn máy theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện lái xe sẽ bị phạt nặng. (Ảnh minh hoạ)

Khi tham gia giao thông đường bộ, người lái xe phải mang theo các giấy tờ sau đây:

- Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp xe đang được thế chấp tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

- Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật.

- Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Như vậy, từ ngày 1/1/2025, trường hợp cá nhân cho người khác mượn xe máy để điều khiển nhưng người mượn xe không đủ điều kiện lái xe hoặc không có bằng lái xe phù hợp với loại xe đó thì chủ xe sẽ bị phạt tiền từ 8 triệu đến 10 triệu đồng (nếu chủ xe là tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 20 triệu đồng).

Theo quy định trước đây tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lỗi này chỉ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân và từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm.

Ngoài ra, khi tham gia giao thông, người lái phải mang theo các giấy tờ bắt buộc như: đăng ký xe (hoặc bản sao có chứng thực kèm giấy tờ xác nhận hợp lệ nếu xe đang thế chấp), giấy phép lái xe, chứng nhận kiểm định kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe cơ giới), chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

Cũng theo Luật mới, người điều khiển xe gắn máy phải đủ 16 tuổi, có hiểu biết về quy tắc giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện và đảm bảo sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 59.